Сентябрь — золотое время садовода: эти кустарники дают вторую жизнь из одной веточки
Сентябрь — отличное время для садоводов, чтобы заняться размножением кустарников. Осенние черенки быстро укореняются, а к весне дают крепкие молодые растения. Если вы хотите сэкономить и получить новые декоративные кусты для сада, обратите внимание на список культур, которые легко размножаются именно в этот период.
10 кустарников для размножения в сентябре
1. Хебе
Вечнозелёный компактный кустарник, который отлично смотрится в миксбордерах. Полутвёрдые черенки укореняются в песчано-торфяной смеси с добавлением вермикулита.
2. Куст бабочек (Буддлея Давида)
Любимец садоводов благодаря своей способности привлекать бабочек и пчёл. Черенки, взятые в сентябре, быстро дают корни и легко приживаются.
3. Гортензия
Классика декоративного сада. Осенью её черенки прекрасно укореняются, позволяя весной радоваться голубым и розовым соцветиям.
4. Сальвия
Существует более 900 видов этого растения. Черенки легко пускают корни, а взрослые кусты хорошо переносят засуху.
5. Фелиция (голубая маргаритка)
Весёлое растение с голубыми и белыми цветками. В сентябре можно брать мягкие черенки и сохранять их зимой в помещении.
6. Лимонная вербена
Ароматное многолетнее растение. Черенки укореняются в горшках и дают свежую зелень для чаёв и десертов на следующий сезон.
7. Камелия
Элегантный кустарник с зимним цветением. Осенние черенки укореняются небыстро, но результат стоит ожидания.
8. Самшит
Любимец для топиариев и живых изгородей. Черенки легко приживаются в сентябре при условии лёгкой и дренированной почвы.
9. Эскалония
Вечнозелёный кустарник с яркими листьями и цветами, привлекающими пчёл. Укореняется в тенистых и влажных местах.
10. Спирея
Неприхотливая и обильно цветущая. Сентябрьские черенки быстро приживаются и дают отличный материал для бордюров и живых изгородей.
Сравнение кустарников
|Растение
|Особенности
|Где лучше укоренять
|Хеба
|Компактный, вечнозелёный
|Смесь с вермикулитом
|Буддлея Давида
|Привлекает бабочек
|Лёгкая садовая земля
|Гортензия
|Яркие соцветия
|Песчано-торфяная смесь
|Сальвия
|Засухоустойчива
|Универсальный субстрат
|Фелиция
|Голубые "ромашки"
|В помещении зимой
|Лимонная вербена
|Ароматные листья
|Горшки в тепле
|Камелия
|Цветёт зимой
|Под плёнкой или в теплице
|Самшит
|Для топиариев
|Органический дренированный грунт
|Эскалония
|Вечнозелёная
|Тенистое и влажное место
|Спирея
|Неприхотливая
|Почти в любом субстрате
А что если…
А что если попробовать укоренить сразу несколько кустарников? Такой приём позволяет не только увеличить шанс успеха, но и создать разнообразие растений в саду без лишних затрат.
FAQ
Какие кустарники легче всего укореняются в сентябре?
Самшит, спирея и буддлея — они дают корни особенно быстро.
Нужно ли использовать стимулятор роста?
Желательно, особенно для гортензии и камелии.
Можно ли держать черенки на улице зимой?
Нет, лучше сохранить их в теплице или помещении.
Мифы и правда
-
Миф: черенки приживаются только весной.
Правда: осенние черенки часто укореняются лучше.
-
Миф: для размножения нужны теплицы.
Правда: большинство кустарников можно укоренить и дома.
-
Миф: все растения укореняются одинаково.
Правда: условия зависят от вида и структуры почвы.
3 интересных факта
-
Буддлею называют "магнитом для бабочек" за её способность привлекать насекомых.
-
Камелии в Японии считаются символом элегантности и зимнего цветения.
-
Самшит использовался для создания живых изгородей ещё в Древнем Риме.
Исторический контекст
-
В Европе XVIII века гортензии стали символом загородных усадеб.
-
В викторианской Англии самшит был главным растением для топиариев.
-
Сегодня практика размножения кустарников черенками активно используется для сохранения сортовых коллекций.
