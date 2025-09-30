Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уникальная операция в Подмосковье
Уникальная операция в Подмосковье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:43

Антибиотики не спасли: британка потеряла пальцы после тяжёлой инфекции

Сепсис после инфекции почек привёл к некрозу тканей у жительницы Великобритании

История 69-летней Ширли Бартрам из Великобритании стала примером того, насколько непредсказуемыми могут быть последствия болезней и лечения. Женщина оказалась в больнице с подозрением на инфекцию почек. Ей назначили внутривенные антибиотики, а затем выписали с рекомендацией продолжать курс дома в таблетированной форме. Но вскоре состояние ухудшилось, и начались тяжёлые осложнения.

"Когда женщина пришла в себя, ткани на руках и ногах уже начали отмирать и чернеть, затем пальцы неожиданно "отвалились”", — пишет Mirror.

У британки возник некроз тканей: пальцы на руках и ногах начали чернеть, что привело к их самопроизвольной потере. Кроме этого, она страдала от сильных болей, рвоты, учащённого сердцебиения и проблем с мочеиспусканием. Медики вынуждены были ввести её в искусственную кому, чтобы сохранить жизнь.

Почему это произошло

Подобные осложнения связаны с тяжёлым сепсисом и нарушением кровообращения. Когда инфекция распространяется по организму, сосуды не справляются с нагрузкой, кровь перестаёт поступать к конечностям, и начинается некроз тканей.

Факторы риска:

  • пожилой возраст;

  • хронические заболевания (например, сахарный диабет, сердечная недостаточность);

  • ослабленный иммунитет;

  • задержка обращения за медицинской помощью.

Сравнение: сепсис и инфекции почек

Показатель Инфекция почек Сепсис
Симптомы Боли в боку, температура, жжение при мочеиспускании Высокая температура, падение давления, тахикардия, одышка
Последствия Пиелонефрит, обезвоживание Отказ органов, некроз тканей, смерть
Лечение Антибиотики, наблюдение Реанимация, поддерживающая терапия

Советы шаг за шагом: как не пропустить осложнения

  1. При первых симптомах инфекции (боли в боку, высокая температура, трудности с мочеиспусканием) срочно обращайтесь к врачу.

  2. Если назначены антибиотики, строго соблюдайте схему приёма.

  3. Следите за самочувствием: усиление боли, тошнота или учащённое сердцебиение требуют повторного визита к врачу.

  4. При ухудшении состояния — вызывайте скорую, не откладывая.

  5. Проходите профилактические обследования, особенно в пожилом возрасте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прекращать приём антибиотиков при первых признаках улучшения.

  • Последствие: развитие устойчивых инфекций и сепсис.

  • Альтернатива: доводить курс лечения до конца.

  • Ошибка: игнорировать повторное ухудшение состояния.

  • Последствие: некроз тканей, инвалидность.

  • Альтернатива: немедленно вернуться в больницу.

  • Ошибка: заниматься самолечением при инфекции почек.

  • Последствие: стремительное распространение инфекции.

  • Альтернатива: только врачебный контроль и анализы.

А что если…

А что, если бы Ширли Бартрам не вернулась к врачам повторно? Вероятнее всего, сепсис развился бы ещё быстрее, и летальный исход стал бы неизбежным. Своевременное повторное обращение позволило спасти ей жизнь, хотя и ценой тяжёлых последствий.

FAQ

Можно ли предотвратить сепсис?
Да, при своевременной диагностике и правильном лечении инфекций.

Опасно ли прекращать курс антибиотиков?
Очень: это повышает риск осложнений и устойчивости бактерий.

Какие первые признаки сепсиса?
Высокая температура, учащённый пульс, слабость, падение давления.

Почему при сепсисе страдают конечности?
Из-за нарушения кровообращения организм перестаёт снабжать их кислородом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вздутие живота: лечение предполагает коррекцию питания, физическую активность, массаж живота и назначенные врачом препараты сегодня в 10:55

Газовая атака изнутри: что на самом деле происходит в кишечнике

Вздутие живота может быть связано с питанием, стрессом или болезнями ЖКТ. Разбираем причины, методы диагностики и способы облегчения состояния.

Читать полностью » Сон на животе перегружает шею и позвоночник, поэтому физиотерапевт Сэмми Марго советует отказаться сегодня в 7:55

Как подушка превращает сон в кошмар: советы физиотерапевта для здоровья позвоночника

Некоторые привычные позы во сне приводят к болям в спине и шее. Узнайте, как правильно спать, чтобы сохранить здоровье позвоночника и качество отдыха.

Читать полностью » Невролог Анна Копцева: недолеченная грыжа диска может привести к инвалидности сегодня в 7:32

Игнорируете боли в спине? Это может закончиться инвалидностью

Недолеченная грыжа позвоночника может обернуться инвалидностью. Врачи объяснили, когда нужна операция, а когда помогает консервативная терапия.

Читать полностью » Подтяжка груди методом мастопексии остаётся одной из самых популярных пластических операций сегодня в 7:08

Бюстгальтер — не волшебник: когда спорт и кремы уже не работают, приходит мастопексия

Мастопексия — это популярная альтернатива имплантам. Когда она показана, какие есть противопоказания и как проходит восстановление?

Читать полностью » Чеснок по совету эксперта Джоша Акса действует быстрее благодаря высвобождению вещества аллицина сегодня в 6:55

Простуда не выдержит запаха: как чеснок выгоняет болезнь и друзей одновременно

Узнайте, как простой приём с чесноком помогает быстрее справиться с простудой и укрепить иммунитет без лекарств.

Читать полностью » Врач Демьяновская: офисная работа приводит к остеохондрозу, сколиозу и артрозу суставов сегодня в 6:27

Сидим, пока не встанем с костылём: чем оборачивается офисный комфорт

Офисная работа кажется безопасной, но сидячий образ жизни разрушает позвоночник, зрение и обмен веществ. Врачи рассказали, как себя защитить.

Читать полностью » Осенняя хандра признана формой сезонного аффективного расстройства — пояснил психотерапевт Максим Ковалёв сегодня в 6:08

Горячий шоколад против серотонинового кризиса: простые ритуалы, которые разгоняют осеннюю хандру

Осенняя хандра — не миф. Эксперты объясняют, почему она возникает, и дают простые советы, как вернуть себе энергию и радость.

Читать полностью » Сын потребовал надбавку за вынесенный мусор — и Анна поняла, что капитализм зашёл слишком далеко сегодня в 5:43

Родители всё чаще платят детям за пятёрки и помощь по дому. Но всегда ли деньги становятся хорошим мотиватором.

Читать полностью »

Новости
Наука

Горячая зона глубиной 200 километров обнаружена под Аппалачами в США — новое исследование геологов
Красота и здоровье

Здоровый образ жизни укрепляется прогулками на свежем воздухе минимум один час каждый день
Туризм

Бархатный сезон в России: Каспийск, Приморье и курорты Азовского моря
Питомцы

Медоед устойчив к яду кобр и способен выжить после укуса змеи
Садоводство

Оптимальные сроки осенней обрезки клубники: специалисты советуют сохранять 2–3 листа для зимовки
Технологии

Врачи сообщили о "пандемии" синдрома сухого глаза среди офисных работников — Mash
Наука

Учёные Эстонии выявили длительное влияние антибиотиков и антидепрессантов на состав микробиоты
Наука

Загадочные звуки океана остаются нераскрытой тайной с 1991 года — отмечают исследователи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet