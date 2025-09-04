Помидоры не дозреют, ежевика расползётся: чего ждать без осеннего ухода

Садоводы знают: сентябрь — не только время сбора урожая, но и важный период ухода за растениями. Многие культуры именно сейчас требуют обрезки, и промедление может стоить здоровья вашим посадкам. В этом месяце можно не только улучшить внешний вид сада, но и защитить растения от болезней и вредителей, а также заложить основу для богатого урожая в следующем сезоне.

Тис

Этот кустарник популярен благодаря использованию в живых изгородях и фигурной стрижке. Чтобы тис сохранял аккуратную форму, его стригут дважды в год. Осенняя обрезка в сентябре особенно важна: жара уже спала, и у растения есть время восстановиться до холодов. Важно помнить, что речь идет о легкой корректирующей стрижке, а не о радикальной — основные работы лучше отложить до весны.

Ирис

После завершения цветения ирисы требуют ухода. Цветоносы нужно удалить у самого основания, пока листья еще не полностью отмерли. Такая обрезка снижает риск развития гнили и защищает растение от ирисового точильщика, который часто зимует в старой листве. Своевременная процедура помогает корневищам оставаться здоровыми и готовыми к следующему сезону.

Глициния

Пышная глициния нуждается в регулярной обрезке, иначе лианы быстро становятся неуправляемыми. Обычно летнюю обрезку делают в августе, но если времени не хватило, сентябрь — последняя возможность привести растение в порядок. Главное — укоротить побеги этого года, оставив по пять-шесть почек. Такая процедура помогает глицинии цвести обильнее в будущем.

Лаванда

Чтобы кусты лаванды не оголились и не превратились в "деревяшки", их нужно подрезать в конце лета. Идеально — в августе, но сентябрь тоже подойдет, особенно в первой его половине. Главное правило — не затрагивать старую древесину, так как лаванда из нее уже не выпускает новые побеги. Оптимально оставить 5-7 см зеленой части над одревесневшей основой.

Помидоры

На первый взгляд странно подрезать томаты в конце сезона, но эта мера помогает плодам дозреть. Если не ограничивать рост, растения будут тратить силы на новые побеги и завязи, вместо того чтобы "налить" уже существующие плоды. Достаточно удалить верхушки после появления четырех-пяти кистей и проредить листву, чтобы ускорить созревание.

Ежевика

Сильнорослая ежевика способна быстро захватить территорию. В сентябре ее обрезают по тому же принципу, что и малину: отплодоносившие побеги удаляют, а новые оставляют для урожая следующего года. Желательно подвязать свежие стебли к опорам, чтобы облегчить уход и сделать куст более аккуратным. При работе лучше использовать плотные перчатки, так как шипы у большинства сортов довольно агрессивные.

Самшит

Аккуратный самшит радует глаз и в форме живой изгороди, и в виде топиарных фигур. В сентябре проводят легкую корректирующую стрижку, которая позволит сохранить форму на всю зиму. Делать это раньше опасно — есть риск ожога листьев, а позже могут навредить морозы.

Сентябрьская обрезка — это своеобразный финальный аккорд уходящего сезона. Она помогает сохранить сад здоровым, контролировать рост растений и обеспечить их гармоничное развитие в следующем году.