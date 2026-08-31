Погода устроит школьникам сюрприз первого сентября: где линейки пройдут под дождем и холодом

Первое сентября в центральных регионах России ознаменуется возвращением летнего тепла, что позволит школьникам отказаться от верхней одежды и зонтов, сообщил NewsInfo ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков. Специалист представил детальный прогноз для различных частей страны, отметив существенный температурный контраст между европейской территорией и Сибирью.

По словам метеоролога, в центре страны установится комфортная погода с переменной облачностью и слабым ветром. В утренние часы, когда в школах начнутся торжественные линейки, столбики термометров покажут до девятнадцати градусов тепла. Это выше показателей, зафиксированных накануне. Часто подобные температурные скачки вызывают споры о влиянии условий среды на учебный процесс, особенно когда жара ставит учебу на паузу в разных регионах.

"Первое сентября будет теплее, чем последний день августа. В дневные часы прогнозируется до двадцати четырех градусов тепла", — пояснил Старков.

В Санкт-Петербурге начало учебного года также будет теплым, однако метеорологи предупреждают об изменении ситуации во второй половине дня. Из-за прохождения атмосферного фронта в Северной столице ожидаются осадки.

Устойчивость таких условий часто зависит от того, как антициклон устроит почти летний сценарий или уступит место влажным воздушным массам. Наименее благоприятная обстановка сложится в Западной Сибири, где климатическая картина будет соответствовать скорее октябрю, чем началу осени. Старков прогнозирует там дождливую и ветреную погоду с утренними температурами всего до восьми градусов тепла, а дневными — не выше тринадцати градусов. При этом эксперты подчеркивают, что масштабные погодные удары нового типа все чаще меняют привычные графики смены сезонов.

"Наиболее холодное первое сентября будет в Западной Сибири. Это даже не сентябрьская, скорее октябрьская погода", — рассказал метеоролог.

В центральной части страны синоптики не ожидают осадков благодаря повышенному атмосферному давлению. Впрочем, долгосрочные прогнозы остаются осторожными, так как сентябрьский всплеск тепла не всегда гарантирует стабильность на весь месяц. Ранее специалисты отмечали, что лето выбрало более мягкий сценарий, избежав экстремального зноя в большинстве регионов средней полосы.

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