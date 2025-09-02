Сентябрь — не финал, а перезапуск: вот какие культуры успеют вырасти до холодов
Начало осени — вовсе не повод завершать работы на участке. Сентябрь открывает новые возможности: в это время можно высаживать овощи, ягоды и цветы, которые прекрасно укореняются и дают старт будущему урожаю. Более того, некоторые быстрорастущие культуры успевают порадовать свежей зеленью ещё до холодов.
Благоприятные дни для посадки
Опытные огородники отмечают, что Луна влияет на рост растений. В сентябре 2025 года самыми удачными днями для посадки считаются 5-13, 16-18, 20-22 и 25-26 числа. А вот периоды 2-4, 14-15 и 18 сентября лучше посвятить отдыху.
Овощи для осеннего посева
Осенние посадки позволяют подготовить грядки к следующему году и получить витаминный урожай уже этой осенью.
• Чеснок и лук высаживают ближе к концу месяца, чтобы ростки не появились до зимы.
• Петрушка зимних сортов засевается с конца сентября по начало октября. Для лучшей зимовки участок прикрывают плёнкой.
• Редис раннеспелых сортов можно собрать уже к концу сентября, если посеять его в начале месяца. Преимущество — отсутствие вредителей.
• Зелень и микрозелень (кресс-салат, руккола, салат, микрозелень гороха) порадуют быстрым ростом: от 2 до 4 недель.
Ягодные культуры и кустарники
• Клубника зимних сортов хорошо приживается осенью и даёт плоды уже на следующий год.
• Малина - осенью пересаживают корневые отпрыски от взрослых кустов. Для успешной зимовки растения нужно регулярно поливать и укрыть в ноябре.
Цветы и декоративные растения
Сентябрь — отличное время для посадки луковичных и многолетников. Осенние условия снижают риск болезней и помогают растениям легче пережить зиму.
Высаживают:
• подснежники, крокусы, гиацинты, мускари;
• нарциссы, тюльпаны, астры, дельфиниумы, ромашки;
• пионы, клематисы, календулы, флоксы, хортензии, незабудки.
Весной они порадуют ярким и дружным цветением, а участок засияет новыми красками.
