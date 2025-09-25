Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:55

Старость жмёт на газ: как пожилые водители меняют карту ДТП в России

Аварийность среди водителей старше 60 лет выросла на 7–10% — данные "Ренессанс страхование"

В России все чаще поднимается тема безопасности на дорогах в контексте стареющего населения. Транспортная система страны сталкивается с вызовом: количество пожилых водителей увеличивается, а вместе с этим меняется и структура дорожно-транспортных происшествий. Новые данные показывают, что аварийность среди водителей старших возрастных групп имеет тенденцию к росту, хотя общая статистика выглядит не так однозначно.

"По категориям водителей с 60-69 и 70-79 лет есть небольшое увеличение аварийности. Но частота ДТП по всем "возрастным" категориям намного ниже, чем по категории "до 60"", — отметил вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов.

Тенденции среди разных возрастов

Статистика за 2025 год демонстрирует, что у водителей в возрасте 60-69 лет частота попадания в ДТП выросла на 7,1% по сравнению с 2023 годом. В группе 70-79 лет рост составил почти 10%. При этом показатели у самых старших — 80+ - напротив, снизились: сейчас они фиксируются на 4% ниже среднего по стране.

Интересно, что категория до 60 лет в целом остается наиболее аварийной: частота происшествий здесь выше средней на 3,2%. Во многом это связано с неопытностью новичков, получающих права впервые.

Таким образом, общая картина неоднородна: старшие поколения попадают в ДТП реже, но при росте их численности вклад этой группы становится заметнее.

Где пожилых за рулем больше всего

По данным страховщиков, больше всего водителей старше 60 лет живет в северных и дальневосточных регионах. Лидеры рейтинга:

  1. Республика Карелия — 18,6% водителей старше 60.

  2. Хабаровский край — 18,04%.

  3. Камчатка — 16,68%.

Далее идут Нижегородская область и Санкт-Петербург. В десятку также входят Красноярский край, Хакасия, Бурятия, Волгоградская и Иркутская области.

Это во многом объясняется возрастной структурой населения: в ряде регионов молодые уезжают, а за рулем остаются преимущественно люди старшего поколения.

Сравнение: кто чаще попадает в ДТП

Возрастная группа Изменение аварийности к 2023 году Отклонение от среднего уровня
До 60 лет +3,2% Выше среднего
60-69 лет +7,1% Ниже среднего на 30%
70-79 лет +9,9% Ниже среднего на 24%
80+ лет -4% Ниже среднего

Советы шаг за шагом: как пожилым оставаться в безопасности на дороге

  1. Регулярно проходить медицинское обследование зрения и слуха.

  2. Выбирать автомобили с системами активной безопасности: датчики слепых зон, автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль.

  3. Следить за обновлением шин, особенно зимой — качественная резина снижает риски.

  4. Отказываться от ночных поездок при сниженной концентрации.

  5. Пользоваться страховыми программами, включающими телематику: такие сервисы помогают отслеживать стиль вождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование усталости → потеря реакции → планировать короткие маршруты и делать перерывы каждые 2 часа.

  • Экономия на шинах → увеличение тормозного пути → покупать сезонные модели с сертификацией для российских дорог.

  • Нежелание обновлять автомобиль → отсутствие систем помощи водителю → рассмотреть кроссоверы или седаны с современными опциями безопасности.

FAQ

Как выбрать автомобиль пожилому водителю?
Лучше всего подходят модели с высоким уровнем пассивной и активной безопасности, хорошей обзорностью и простым управлением.

Сколько стоит страховка для пенсионеров?
Стоимость зависит от региона и стажа, но при подключении телематики и аккуратном вождении можно получить скидку до 25%.

Что лучше: старый проверенный автомобиль или новая модель?
Новые автомобили безопаснее благодаря электронике и ассистентам, но пожилым может быть удобнее пользоваться привычной машиной.

Мифы и правда

  • Миф: пожилые водители всегда опаснее.
    Правда: аварийность у них ниже, чем у группы до 60 лет.

  • Миф: после 70 лет лучше сдавать права.
    Правда: многие сохраняют хорошее здоровье и водят безопасно.

  • Миф: технологии мешают пожилым.
    Правда: современные ассистенты упрощают управление и снижают риски.

3 интересных факта

  1. В Европе в некоторых странах (например, в Финляндии) после 70 лет нужно регулярно подтверждать права через медкомиссию.

  2. В Японии число пожилых водителей настолько велико, что на авто с пенсионером за рулем клеят специальные знаки.

  3. В США разработаны программы обучения пожилых водителей новым технологиям автомобилей.

Исторический контекст: автомобили и возраст

  • В 1960-е годы средний водитель в СССР редко был старше 50 лет — автомобили были в дефиците.

  • В 1990-е годы машины стали доступнее, и первые поколения советских автомобилистов достигли пенсионного возраста.

  • Сегодня автомобиль стал привычной частью жизни даже для тех, кому за 70, что формирует новую реальность на дорогах.

