Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Антарктида
Антарктида
© Openverse by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:21

Антарктида наносит удар: потеря вкуса и запаха грозит истощением — время действовать

Холод и гипоксия влияют на обоняние во время антарктической экспедиции

Вы когда-нибудь задумывались, почему в экстремальных условиях еда кажется менее вкусной, а запахи — менее заметными? Учёные, исследовавшие участников антарктической экспедиции на станции "Конкордия", выяснили, что физиологические изменения в таких условиях могут существенно влиять на восприятие вкуса и запаха.

Почему это важно?

Для любого человека жизненно необходимо получать достаточное количество энергии и питательных веществ. Особенно это актуально в экстремальных условиях, где организм работает на пределе. Однако, даже при наличии большого запаса еды, участники экспедиции часто не могут удовлетворить свои суточные потребности в калориях и микроэлементах.

Влияние экстремальных факторов на чувства

Исследователи отмечают, что изменения в восприятии вкуса и запаха связаны с несколькими факторами:

  • пониженная влажность воздуха
  • сильный холод
  • гипобарическая гипоксия (недостаток кислорода из-за низкого давления)

Все эти условия влияют на работу рецепторов и обонятельной системы, что снижает удовольствие от еды и, как следствие, аппетит.

Учёные подчеркивают, что понимание этих процессов важно для планирования питания в экстремальных экспедициях и других сложных условиях. Это помогает создавать более эффективные рационы и поддерживать здоровье участников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый вид морской черепахи Craspedochelys renzi обнаружили в меловом периоде Колумбии вчера в 19:09

Забытая коллекция раскрывает: морские черепахи мелового периода были куда ближе, чем думали

Палеонтологи описали новый вид древних морских черепах Craspedochelys renzi из раннемеловых отложений Колумбии, расширив знания о палеобиогеографии и эволюции талассохелид.

Читать полностью » Археологи нашли доказательства убийства слонов Homo erectus в Олдувайском ущелье вчера в 18:24

Каменные орудия против гигантов: парадокс, который сломал правила выживания

В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.

Читать полностью » Университет Колорадо разработал технологию создания кристаллов времени для защиты денежных знаков вчера в 18:06

Танец вечности: как неподвижные кристаллы оживают и играют со временем

Учёные впервые создали кристаллы времени, которые можно увидеть невооружённым глазом. Это открытие обещает новые технологии в защите данных и передаче информации.

Читать полностью » Грецкие орехи улучшают сон и повышают мелатонин у молодых людей — исследование вчера в 17:58

Сон без снов: как 40 грамм орехов прячут ключ к крепкому отдыху

Исследование показывает, что ежедневное употребление грецких орехов улучшает качество сна и помогает бороться с рисками ожирения и сердечных заболеваний. Узнайте, как простой продукт может изменить ваш режим сна!

Читать полностью » Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом вчера в 17:03

Палец-тревога: как длина безымянного сигнализирует о надвигающейся алкогольной буре

Учёные из Великобритании и Польши нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголизму. Как гормоны и внешние признаки влияют на зависимость — в новом исследовании.

Читать полностью » Астрофизик Ави Леб из Гарварда назвал 3I/ATLAS внеземным артефактом вчера в 16:54

Космический пришелец 3I/ATLAS: от корабля инопланетян к комете с тайным хвостом

Загадочный объект 3I/ATLAS: корабль инопланетян или обычная комета? Новые снимки показывают хвост, а учёные ищут химический состав. Не угрожает Земле, но держит в напряжении.

Читать полностью » Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия вчера в 16:40

Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках

Учёные нашли способ очистить реки от опасных веществ с помощью природы. Биотехнология для сточных вод обещает революцию в экологии, но что в ней особого?

Читать полностью » Новая дискуссия о петралонском черепе: секреты, которые переписывают историю вчера в 15:41

Как мифы и факты меняют наше восприятие петралонского черепа — удивительная правда

История петралонского черепа раскрывает тайны древности и показывает, как важно быть точными в археологических исследованиях. Удивительные факты ждут вас!

Читать полностью »

Новости
Технологии

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр
Красота и здоровье

Том Холланд отметил три с половиной года трезвости и назвал это лучшим решением в жизни
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует свинину с ананасами в духовке для сладкого вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как укрепить спину и плечи дома с помощью гантелей
Дом

Дизайнеры интерьеров рекомендуют для маленьких комнат тёплые светлые оттенки
Авто и мото

Водители применяют старые аккумуляторы при замене новой батареи
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Вивиан Асамоа: одна газировка в день повышает риск жировой болезни печени
Наука

НАСА проводит годичную симуляцию жизни на Марсе с участием волонтёров в Хьюстоне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet