Щенок грызёт тапок
Щенок грызёт тапок
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Почему щенки не всегда лучший выбор: приюты раскрывают неожиданную правду

Учёные Калифорнийского университета: собака за первый год жизни стареет на 30 человеческих лет

В приютах чаще всего ждут новых хозяев именно пожилые собаки. Несмотря на распространённое желание забрать домой щенка, взрослые питомцы обладают целым рядом преимуществ. Они уже имеют жизненный опыт, проще поддаются дрессировке и умеют ценить заботу человека. Более того, их благодарность нередко оказывается гораздо глубже, чем у молодых собак.

Когда собака становится пожилой

Часто можно услышать вопрос: в каком возрасте собака считается старой? Многие по привычке считают, что один собачий год равен семи человеческим, но это миф. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего показало: процесс старения у собак протекает неравномерно. В первый год жизни питомец "проживает" сразу 30 человеческих лет, а к семи годам достигает примерно 60.

Для крупных пород возраст зрелости наступает уже к пяти годам, тогда как мелкие живут дольше и взрослеют медленнее. Даже если семилетняя собака ещё находится на середине своего жизненного пути, она уже относится к пожилым.

Спокойствие и гармония в доме

Щенки — это энергия, игры и бесконечные заботы. Для неопытных хозяев такой ритм может оказаться настоящим испытанием. Совсем другое дело — собака постарше. Она предпочитает размеренные прогулки и с радостью разделит время отдыха рядом с человеком. Такой питомец приносит в дом не только радость, но и гармонию.

Способность учиться и играть сохраняется

Несмотря на возраст, пожилые собаки не теряют интереса к жизни. Они продолжают осваивать новые навыки и обожают игрушки — от жевательных косточек до плюшевых мишек. При этом такие питомцы обычно более аккуратны: чаще всего выбирают одно место для туалета и легко привыкают к условиям квартиры.

Сюрпризов с внешностью не будет

Выбирая щенка-метиса, сложно предугадать, какой он вырастет. С пожилыми собаками всё иначе: вы уже знаете, какой будет их размер, характер и потребности. Это важный момент для тех, кто заранее рассчитывает пространство в доме и свои силы.

