Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка ест
Кошка ест
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:14

Влажный корм против сухого: миска с мягким кормом бывает важнее дорогих витаминов

Кошкам после 7 лет стоит переходить на влажное питание

С возрастом потребности кошки меняются, и питание играет ключевую роль в её здоровье и качестве жизни. Ветеринары отмечают, что правильно подобранный рацион помогает снизить риск заболеваний и поддерживать организм животного в хорошей форме. Особенно это важно для пожилых питомцев, которым нередко бывает сложно жевать твёрдый корм или справляться с нагрузкой на почки и кишечник.

Почему влажный корм важен для стареющей кошки

Мягкая консистенция влажного корма облегчает процесс жевания, что особенно актуально для животных с проблемами зубов или дёсен. Кроме того, в таком питании содержится больше влаги, что помогает поддерживать баланс жидкости в организме, предотвращая обезвоживание. Это положительно влияет на работу мочевыделительной системы и кишечника.

На рынке представлено множество вариантов влажного питания, адаптированных под пожилых кошек. Чтобы выбрать подходящий, стоит проконсультироваться с ветеринаром, который учтёт возраст, вес и состояние здоровья питомца.

Ошибки при использовании сухого корма

Некоторые владельцы пытаются улучшить сухой корм, заливая его водой или бульоном. Но специалисты не рекомендуют этого делать: вкус и запах становятся менее выраженными, и кошка может вовсе отказаться от еды. Лучше подобрать специальные корма для пожилых животных, которые изначально разработаны с учётом повышенной потребности в жидкости.

Основные преимущества влажного рациона

  • Простота жевания благодаря мягкой текстуре.
  • Естественное увлажнение организма.
  • Поддержка работы внутренних органов.
  • Более высокое содержание мясных ингредиентов, усиливающее вкус и запах.
  • Возможность варьировать способы подачи — например, слегка подогреть еду или добавить любимое лакомство, чтобы сделать её привлекательнее.

Важно помнить: переход с одного вида корма на другой должен быть постепенным, иначе у животного могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Когда стоит менять рацион

В среднем после семи лет кошкам всё чаще требуется влажное питание. В этом возрасте начинают проявляться стоматологические проблемы, а также возрастает нагрузка на иммунную и мочевыделительную системы. Ветеринар подскажет, какие продукты подойдут именно вашему питомцу и как безопасно организовать переход.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Волонтёры назвали мифы, мешающие людям усыновлять собак и кошек из приютов сегодня в 20:12

Стереотипы крадут шанс у тысяч животных: вот почему стоит взять питомца из приюта

Многие животные годами остаются в приютах без семьи. Какие мифы мешают людям решиться на усыновление питомцев — и как они рушатся на практике?

Читать полностью » Холод и влага вызывают у собак дискомфорт и нежелание гулять сегодня в 19:12

Слякоть портит обувь людям, а настроение — собакам: вот почему они отказываются от прогулок осенью

Многие собаки отказываются гулять в слякоть. Узнайте, как с помощью одежды, поощрений и заботы превратить прогулку в удовольствие.

Читать полностью » Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка сегодня в 18:06

Кошка готовится к зиме, а хозяин — к бесконечной уборке: сезонная линька скоро начнется

В сентябре кошки начинают активно линять, готовясь к зиме. Узнайте, как облегчить этот процесс и питомцу, и себе.

Читать полностью » Осень снижает активность питомцев и усиливает их потребность в играх сегодня в 17:16

Осень крадёт настроение у питомцев: эти игрушки помогают избежать апатии

Осенью питомцы становятся менее активными и скучают. Узнайте 8 видов игрушек, которые помогут кошкам и собакам справиться с апатией.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют хорьков как альтернативу собакам и кошкам сегодня в 16:25

Хорьки: хищник в квартире — риски, которые заставляют пересмотреть привычные питомцы

Не можете завести собаку или кошку? Познакомьтесь с хорьками — активными и любознательными питомцами, которые подойдут тем, кто ищет необычного друга и умеет заботиться о нем.

Читать полностью » Атаки ворон на человека: факторы риска согласно отчету Минздрава сегодня в 16:20

Вороны против человека: что скрывают их внезапные атаки в городах

Вороны умны и мстительны: могут нападать на людей, защищая птенцов. Узнайте, почему это происходит и как защититься от птичьих атак. Безопасность в парках важна!

Читать полностью » Кролики живут от 5 до 10 лет: факторы влияния на долголетие сегодня в 15:23

Что на самом деле влияет на жизнь кролика — неожиданные факторы раскрыты

Сколько живут кролики и как продлить жизнь пушистого друга? Узнайте, какие факторы влияют на долголетие и как правильно ухаживать за ушастым питомцем.

Читать полностью » Стресс у хомяков проявляется в изменении поведения — ветеринары сегодня в 15:17

Хомяк без стресса: простой лайфхак для спокойной жизни питомца без лишних затрат

Узнайте, как распознать стресс у хомяка и помочь ему справиться с тревогой. Важные советы по уходу и созданию комфортных условий для вашего питомца.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков
Красота и здоровье

Новый парфюм Tom Ford Black Orchid Reserve отличается большей глубиной и насыщенностью
СФО

В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона
УрФО

В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей
Садоводство

В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки
Туризм

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей
Наука и технологии

По данным спутниковых наблюдений, биопродуктивность океанов падает
Наука и технологии

Время приёма пищи влияет на риск ожирения — исследование Университета Хельсинки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet