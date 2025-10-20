Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автономный автомобиль с лидаром
Автономный автомобиль с лидаром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:38

Реальность против Маска: почему даже роботы требуют видеть дальше, чем камера

Илон Маск против лидаров, но эксперты называют гибридные системы Fusion безопаснее

Автопроизводители во всём мире спорят о том, какой подход приведёт к настоящему автономному вождению. Одни, как Илон Маск и его Tesla, делают ставку исключительно на камеры и нейросети, другие — на комплексную систему, объединяющую разные сенсоры. Всё больше инженеров убеждаются: только гибридный вариант способен сделать машины действительно безопасными.

Как работает лидар и почему он важен

Лидар (Light Detection and Ranging) создаёт трёхмерную модель пространства при помощи лазерных импульсов. В отличие от камеры, он не зависит от освещения и видит не цвета, а расстояния. Это особенно ценно в сложных ситуациях — например, в тумане, в темноте или при ослепляющем солнце.

Лидар используется не только в автомобилях. Его применяют в робототехнике, беспилотных дронах и даже в новейших смартфонах. При этом за последние годы технология стала гораздо доступнее. Если раньше один лидар стоил десятки тысяч долларов, то сегодня можно купить устройство за несколько сотен.

"Только система fusion, объединяющая разные сенсоры, способна обеспечить реальную безопасность на дорогах", — отметил основатель RoboSense Цю Чуньсинь.

По словам эксперта, чисто визуальные решения не способны надёжно работать в экстремальных условиях. Камера может спутать белый автомобиль с облаком или не заметить чёрную машину в тени тоннеля.

Подход Tesla: ставка на камеры

Илон Маск с самого начала считал лидары ненужными для массовых автомобилей. По его мнению, человек водит, используя только зрение — значит, и машине достаточно камер. Такой подход упрощает конструкцию и удешевляет производство.

Однако практика показала, что визуальные алгоритмы не всегда справляются с неожиданными ситуациями. Программы могут ошибаться при резкой смене освещения, снегопаде или грязи на объективе. Даже самые современные нейросети не всегда способны корректно интерпретировать отражения и тени.

Любопытно, что в проектах SpaceX Маск использует лидары для стыковки космических аппаратов, но в автомобилях называет их "бесполезными".

Почему автогиганты не согласны с Маском

Мировые бренды, наоборот, всё активнее внедряют лидары в серийные модели.

"Лидар работает даже тогда, когда камеры ослеплены солнцем или бликами", — пояснил глава Ford Джим Фарли.

В Китае ситуация ещё показательнее.

"На наших дорогах часто встречаются плохо освещённые грузовики. Только лидар способен вовремя их обнаружить", — считает руководитель Ideal Motors Ли Сян.

Он добавил, что если бы Маск сам поездил по китайским трассам ночью, то наверняка пересмотрел бы своё мнение.

Сравнение подходов

Подход Принцип работы Преимущества Недостатки
Камеры (Tesla) Анализ изображения нейросетью Низкая стоимость, простота Зависимость от освещения, ошибки в сложных условиях
Лидар Сканирование пространства лазером Высокая точность, независимость от света Стоимость, необходимость калибровки
Fusion (смешанный) Комбинация камер, радара и лидара Максимальная надёжность и безопасность Более сложная интеграция

Как создаётся система Fusion

  1. Камеры фиксируют цвета и формы объектов.

  2. Лидар определяет точное расстояние до них.

  3. Радар помогает работать в дождь и снег.

  4. Центральный модуль объединяет данные и создаёт трёхмерную модель окружения.

  5. Алгоритмы принимают решение о скорости, торможении и манёврах.

Такой подход используется уже сегодня в системах автономности уровня L3-L4 — там, где машина способна самостоятельно ехать в пробке или на трассе, а водитель может отпустить руль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на визуальные сенсоры.

  • Последствие: камера теряет ориентацию в плохую погоду или ночью.

  • Альтернатива: установка гибридной системы (Fusion), например, RoboSense или Luminar — такие модули всё чаще ставят на автомобили BMW, Mercedes-Benz и NIO.

А что если… лидары исчезнут?

Если бы автопроизводители полностью отказались от лидаров, развитие автономного транспорта замедлилось бы. Машины остались бы зависимыми от погодных условий и освещения. Для городов с переменным климатом это почти неприемлемо.

Плюсы и минусы лидаров

Плюсы Минусы
Точная 3D-карта окружающей среды Более высокая цена, чем у камер
Работа при любой погоде Требует энергоэффективного питания
Снижение риска ДТП Необходима регулярная калибровка
Улучшение безопасности пешеходов Увеличивает вес и сложность системы

FAQ

Как выбрать автомобиль с лидаром?
Лучше обращать внимание на модели, поддерживающие функции L3 — это означает наличие комбинированной системы сенсоров.

