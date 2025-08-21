Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка плачет
Девушка плачет
© flickr.com by НессаЛенд is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:26

Тишина, свет, эмоции других — всё это способно сломать психику: новые данные о чувствительности

Как повышенная чувствительность связана с психическими расстройствами: даные Лондонского университета королевы Марии

Новое исследование, проведённое группой специалистов из Лондонского университета королевы Марии, показало, что повышенная чувствительность к окружающей среде может играть заметную роль в развитии психических расстройств. Систематический обзор и мета-анализ 33 научных работ, включавших данные более чем 12 тысяч человек, выявил устойчивую связь между этим личностным признаком и симптомами депрессии, тревоги, обсессивно-компульсивного и посттравматического стрессового расстройства, а также социальной фобии.

Учёные отметили, что сила связи с депрессией и тревогой была примерно одинаковой и носила умеренный характер. При этом чувствительность рассматривается как измеримая черта, которая напрямую влияет на психологическое благополучие.

Кто относится к высокочувствительным людям

Подобная черта описывает людей, которые глубже обрабатывают сенсорную информацию и сильнее реагируют на окружающий мир. Они склонны замечать малейшие изменения в пространстве, тяжело переносят шумные ситуации и эмоционально остро реагируют как на приятные, так и на негативные события.

Согласно предыдущим данным, около 29% людей обладают низкой чувствительностью, 40% — средней и 31% — высокой. Для диагностики этого признака применяются специальные анкеты с вопросами, например: "Сильно ли на вас влияют эмоции других?" или "Испытываете ли вы дискомфорт, когда вокруг слишком много событий?".

Хотя сама концепция восходит к Карлу Юнгу, впервые описавшему "врождённую чувствительность" ещё в 1913 году, серьёзные исследования начались лишь в 1990-х годах.

Как связаны чувствительность и психическое здоровье

Обзор показал, что более высокий уровень чувствительности обычно идёт рука об руку с большим количеством симптомов психических расстройств. Разные исследования фиксировали связи разной силы, но общий результат оставался одинаковым.

Более выраженная склонность к перегрузке и низкий порог восприятия сенсорной информации чаще ассоциировались с психологическими проблемами. В то же время эстетическая чувствительность — умение глубоко переживать красоту искусства и музыки — демонстрировала более слабую связь с расстройствами.

Что это значит для медицины

Авторы исследования подчеркнули, что врачи и терапевты редко проверяют уровень чувствительности пациентов, хотя этот фактор может быть ключевым в понимании психического состояния. Так как около трети населения проявляют высокую чувствительность, учёт этого признака может существенно повлиять на эффективность лечения.

Некоторые работы ранее указывали, что высокочувствительные люди по-разному реагируют на терапию. В частности, методики, основанные на осознанности, помогают таким пациентам лучше справляться с чрезмерной стимуляцией и эмоциональными всплесками.

Учёные сделали вывод, что понимание роли чувствительности способно не только обогатить теоретические знания, но и оказать практическое влияние на выбор методов психиатрической помощи.

Ограничения анализа

Специалисты признали, что исследование имеет ряд слабых мест. Многие работы опирались на данные студентов, преимущественно молодых женщин, что ограничивает возможность переноса выводов на более широкие группы населения. Кроме того, почти все исследования фиксировали данные только в один момент времени, поэтому остаётся неясным, что является первичным: сама чувствительность или уже существующие психические трудности.

Лишь в пяти исследованиях наблюдение велось на протяжении длительного периода, и только два включали пациентов, которые реально проходили психиатрическое лечение. Ещё один важный нюанс — использование самоотчётов, что могло повлиять на результаты из-за субъективного восприятия участниками собственных особенностей.

Несмотря на эти ограничения, исследователи считают, что сама по себе чувствительность заслуживает более внимательного изучения и может стать важным элементом в будущей практике психиатрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Лебедева назвала оптимальный вариант воды для детей до семи лет сегодня в 15:16

Маленький глоток — большое испытание: как газировка влияет на детский желудок

Диетолог объяснила, почему детям до семи лет не стоит давать газированную воду: она раздражает ЖКТ и безопаснее заменить её обычной.

Читать полностью » Смесь касторового, кокосового и розмаринового масел помогает ускорить рост волос сегодня в 15:06

Длинные волосы без дорогих процедур — это легко: три масла работают лучше салона

Хотите длинные и крепкие волосы без дорогих средств? Касторовое, кокосовое и масло розмарина стимулируют рост и возвращают здоровье локонам.

Читать полностью » Как избежать укуса осы: меры предосторожности и первая помощь при аллергии сегодня в 14:50

Укус осы – не приговор: как отличить опасную реакцию от обычной – советы врача

Осенью в Подмосковье нашествие ос! Аллерголог предупреждает об опасности укусов, особенно для детей. Как распознать опасную аллергическую реакцию и оказать первую помощь – читайте в статье.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова: сон сразу после еды может привести к грыже пищевода сегодня в 14:17

Эндокринолог назвала последствия привычки засыпать на полный желудок

Сон сразу после плотной трапезы может привести не только к изжоге, но и к опасной диафрагмальной грыже. Эндокринолог Зухра Павлова объясняет, почему стоит подождать минимум 2–3 часа и чем заменить "послеобеденный" сон.

Читать полностью » Врач Ли назвала признаки грибка стопы и группы риска заражения сегодня в 14:16

Как отличить грибок от сухости кожи: главные симптомы на пятках

Белые мозоли на пятках могут быть признаком грибка Trichophyton rubrum. Врач предупредила о заразности инфекции и ее скрытой опасности.

Читать полностью » Вода в ушах: что делать, чтобы избежать отита – инструкция от врача Полины Вашкевич сегодня в 13:50

Вода в ушах после купания: отоларинголог раскрывает секрет быстрого и безопасного удаления

Как правильно удалять воду из ушей после купания, чтобы не допустить отита? Оториноларинголог делится простыми и безопасными способами защиты ушей.

Читать полностью » Исследования: демонтаж глушителей может быть связан с деструктивными чертами личности сегодня в 13:39

Мотоцикл кричит громче хозяина: почему шум на дороге может быть признаком психопатии

Психолог объяснил, почему страсть к громким выхлопам и «шумным» авто может указывать на психопатию и деструктивные черты личности.

Читать полностью » Зарема Тен: дыню нельзя есть при почечной недостаточности и обострении гастрита сегодня в 13:13

Дыня и здоровье: польза, ограничения и безопасные порции

Дыня богата витаминами и клетчаткой, но подходит не всем. Врач объясняет, в каких случаях она полезна, а когда даже небольшой кусочек может привести к проблемам — особенно при диабете и заболеваниях почек.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал способы повысить интенсивность тренировок
Дом

Что делать, если во время дождя протекла крыша или окна: пошаговый алгоритм действий
Авто и мото

Китайские автодилеры потребовали от производителей прекратить ценовые войны
Культура и шоу-бизнес

Пэрис Хилтон запускает детский мультсериал "Пэрис и щенки" на YouTube
Еда

Запечённые кабачки с сырной корочкой: простой рецепт, который всегда удаётся
Туризм

Секреты быстрого прохождения паспортного контроля: 5 обязательных шагов
Дом

Шкаф или гардеробная: плюсы, минусы и нюансы выбора системы хранения
Дом

Основные элементы французского интерьера: цвета, мебель, текстиль и детали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru