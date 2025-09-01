Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:11

Сентябрь дарит последний шанс: эти растения пора черенковать

Сентябрь считается удачным временем для черенкования многолетников

В сентябре садоводы получают последний шанс подготовить растения к будущему сезону. Конец лета — идеальное время для того, чтобы заняться черенкованием: погода уже не знойная, но и холодов ещё нет, поэтому черенки быстрее приживаются. Многие декоративные кустарники и многолетники именно в этот момент находятся на том этапе роста, когда они дают жизнеспособный материал для размножения.

Почему сентябрь считается удачным временем

Осень — период, когда растения замедляют активный рост, но сохраняют силы для укоренения. В это время они меньше страдают от пересыхания и жары, а влажность воздуха помогает процессу укоренения. Для садовода это возможность бесплатно получить посадочный материал и уже весной увидеть результат.

Чтобы черенки развивались без проблем, понадобятся:
• острые и чистые садовые ножницы;
• ёмкость с водой, куда складываются свежие побеги;
• лёгкий и песчаный субстрат для укоренения.

Главное правило — не заливать растения. Избыточный полив почти всегда ведёт к загниванию. Поэтому лучше сразу добавить в почву песок, гравий или перлит, чтобы обеспечить хороший дренаж.

1. Пенстемон

Этот многолетник один из самых неприхотливых и любимых садоводами. Его яркое цветение оживляет клумбы с конца лета. Черенки срезают немного ниже узла, нижние листья удаляют. К весне из них формируются крепкие кустики, готовые к пересадке.

2. Фуксия

Фуксия особенно хорошо укореняется в начале осени. Побеги длиной около 10 см очищают от нижних листьев и ставят в рыхлый субстрат. Для ускорения роста можно использовать порошок с гормонами, но даже без него растение даёт корни. Черенки лучше держать в теплице или накрывать прозрачным пакетом, чтобы создать влажный микроклимат.

3. Пеларгония

Пеларгонии проще всего укоренять короткими верхушечными побегами длиной 6-7 см. Важное условие — хороший дренаж, так как эти растения плохо переносят застой влаги. Поливать нужно только слегка, а для стимуляции роста допускается применение укоренителя.

4. Вербена

Вербена бонарская — настоящий садовый долгожитель. Она радует цветением до поздней осени, а её высокие стебли отлично подходят для заготовки черенков. Срезают верхушки без бутонов длиной 10 см, очищают от нижних листьев и высаживают в песчаный грунт. Уже к следующему лету можно получить целые заросли, привлекающие бабочек.

5. Сальвия

Сальвия лучше всего размножается боковыми побегами. Срез делают под узлом, листья снизу убирают, черенки высаживают в рыхлый компост. Это растение особенно чувствительно к переувлажнению, поэтому садоводы советуют проявить терпение и не злоупотреблять поливом.

6. Камелия

Размножение камелии требует терпения. Для черенков используют полуодревесневшие побеги длиной около 15 см. Их очищают от лишних листьев, оставляя только верхние, и погружают в укореняющий порошок. Первые признаки корней можно увидеть только через 2-4 месяца, поэтому пересадку лучше отложить до весны.

7. Калифорнийская сирень

Ceanothus, или калифорнийская сирень, — один из самых устойчивых и красивых кустарников для солнечных садов. Черенки длиной 10-15 см берут с полуодревесневших побегов. Важно, чтобы грунт был хорошо дренирован, так как растение не переносит застоя влаги. Корни формируются медленно, зато результат радует выносливостью куста.

Важные советы для успешного черенкования

• используйте только здоровые побеги;
• всегда дезинфицируйте инструмент;
• обеспечьте растениям стабильную влажность и защиту от прямого солнца;
• не торопитесь пересаживать черенки — дайте им достаточно времени окрепнуть.

Если подойти к делу внимательно, уже через полгода сад будет полон молодых, крепких растений, выращенных своими руками. Осеннее черенкование — это способ продлить сезон садовых забот и получить бесплатный посадочный материал, который подарит радость и весной, и летом.

