Листья через месяц, головки к лету: что выгоднее всего посадить в сентябре

Сентябрь в огороде — время перемен. Летняя жара постепенно уходит, дни становятся короче, ночи холоднее. Но это не повод оставлять грядки пустыми: именно сейчас можно заложить основу будущего урожая и пополнить запас свежих овощей на осень и зиму. Многие культуры отлично переносят понижение температуры и не требуют сложного ухода.

Листовая зелень

Шпинат и другие салатные культуры любят прохладу и быстро идут в рост. Уже через месяц после посева можно собирать первые листья. Шпинат хорош тем, что одинаково удачно растёт в открытом грунте, теплице и даже контейнерах. Для него важна плодородная рыхлая почва и регулярное увлажнение.

Чтобы растения развивались дружно, ростки прореживают, оставляя между ними по 8-15 см. С наступлением первых заморозков зелень можно прикрыть плёночными укрытиями или выращивать в теплице.

Бобы

Фавы, или широкие бобы, хорошо переносят холод и дают урожай уже через 2-4 месяца. Особенно удачны для осеннего посева сорта "Super Aquadulce". Их высевают рядами и обязательно подвязывают к опорам, иначе стебли легко ломаются под ветром.

Осенью и зимой растения нуждаются в защите: поможет нетканый материал или садовый флис. Урожай бобов не только разнообразит меню, но и обогатит рацион витаминами в холодный сезон.

Репа

Эта культура незаслуженно забыта, хотя в холодное время года именно она способна стать "палочкой-выручалочкой". Репа неприхотлива, растёт всего за 6-10 недель и прекрасно хранится. В сентябре стоит выбирать скороспелые сорта, чтобы успеть собрать урожай до устойчивых заморозков.

Сеют её во влажную, очищенную от сорняков почву. Молодые клубни размером с мячик для гольфа можно есть сырыми, а более крупные — добавлять в супы и рагу. Важно следить, чтобы посадки не атаковали слизни, которые особенно любят молодую репу.

Лук

В сентябре можно высадить луковые севки под зиму. Для этого лучше подойдут сорта "Red Winter" или "Senshyu Yellow", которые спокойно зимуют в грунте. Лук предпочитает солнечное место и лёгкую, хорошо дренированную почву.

Севки сажают на расстоянии 8-10 см друг от друга. При правильной посадке летом можно собрать крупные головки, пригодные и для свежего употребления, и для длительного хранения.

Чеснок

Осенняя посадка чеснока — классический приём для садоводов. Гвоздики высаживают на глубину около 3 см, выдерживая между ними дистанцию в 15 см. Для посадки выбирают солнечный участок, где не застаивается вода.

До зимы чеснок успевает нарастить крепкую корневую систему и спокойно переносит холод. Урожай можно собирать в конце весны или начале лета.

Сентябрь открывает садоводам отличные возможности: грядки ещё пустуют, а почва остаётся тёплой и плодородной. Посадив в это время лук, чеснок, зелень или корнеплоды, можно получить свежий урожай уже через несколько недель или заложить основу на будущий год.