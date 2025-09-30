Антибиотики не спасли: британка потеряла пальцы после тяжёлой инфекции

История 69-летней Ширли Бартрам из Великобритании стала примером того, насколько непредсказуемыми могут быть последствия болезней и лечения. Женщина оказалась в больнице с подозрением на инфекцию почек. Ей назначили внутривенные антибиотики, а затем выписали с рекомендацией продолжать курс дома в таблетированной форме. Но вскоре состояние ухудшилось, и начались тяжёлые осложнения.

"Когда женщина пришла в себя, ткани на руках и ногах уже начали отмирать и чернеть, затем пальцы неожиданно "отвалились”", — пишет Mirror.

У британки возник некроз тканей: пальцы на руках и ногах начали чернеть, что привело к их самопроизвольной потере. Кроме этого, она страдала от сильных болей, рвоты, учащённого сердцебиения и проблем с мочеиспусканием. Медики вынуждены были ввести её в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь.

Почему это произошло

Подобные осложнения связаны с тяжёлым сепсисом и нарушением кровообращения. Когда инфекция распространяется по организму, сосуды не справляются с нагрузкой, кровь перестаёт поступать к конечностям, и начинается некроз тканей.

Факторы риска:

пожилой возраст;

хронические заболевания (например, сахарный диабет, сердечная недостаточность);

ослабленный иммунитет;

задержка обращения за медицинской помощью.

Сравнение: сепсис и инфекции почек