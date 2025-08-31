Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек с собакой дома
Человек с собакой дома
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:02

Старый пёс — новые трюки: чему можно научить питомца даже в зрелом возрасте

Этим 11 трюкам можно обучить даже пожилую собаку

С возрастом собака становится спокойнее, мудрее и внимательнее к хозяину. Но это вовсе не значит, что она потеряла интерес к обучению. Напротив — новые трюки помогают питомцу сохранять активность, тренировать мозг и чувствовать себя нужным. Главное условие — учитывать физические ограничения: пожилым псам может быть сложно прыгать, долго сидеть или выполнять упражнения, нагружающие суставы. Поэтому лучше выбирать простые, но полезные команды.

"Коснись"

Базовый трюк, который открывает путь к множеству других. Сначала собаку учат дотрагиваться носом до ладони. Позже этот навык можно использовать для разных целей: от возвращения к хозяину по команде до включения света.

"Зевни"

Забавный и лёгкий приём, основанный на перехвате поведения. Когда питомец зевает, хозяин подаёт сигнал и поощряет его. Со временем собака понимает: зевота — это действие, за которое её хвалят.

Уборка игрушек

Совместить игру и пользу вполне реально. Сначала закрепляют команду "Брось", затем предлагают складывать предметы в коробку. Так у собаки появляется "собственный порядок", а у хозяина — чистая комната.

Запоминание предметов

Этот трюк развивает интеллект и память. Начните с двух-трёх игрушек, называя их по имени. Постепенно вводите новые: плед, поводок, тапки. В итоге питомец сможет различать десятки предметов и выполнять команды вроде "принеси плед".

Колокольчик у двери

Простой способ, чтобы собака сама сообщала о прогулке. Её учат касаться колокольчика носом или лапой, а затем связывают сигнал с выходом на улицу. Это удобно и для питомца, и для хозяина.

Открывание двери

Следующий шаг после колокольчика — умение тянуть за привязанную верёвку и открывать дверь. Лучше ограничиться межкомнатными дверями, чтобы не создавать рисков.

"Держи"

Собаки любят приносить вещи, и можно научить их удерживать предмет в зубах до команды "Отдай". Это упражнение пригодится в играх и в повседневных мелочах.

Принеси что-то из холодильника

Комбинированный трюк, в котором соединяются несколько навыков: "Коснись", "Открой дверь", "Возьми". В итоге собака сможет принести лёгкий безопасный предмет — например, бутылку воды или плед.

"Назад"

Команда учит собаку двигаться задними лапами. Это развивает координацию, тренирует мышцы и помогает поддерживать подвижность. Особенно полезна для питомцев, у которых снижается активность.

"Засыпай под одеялом"

Тёплый и милый трюк: собака ложится на плед, берёт его зубами и накрывается. Для пожилых животных это уютный ритуал, который дарит чувство безопасности.

"Ищи"

Поиск лакомства или игрушки по запаху — одна из любимых игр собак любого возраста. Для пожилых питомцев с ослабленным зрением или слухом она особенно полезна: обоняние остаётся их главным инструментом.

Почему это важно

Даже в преклонном возрасте собаки охотно учатся новому. Главное — не требовать невозможного и превращать каждое занятие в радость. Такие трюки помогают поддерживать здоровье, развивают интеллект и укрепляют вашу связь с питомцем.

