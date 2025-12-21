После долгой паузы — закрытая встреча в Москве: Южная Корея сделала неожиданный шаг в сторону России

Контакты между Сеулом и Москвой в последние годы оставались ограниченными и в основном носили формальный характер. Однако на этом фоне внимание экспертов привлёк новый эпизод дипломатического взаимодействия, связанный с ситуацией вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщает агентство News1 со ссылкой на дипломатические источники.

Закрытые консультации в Москве

По данным агентства, правительство Республики Корея впервые за долгое время провело закрытые консультации с Российской Федерацией. Недавно в Москву прибыл профильный чиновник южнокорейского МИД, курирующий вопросы северокорейской ядерной программы. В ходе визита он провёл непубличную встречу с послом по особым поручениям МИД России Олегом Бурмистровым, а также с другими ответственными представителями российской стороны.

Ранее в Сеуле подчёркивали, что поддерживают с Москвой "необходимое общение", однако оно, как правило, осуществлялось через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ. Прямые контакты между профильными чиновниками по тематике КНДР в последние годы фактически не подтверждались.

Контекст и дипломатическая пауза

Как отмечает News1, прошедшие консультации стали первыми за продолжительный период подтверждёнными переговорами на экспертном уровне, посвящёнными вопросам Северной Кореи. При этом в сентябре уже состоялась встреча министров иностранных дел России и Южной Кореи, однако она не рассматривалась как узкоспециализированный диалог по корейской проблематике.

"Привлекает внимание то, что эти контакты состоялись на фоне ожидаемых в следующем (2026) году изменений ситуации на Корейском полуострове", — пишет агентство News1.

Ожидания Сеула и роль Москвы

Агентство указывает, что южнокорейское правительство ранее заявляло о намерении в 2026 году приступить к полноценному запуску процесса мирного сосуществования на Корейском полуострове. В числе приоритетов называлось возобновление межкорейского диалога и поиск новых дипломатических форматов.