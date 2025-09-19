Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:12

Сентябрь — золотое время садовода: эти кустарники дают вторую жизнь из одной веточки

Гортензия, самшит и спирея в сентябре хорошо размножаются черенками

Сентябрь — отличное время для садоводов, чтобы заняться размножением кустарников. Осенние черенки быстро укореняются, а к весне дают крепкие молодые растения. Если вы хотите сэкономить и получить новые декоративные кусты для сада, обратите внимание на список культур, которые легко размножаются именно в этот период.

10 кустарников для размножения в сентябре

1. Хебе

Вечнозелёный компактный кустарник, который отлично смотрится в миксбордерах. Полутвёрдые черенки укореняются в песчано-торфяной смеси с добавлением вермикулита.

2. Куст бабочек (Буддлея Давида)

Любимец садоводов благодаря своей способности привлекать бабочек и пчёл. Черенки, взятые в сентябре, быстро дают корни и легко приживаются.

3. Гортензия

Классика декоративного сада. Осенью её черенки прекрасно укореняются, позволяя весной радоваться голубым и розовым соцветиям.

4. Сальвия

Существует более 900 видов этого растения. Черенки легко пускают корни, а взрослые кусты хорошо переносят засуху.

5. Фелиция (голубая маргаритка)

Весёлое растение с голубыми и белыми цветками. В сентябре можно брать мягкие черенки и сохранять их зимой в помещении.

6. Лимонная вербена

Ароматное многолетнее растение. Черенки укореняются в горшках и дают свежую зелень для чаёв и десертов на следующий сезон.

7. Камелия

Элегантный кустарник с зимним цветением. Осенние черенки укореняются небыстро, но результат стоит ожидания.

8. Самшит

Любимец для топиариев и живых изгородей. Черенки легко приживаются в сентябре при условии лёгкой и дренированной почвы.

9. Эскалония

Вечнозелёный кустарник с яркими листьями и цветами, привлекающими пчёл. Укореняется в тенистых и влажных местах.

10. Спирея

Неприхотливая и обильно цветущая. Сентябрьские черенки быстро приживаются и дают отличный материал для бордюров и живых изгородей.

Сравнение кустарников

Растение Особенности Где лучше укоренять
Хеба Компактный, вечнозелёный Смесь с вермикулитом
Буддлея Давида Привлекает бабочек Лёгкая садовая земля
Гортензия Яркие соцветия Песчано-торфяная смесь
Сальвия Засухоустойчива Универсальный субстрат
Фелиция Голубые "ромашки" В помещении зимой
Лимонная вербена Ароматные листья Горшки в тепле
Камелия Цветёт зимой Под плёнкой или в теплице
Самшит Для топиариев Органический дренированный грунт
Эскалония Вечнозелёная Тенистое и влажное место
Спирея Неприхотливая Почти в любом субстрате

А что если…

А что если попробовать укоренить сразу несколько кустарников? Такой приём позволяет не только увеличить шанс успеха, но и создать разнообразие растений в саду без лишних затрат.

FAQ

Какие кустарники легче всего укореняются в сентябре?
Самшит, спирея и буддлея — они дают корни особенно быстро.

Нужно ли использовать стимулятор роста?
Желательно, особенно для гортензии и камелии.

Можно ли держать черенки на улице зимой?
Нет, лучше сохранить их в теплице или помещении.

Мифы и правда

  • Миф: черенки приживаются только весной.
    Правда: осенние черенки часто укореняются лучше.

  • Миф: для размножения нужны теплицы.
    Правда: большинство кустарников можно укоренить и дома.

  • Миф: все растения укореняются одинаково.
    Правда: условия зависят от вида и структуры почвы.

3 интересных факта

  1. Буддлею называют "магнитом для бабочек" за её способность привлекать насекомых.

  2. Камелии в Японии считаются символом элегантности и зимнего цветения.

  3. Самшит использовался для создания живых изгородей ещё в Древнем Риме.

Исторический контекст

  • В Европе XVIII века гортензии стали символом загородных усадеб.

  • В викторианской Англии самшит был главным растением для топиариев.

  • Сегодня практика размножения кустарников черенками активно используется для сохранения сортовых коллекций.

