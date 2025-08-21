Тишина, свет, эмоции других — всё это способно сломать психику: новые данные о чувствительности

Новое исследование, проведённое группой специалистов из Лондонского университета королевы Марии, показало, что повышенная чувствительность к окружающей среде может играть заметную роль в развитии психических расстройств. Систематический обзор и мета-анализ 33 научных работ, включавших данные более чем 12 тысяч человек, выявил устойчивую связь между этим личностным признаком и симптомами депрессии, тревоги, обсессивно-компульсивного и посттравматического стрессового расстройства, а также социальной фобии.

Учёные отметили, что сила связи с депрессией и тревогой была примерно одинаковой и носила умеренный характер. При этом чувствительность рассматривается как измеримая черта, которая напрямую влияет на психологическое благополучие.

Кто относится к высокочувствительным людям

Подобная черта описывает людей, которые глубже обрабатывают сенсорную информацию и сильнее реагируют на окружающий мир. Они склонны замечать малейшие изменения в пространстве, тяжело переносят шумные ситуации и эмоционально остро реагируют как на приятные, так и на негативные события.

Согласно предыдущим данным, около 29% людей обладают низкой чувствительностью, 40% — средней и 31% — высокой. Для диагностики этого признака применяются специальные анкеты с вопросами, например: "Сильно ли на вас влияют эмоции других?" или "Испытываете ли вы дискомфорт, когда вокруг слишком много событий?".

Хотя сама концепция восходит к Карлу Юнгу, впервые описавшему "врождённую чувствительность" ещё в 1913 году, серьёзные исследования начались лишь в 1990-х годах.

Как связаны чувствительность и психическое здоровье

Обзор показал, что более высокий уровень чувствительности обычно идёт рука об руку с большим количеством симптомов психических расстройств. Разные исследования фиксировали связи разной силы, но общий результат оставался одинаковым.

Более выраженная склонность к перегрузке и низкий порог восприятия сенсорной информации чаще ассоциировались с психологическими проблемами. В то же время эстетическая чувствительность — умение глубоко переживать красоту искусства и музыки — демонстрировала более слабую связь с расстройствами.

Что это значит для медицины

Авторы исследования подчеркнули, что врачи и терапевты редко проверяют уровень чувствительности пациентов, хотя этот фактор может быть ключевым в понимании психического состояния. Так как около трети населения проявляют высокую чувствительность, учёт этого признака может существенно повлиять на эффективность лечения.

Некоторые работы ранее указывали, что высокочувствительные люди по-разному реагируют на терапию. В частности, методики, основанные на осознанности, помогают таким пациентам лучше справляться с чрезмерной стимуляцией и эмоциональными всплесками.

Учёные сделали вывод, что понимание роли чувствительности способно не только обогатить теоретические знания, но и оказать практическое влияние на выбор методов психиатрической помощи.

Ограничения анализа

Специалисты признали, что исследование имеет ряд слабых мест. Многие работы опирались на данные студентов, преимущественно молодых женщин, что ограничивает возможность переноса выводов на более широкие группы населения. Кроме того, почти все исследования фиксировали данные только в один момент времени, поэтому остаётся неясным, что является первичным: сама чувствительность или уже существующие психические трудности.

Лишь в пяти исследованиях наблюдение велось на протяжении длительного периода, и только два включали пациентов, которые реально проходили психиатрическое лечение. Ещё один важный нюанс — использование самоотчётов, что могло повлиять на результаты из-за субъективного восприятия участниками собственных особенностей.

Несмотря на эти ограничения, исследователи считают, что сама по себе чувствительность заслуживает более внимательного изучения и может стать важным элементом в будущей практике психиатрии.