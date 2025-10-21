Мозг теряет связь с телом: врачи объяснили, что такое сенсомоторная амнезия и почему она опасна

Долгое сидение за компьютером, однообразные движения и хронический стресс могут привести к состоянию, о котором мало кто слышал — сенсомоторной амнезии (СМА). Это нарушение, при котором мозг теряет связь с мышцами, из-за чего человек начинает ощущать скованность, боль и усталость даже без физических нагрузок.

О природе этого явления и способах восстановления связи между мозгом и телом рассказала врач-инфекционист Ольга Столярова в интервью Life.ru.

"Когда мы часами сидим за компьютером, носим сумку на одном плече или всё время жуём на одной стороне челюсти — мозг адаптируется к этим привычкам и "запоминает" неправильное положение тела", — предупредила эксперт.

Что такое сенсомоторная амнезия

Сенсомоторная амнезия — это нарушение нейромышечной связи, при котором мозг перестаёт корректно управлять отдельными мышцами. Снаружи это проявляется как ограничение подвижности, ощущение тяжести, болезненность и хруст суставов.

Проблема не связана с повреждением самих мышц: она возникает из-за того, что нервная система "забывает" оптимальные схемы движения. В итоге тело словно живёт "на автопилоте", используя неэффективные и неправильные паттерны.

"Основные причины СМА — хронический стресс, травмы, однообразные движения и возрастные изменения", — уточнила Столярова.

Как распознать сенсомоторную амнезию

Признаки СМА часто принимают за обычное переутомление или возрастные проблемы. Однако есть несколько характерных симптомов:

• утренняя скованность, особенно в шее, спине и пояснице;

• хруст суставов при движении;

• боль без видимых причин;

• ощущение, что тело "застыло" в одной позе;

• трудности при попытке расслабиться.

Такие проявления свидетельствуют о том, что мозг перестал полноценно "чувствовать" мышцы и управлять ими.

Почему это происходит

Современный ритм жизни способствует развитию сенсомоторной амнезии. Долгие часы за компьютером, малоподвижный образ жизни и однотипные действия приводят к тому, что мозг "привыкает" к неправильной позе.

"Мозг адаптируется к привычкам и запоминает их как норму. Например, если человек годами наклоняет голову в одну сторону, мышцы шеи со временем перестают реагировать правильно", — пояснила врач.

Нарушения осанки, сидячая работа, стресс и отсутствие регулярной физической активности усиливают эффект.

Можно ли восстановить связь мозг-мышцы

Хорошая новость — сенсомоторная амнезия обратима. При правильном подходе нейромышечная связь может быть восстановлена даже после многих лет хронического напряжения.

"Сенсомоторная амнезия обратима. Для восстановления связи между мозгом и мышцами рекомендуется выполнять простые упражнения, делать мини-разминку каждые два часа и спать в позе эмбриона", — подчеркнула Ольга Столярова.

Главная цель терапии — научить мозг снова распознавать сигналы от тела и управлять движениями осознанно.

Советы шаг за шагом: как восстановить нейромышечную связь

Регулярно двигайтесь. Каждые 1,5-2 часа делайте лёгкую разминку: наклоны головы, круговые движения плечами, растяжку спины. Меняйте позу. Избегайте долгого сидения в одном положении. Если работаете за столом, периодически вставайте и ходите. Контролируйте дыхание. Глубокое дыхание помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса. Следите за осанкой. Установите монитор на уровне глаз и не наклоняйте голову вперёд. Используйте упражнения на осознанное движение. Помогают методики соматики, йоги, пилатеса. Высыпайтесь. Во сне происходит восстановление нейронных связей. Спите в удобной позе — лучше на боку, в позе эмбриона. Обратитесь к специалисту. Если боль не проходит более месяца, стоит посетить мануального терапевта или невролога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: терпеть скованность и боль, считая её "нормой".

Последствие: закрепление неправильных двигательных паттернов.

Альтернатива: при первых симптомах добавить разминку и физическую активность.

Ошибка: делать силовые упражнения без растяжки.

Последствие: усиление спазмов и ухудшение подвижности.

Альтернатива: начинать с мягких техник — дыхание, растяжение, плавные наклоны.

Ошибка: спать в неудобной позе на высокой подушке.

Последствие: хроническое напряжение шеи и плеч.

Альтернатива: использовать ортопедическую подушку и спать на боку.

Таблица: причины и проявления сенсомоторной амнезии