В Японии произошло то, чего никто не ожидал: победитель турнира по Tekken удивил всех

Киберспорт в Японии перестает быть исключительно молодежным увлечением и все чаще выходит за привычные возрастные рамки. Очередным подтверждением этого стала победа пожилой участницы в официальном турнире по популярной видеоигре. Об этом сообщает издание Siliconera.

Победа 92-летней участницы

В Японии 92-летняя Хисако Сакаи стала победительницей киберспортивного турнира по файтингу Tekken 8. Она продемонстрировала высокий уровень реакции и уверенное владение механиками игры, обойдя соперников, которые были значительно моложе нее. Турнир был организован специально для возрастных игроков.

В соревновании приняли участие восемь человек в возрасте от 73 до 95 лет. Участники встречались в формате матчей один на один, по классическим правилам файтингов. Несмотря на возраст, поединки проходили в динамичном темпе и сопровождались полноценным судейством.

Финальный поединок и трансляция

В финале Хисако Сакаи встретилась с 74-летним Горо Сугиямой. В решающем матче Сакаи выбрала персонажа Клаудио, в то время как ее соперник играл за Лили. Поединок завершился победой Сакаи, которая смогла навязать сопернику свой стиль игры и удержать преимущество до конца встречи.

Турнир транслировался в прямом эфире на YouTube и сопровождался профессиональным комментарием. Зрители могли наблюдать за матчами в режиме реального времени.

Развитие киберспорта для пожилых

Организатором турнира выступила Care eSports Association, которая занимается проведением соревнований для пожилых геймеров с 2019 года. В настоящее время ассоциация проводит по два турнира в год для участников, прошедших отборочные этапы в префектурах Мие, Айти и Гифу.

В организации заявили, что в перспективе планируют провести полноценный национальный турнир с участием игроков со всей Японии. По их мнению, киберспорт может стать не только формой досуга, но и инструментом социальной активности для людей старшего возраста.