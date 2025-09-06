Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Репа
Репа
© commons.wikimedia.org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:14

Листья через месяц, головки к лету: что выгоднее всего посадить в сентябре

В сентябре можно посадить шпинат, репу, бобы, лук и чеснок

Сентябрь в огороде — время перемен. Летняя жара постепенно уходит, дни становятся короче, ночи холоднее. Но это не повод оставлять грядки пустыми: именно сейчас можно заложить основу будущего урожая и пополнить запас свежих овощей на осень и зиму. Многие культуры отлично переносят понижение температуры и не требуют сложного ухода.

Листовая зелень

Шпинат и другие салатные культуры любят прохладу и быстро идут в рост. Уже через месяц после посева можно собирать первые листья. Шпинат хорош тем, что одинаково удачно растёт в открытом грунте, теплице и даже контейнерах. Для него важна плодородная рыхлая почва и регулярное увлажнение.

Чтобы растения развивались дружно, ростки прореживают, оставляя между ними по 8-15 см. С наступлением первых заморозков зелень можно прикрыть плёночными укрытиями или выращивать в теплице.

Бобы

Фавы, или широкие бобы, хорошо переносят холод и дают урожай уже через 2-4 месяца. Особенно удачны для осеннего посева сорта "Super Aquadulce". Их высевают рядами и обязательно подвязывают к опорам, иначе стебли легко ломаются под ветром.

Осенью и зимой растения нуждаются в защите: поможет нетканый материал или садовый флис. Урожай бобов не только разнообразит меню, но и обогатит рацион витаминами в холодный сезон.

Репа

Эта культура незаслуженно забыта, хотя в холодное время года именно она способна стать "палочкой-выручалочкой". Репа неприхотлива, растёт всего за 6-10 недель и прекрасно хранится. В сентябре стоит выбирать скороспелые сорта, чтобы успеть собрать урожай до устойчивых заморозков.

Сеют её во влажную, очищенную от сорняков почву. Молодые клубни размером с мячик для гольфа можно есть сырыми, а более крупные — добавлять в супы и рагу. Важно следить, чтобы посадки не атаковали слизни, которые особенно любят молодую репу.

Лук

В сентябре можно высадить луковые севки под зиму. Для этого лучше подойдут сорта "Red Winter" или "Senshyu Yellow", которые спокойно зимуют в грунте. Лук предпочитает солнечное место и лёгкую, хорошо дренированную почву.

Севки сажают на расстоянии 8-10 см друг от друга. При правильной посадке летом можно собрать крупные головки, пригодные и для свежего употребления, и для длительного хранения.

Чеснок

Осенняя посадка чеснока — классический приём для садоводов. Гвоздики высаживают на глубину около 3 см, выдерживая между ними дистанцию в 15 см. Для посадки выбирают солнечный участок, где не застаивается вода.

До зимы чеснок успевает нарастить крепкую корневую систему и спокойно переносит холод. Урожай можно собирать в конце весны или начале лета.

Сентябрь открывает садоводам отличные возможности: грядки ещё пустуют, а почва остаётся тёплой и плодородной. Посадив в это время лук, чеснок, зелень или корнеплоды, можно получить свежий урожай уже через несколько недель или заложить основу на будущий год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перекопку почвы проводят только при температуре ниже +5 °C для борьбы с вредителями сегодня в 9:11

Азот осенью — словно яд для огорода: почему земля потом мстит весной

Осень — пора ошибок на даче. Узнайте, какие привычные действия способны ослабить растения, испортить почву и оставить вас без урожая.

Читать полностью » Осенью в Адыгее шпинат выдерживает заморозки до −6…−8 °C, салаты до −5 °C сегодня в 9:03

Осенняя зелень в Адыгее растёт быстрее, чем кажется: урожай ещё до морозов

Осень в Адыгее – идеальное время для осенних посадок зелени. Шпинат, салаты, руккола и другие холодостойкие культуры успеют дать урожай до заморозков, даже при резком похолодании. Узнайте, как правильно сеять зелень, чтобы получить свежую зелень до самого декабря!

Читать полностью » Обрезка жимолости осенью: садоводы советуют удалять до 15 старых ветвей сегодня в 8:53

Один приём — и старый куст жимолости оживёт, как молодой: успейте сделать это в сентябре

Осенняя обрезка жимолости — не только способ омолодить куст, но и ключ к обильному урожаю. Важно знать, какие ветви оставить, а какие убрать.

Читать полностью » Декоративный орегано Kent Beauty подходит для подвесных корзин в жарком климате сегодня в 8:41

Нежные розовые прицветники вместо петуний: неожиданная находка для террасы

Ищете способ добавить красоту и зелень в ваш сад? Узнайте, почему декоративный орегано "Kent Beauty" — идеальный выбор для подвесных корзин в жарком климате.

Читать полностью » Уникальный садовый рецепт: пищевая сода для защиты деревьев от муравьев и тли сегодня в 8:37

Не только для выпечки: раскрываем удивительное применение пищевой соды в огороде

Муравьи на яблоне? Избавьтесь от них и тли за сутки с помощью обычной пищевой соды! Узнайте, как приготовить эффективный раствор и ловушки, которые спасут ваш урожай без вреда для природы.

Читать полностью » Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой сегодня в 7:37

Один промах — и сезон пропал: почему аллиум не прощает спешки

Успех посадки аллиума зависит от сроков и условий! Узнайте, как правильно выбрать время и подготовить почву для богатого урожая.

Читать полностью » Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать сегодня в 7:37

Не дайте долгоносику испортить урожай: секреты борьбы с вредителем

Клубника страдает от нашествия долгоносика, который может испортить весь урожай. Узнайте, как защитить ягоды с помощью системных и щадящих препаратов, народных методов и правильного ухода. Не дайте вредителю победить!

Читать полностью » Огуречная кожура используется как мягкое удобрение для томатов, огурцов и перца сегодня в 6:34

Огуречная кожура превращается в удобрение: дачники удивлены её скрытой силой

Узнайте, как использовать огуречную кожуру в качестве удобрения для растений. Это простой процесс поможет не только улучшить урожай, но и сократить отходы!

Читать полностью »

Новости
Еда

Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда
Садоводство

Тля, клещи и гусеницы в ужасе: чесночный настой – ваш секрет богатого урожая
Еда

Рецепт салата Кавказский с говядиной и болгарским перцем сохраняет баланс вкуса и пользы
Авто и мото

Автоподписка в России в 2025 году стала реальной альтернативой покупке автомобиля
Спорт и фитнес

Антон Миранчук рассказал об опыте жизни в Швейцарии и отношении к россиянам
Красота и здоровье

Железо в печени: почему врачи рекомендуют минимальную термообработку
Наука и технологии

Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование
Туризм

Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet