Саша Стоун подтвердил расставание с Надеждой Сысоевой

После выхода первых выпусков телешоу, где участвовали Саша Стоун и Надежда Сысоева, начали появляться слухи об их расставании. Сплетни усилились, когда Виктория Боня, находившаяся в конфликте с парой в рамках шоу, намекнула на возможный разрыв. Несмотря на это, сами влюбленные долгое время не комментировали происходящее. Т

олько на Московской международной неделе кино стало известно, что пара действительно рассталась. Тина Канделаки, поинтересовавшись у Саши, как обстоят дела с Надеждой, получила прямой ответ: "Никак. Мы не вместе". Причины разрыва Стоун не раскрыл, а Сысоева пока тоже не дала комментариев.

Стоит отметить, что после выхода шоу на пару обрушилась волна критики, из-за чего Надежда даже обратилась к психологу.