Сколько стоит лидар?
Современные образцы для авто стоят от 500 до 1500 долларов, в зависимости от точности и дальности.

Что лучше — лидар или камера?
В изоляции — ни то, ни другое. Лучший результат достигается при их объединении.

Мифы и правда

Миф: лидар — слишком дорогая технология.
Правда: мегодня стоимость одного сенсора сравнима с хорошей камерой.

Миф: лидар не нужен, если есть нейросети.
Правда: нейросети требуют стабильных данных, а лидар делает их точнее.

Миф: лидары быстро выходят из строя.
Правда: современные твердотельные модели рассчитаны на годы эксплуатации.

3 интересных факта

  1. Первый лидар появился ещё в 1960-х для картографирования Луны.

  2. Google применил лидары в ранних прототипах беспилотных машин Waymo.

  3. В смартфонах лидар используется для улучшения портретного режима и AR.

Исторический контекст

Технология лидара начала активно развиваться после успеха проекта DARPA Challenge в 2004 году, где автономные машины впервые соревновались на пересечённой местности. Тогда именно лидары помогли победителям обойти соперников. Сегодня эти разработки легли в основу всех систем автономного транспорта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Избыток минерального порошка делает асфальт хрупким зимой сегодня в 0:59
Под колёсами — ошибка инженера: как неправильная смесь рушит дороги по всей России

Почему "чёрная масса" под колёсами — это сложный инженерный материал, от которого зависит не только комфорт, но и безопасность дорог.

Читать полностью » Автоэксперт: при выборе подарка важно учитывать модель автомобиля сегодня в 0:16
Один аксессуар способен заменить пять: водители в восторге от этой находки

Как удивить автомобилиста подарком, который не пылится в багажнике, а действительно помогает в дороге — от практичных гаджетов до неожиданных сюрпризов.

Читать полностью » Зарядка аккумулятора на холостом ходу неэффективна вчера в 23:41
Двигатель работает, а аккумулятор не заряжается: автоэлектрик объяснил парадокс

Заряжается ли аккумулятор, если просто оставить заведённую машину на месте? Автоэлектрик объяснил, почему этот способ редко срабатывает.

Читать полностью » На заправках запретили использовать телефоны и выпускать животных вчера в 23:38
Обычный звонок на заправке может закончиться пожаром — и самым дорогим разговором в жизни

Почему на заправках нельзя говорить по телефону, выпускать питомцев и даже забывать прикоснуться к кузову автомобиля? Полиция объяснила неожиданные причины.

Читать полностью » 80% краж документов происходит из бардачков и сумок в салоне автомобиля вчера в 22:27
Бардачок — самое опасное место в машине: почему нельзя хранить там документы

Где лучше хранить права, ПТС и полис ОСАГО в авто, чтобы не стать жертвой воров? Полиция объясняет практичные меры и что делать при краже.

Читать полностью » Покупатель авто имеет полное право отказаться от любых дополнительных услуг вчера в 22:24
Навязанные допы при покупке авто — это ловушка: как не потерять деньги и вернуть их обратно

Автоюрист рассказал, как вернуть деньги за навязанные опции при покупке машины и какие допы можно демонтировать по закону.

Читать полностью » Toyota Sequoia подешевела в России почти на 1,5 млн рублей вчера в 21:56
Когда премиум падает в цене: как Toyota Sequoia внезапно стала доступной даже не миллионерам

В России подешевела Toyota Sequoia — легендарный внедорожник, известный своей надежностью и мощью. Разбираемся, чем примечательна модель и где ее купить выгоднее.

Читать полностью » Юрист Некрасова: зафиксируйте повреждения и вызывайте полицию при ДТП с техникой ЖКХ вчера в 20:47
Раздавили и уехали: как заставить коммунальщиков платить за повреждённую машину

Что делать, если коммунальщики повредили вашу машину? Разбираем пошаговый алгоритм, чтобы доказать вину и получить компенсацию без потери времени.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
BYD собирает предложения фанатов для нового поколения электроседана Seal EV
Садоводство
Фитофтороз и серая гниль осенью угрожают овощам, нужен биологический контроль – специалисты
Красота и здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова: пропуск завтрака повышает риск диабета и гипертонии
Авто и мото
Автоэксперт: при отказе ABS водитель теряет контроль на скользкой дороге
Наука
Вулкан Тафтан в Иране проявляет активность впервые за тысячелетия — Пабло Гонсалес
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо
Красота и здоровье
Эксперты предупредили: дефицит врачей в России приближается к 150 тысячам человек
Спорт и фитнес
Точность формулы Ригеля для прогнозирования времени марафона подтвердили учёные из Memorial Sloan Kettering
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet