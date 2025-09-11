Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нарциссы
© flickr.com by Tejvan Pettinger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:04

Осенний посев – весенний восторг: посадите эти луковичные в сентябре, чтобы сад заиграл новыми красками

Сентябрь традиционно называют золотым временем для посадки луковичных растений. В этот период земля ещё хранит тепло, но дневная жара уже спала. Луковицы успевают пустить корни до первых морозов и без труда переживают зиму. Если же задержаться с посадкой, почва может промёрзнуть, а слишком ранняя высадка грозит гибелью ростков от холодных ночей. Поэтому именно начало осени становится оптимальным моментом для работы в саду.

Чтобы повысить шансы на успешное укоренение, опытные садоводы советуют после посадки присыпать грядки мульчей. Этот простой приём помогает удержать влагу, защищает посадки от переохлаждения и делает грунт более рыхлым.

Какие луковицы лучше высадить в сентябре

Нарциссы

Ярко-жёлтые цветы — символ прихода весны. Их луковицы заглубляют на 10-15 см и располагают на расстоянии примерно 10 см друг от друга. Нарциссы любят солнечные участки или лёгкую полутень, а полив сразу после посадки помогает им быстрее укорениться.

Крокусы

Эти первоцветы радуют первыми красками уже в феврале. Хорошо растут на клумбах и в горшках, требуют солнечного места и лёгкой почвы. Благодаря обилию пыльцы они становятся источником пищи для первых насекомых.

Аллиумы

Шаровидные соцветия аллиумов выглядят эффектно и к тому же защищают розы от тли. Высаживать их лучше в сентябре, но допустимо и в октябре. Они предпочитают солнце и сухую землю.

Подснежники

Кажутся хрупкими, но прекрасно выдерживают холода. Их луковицы закапывают на глубину около 5 см в плодородную и влажную почву. Хорошо себя чувствуют в полутени.

Анемоны

Перед посадкой клубни анемон замачивают в воде на ночь. Для них подбирают лёгкий грунт с компостом и мульчей. Взамен они дарят ковровое цветение с мая по июль.

Мускари

Эти "виноградные гиацинты" активно разрастаются, поэтому особенно хорошо смотрятся в контейнерах. Цветут белыми, розовыми или синими колокольчиками, наполняя сад ароматом.

Амариллис

Для тех, кто мечтает о цветах к Рождеству, стоит высадить амариллис в сентябре. Уже через 7-10 недель луковицы превращаются в эффектные крупные цветы — украшение зимних праздников.

Как подготовить сад к весеннему чуду

Сентябрьская посадка даёт растениям фору в развитии: луковицы за осень успевают укорениться, а зима становится для них естественным закаливающим периодом. Весной они откликнутся ярким цветением и оживят сад после холодов.

Чтобы результат был особенно впечатляющим:

  • выбирайте солнечные или слегка затенённые участки;
  • соблюдайте глубину посадки для каждого вида;
  • не забывайте про мульчирование — оно защитит от влаги и холода;
  • не допускайте застоя воды, который приводит к гниению луковиц.

Такой несложный уход гарантирует, что весной сад засияет красками крокусов, нарциссов, аллиумов и подснежников.

Три интересных факта

  1. Первые упоминания о выращивании тюльпанов относятся к XI веку в Персии, где их считали символом вечной любви.
  2. В Древней Греции нарциссы называли "цветами мёртвых" и высаживали возле храмов Аида.
  3. Крокусы использовались для получения шафрана — одной из самых дорогих специй в мире.

