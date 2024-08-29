Саша Стоун подтвердил расставание с Надеждой Сысоевой

После выхода первых выпусков телешоу, где участвовали Саша Стоун и Надежда Сысоева, начали появляться слухи об их расставании. Сплетни усилились, когда Виктория Боня, находившаяся в конфликте с парой в рамках шоу, намекнула на возможный разрыв. Несмотря на это, сами влюбленные долгое время не комментировали происходящее. Т
олько на Московской международной неделе кино стало известно, что пара действительно рассталась. Тина Канделаки, поинтересовавшись у Саши, как обстоят дела с Надеждой, получила прямой ответ: "Никак. Мы не вместе". Причины разрыва Стоун не раскрыл, а Сысоева пока тоже не дала комментариев.
Стоит отметить, что после выхода шоу на пару обрушилась волна критики, из-за чего Надежда даже обратилась к психологу.
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