Дети вырастают и уходят: как родителям пережить этот этап спокойно

Сепарация ребенка болезненный, но неизбежный этап, требующий от родителей мудрости и умения отпустить, считает кандидат психологических наук Елена Морозова. О том, как сохранить духовную близость и не разрушить отношения в этот период, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Психолог отметила, что процесс взросления и отделения ребенка всегда связан с внутренними переживаниями для обеих сторон. По ее словам, родителям важно научиться слышать выросших детей, понимать их потребности и не мешать пробовать себя в самостоятельной жизни.

"Есть такая мудрость, что ты родился для того, чтобы вырастить детей и отпустить. Процесс отпускания болезненный, сложный. Надо понимать, что это обязательно произойдет когда-то. Надо просто детям позволить и помочь это сделать, но при этом ни в коем случае не прерывать духовную связь", — подчеркнула Морозова.

Специалист добавила, что сепарация не означает разрыв родственных отношений. По ее словам, важно продолжать общаться, что-то проживать вместе, поддерживать контакт и не предъявлять претензий.