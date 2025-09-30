Антибиотики не спасли: британка потеряла пальцы после тяжёлой инфекции
История 69-летней Ширли Бартрам из Великобритании стала примером того, насколько непредсказуемыми могут быть последствия болезней и лечения. Женщина оказалась в больнице с подозрением на инфекцию почек. Ей назначили внутривенные антибиотики, а затем выписали с рекомендацией продолжать курс дома в таблетированной форме. Но вскоре состояние ухудшилось, и начались тяжёлые осложнения.
"Когда женщина пришла в себя, ткани на руках и ногах уже начали отмирать и чернеть, затем пальцы неожиданно "отвалились”", — пишет Mirror.
У британки возник некроз тканей: пальцы на руках и ногах начали чернеть, что привело к их самопроизвольной потере. Кроме этого, она страдала от сильных болей, рвоты, учащённого сердцебиения и проблем с мочеиспусканием. Медики вынуждены были ввести её в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь.
Почему это произошло
Подобные осложнения связаны с тяжёлым сепсисом и нарушением кровообращения. Когда инфекция распространяется по организму, сосуды не справляются с нагрузкой, кровь перестаёт поступать к конечностям, и начинается некроз тканей.
Факторы риска:
-
пожилой возраст;
-
хронические заболевания (например, сахарный диабет, сердечная недостаточность);
-
ослабленный иммунитет;
-
задержка обращения за медицинской помощью.
Сравнение: сепсис и инфекции почек
|Показатель
|Инфекция почек
|Сепсис
|Симптомы
|Боли в боку, температура, жжение при мочеиспускании
|Высокая температура, падение давления, тахикардия, одышка
|Последствия
|Пиелонефрит, обезвоживание
|Отказ органов, некроз тканей, смерть
|Лечение
|Антибиотики, наблюдение
|Реанимация, поддерживающая терапия
Советы шаг за шагом: как не пропустить осложнения
-
При первых симптомах инфекции (боли в боку, высокая температура, трудности с мочеиспусканием) срочно обращайтесь к врачу.
-
Если назначены антибиотики, строго соблюдайте схему приёма.
-
Следите за самочувствием: усиление боли, тошнота или учащённое сердцебиение требуют повторного визита к врачу.
-
При ухудшении состояния — вызывайте скорую, не откладывая.
-
Проходите профилактические обследования, особенно в пожилом возрасте.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: прекращать приём антибиотиков при первых признаках улучшения.
-
Последствие: развитие устойчивых инфекций и сепсис.
-
Альтернатива: доводить курс лечения до конца.
-
Ошибка: игнорировать повторное ухудшение состояния.
-
Последствие: некроз тканей, инвалидность.
-
Альтернатива: немедленно вернуться в больницу.
-
Ошибка: заниматься самолечением при инфекции почек.
-
Последствие: стремительное распространение инфекции.
-
Альтернатива: только врачебный контроль и анализы.
А что если…
А что, если бы Ширли Бартрам не вернулась к врачам повторно? Вероятнее всего, сепсис развился бы ещё быстрее, и летальный исход стал бы неизбежным. Своевременное повторное обращение позволило спасти ей жизнь, хотя и ценой тяжёлых последствий.
FAQ
Можно ли предотвратить сепсис?
Да, при своевременной диагностике и правильном лечении инфекций.
Опасно ли прекращать курс антибиотиков?
Очень: это повышает риск осложнений и устойчивости бактерий.
Какие первые признаки сепсиса?
Высокая температура, учащённый пульс, слабость, падение давления.
Почему при сепсисе страдают конечности?
Из-за нарушения кровообращения организм перестаёт снабжать их кислородом.
