Привычно считать, что независимость в пожилом возрасте напрямую зависит от способности выполнять приседания. Этот функциональный паттерн позволяет человеку самостоятельно подниматься по лестнице или вставать с кресла, однако для многих он оказывается недоступен из-за травм, ограничений подвижности или особенностей здоровья. В таких случаях акцент смещается с глобального многосуставного движения на укрепление отдельных мышечных групп, которые обеспечивают стабильность таза и поддержку суставов.

Альтернативы осевой нагрузке

Физиотерапевт Лейтон Робертс, управляющий директор Grosvenor Mobility, указывает на то, что при наличии скованности в суставах эффективной отправной точкой становятся упражнения в положении лежа. Это позволяет минимизировать нагрузку на позвоночник и суставы, при этом воздействуя на мышцы, окружающие бедра. Для выполнения таких движений достаточно мата или кровати с регулируемым наклоном.

Особое внимание уделяется сгибателям бедра и ягодичным мышцам, которые отвечают за базовую мобильность. Подъемы прямой ноги (straight leg raises) по 6–10 повторений в двух подходах позволяют активировать мышцы, необходимые для ходьбы и подъема ног, без риска перегрузки спины, если контролировать положение таза и не допускать прогиба в пояснице.

Для стабилизации таза и улучшения баланса при ходьбе Робертс выделяет упражнения на внешние мышцы бедра и ягодицы. Сюда входят «мостики» (hip bridges) для укрепления ягодиц, отведения ног в сторону лежа (side-lying leg raises) и «ракушки» (clamshells), где колено открывается при плотно прижатых стопах. Каждый из этих вариантов выполняется в режиме 2 сетов по 6–10 повторений.

Отдельным инструментом для борьбы с ригидностью суставов после периодов инактивации служат «скольжения пятками» (heel slides). В отличие от силовых упражнений, они направлены на мягкое восстановление гибкости в коленном и тазобедренном суставах за счет плавного притягивания пятки к ягодицам.

Подобный комплекс рекомендуется внедрять в график два-три раза в неделю параллельно с повседневной активностью. При этом физиотерапевт подчеркивает необходимость остановки при возникновении острой боли, онемения или покалывания, что требует пересмотра программы специалистом.