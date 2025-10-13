Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:11

Кошка становится старушкой: эти признаки возраста легко пропустить

Ветеринар Мирто Джордзу рассказала, с какого возраста кошка считается пожилой и как о ней заботиться

Кошки всегда кажутся вечными: они резво бегают за игрушками, спят, свернувшись клубком, и мурлыкают, будто время над ними не властно. Но однажды хозяин замечает — любимица спит дольше, ест меньше, не прыгает на подоконник и выглядит усталой. Это не капризы и не лень: возможно, пришла пора старости.

Когда кошка считается пожилой

Средняя продолжительность жизни кошек — 13-15 лет, но некоторые доживают и до 20. Ветеринарные стандарты считают питомца "пожилым" с 9-10 лет, а в клинической практике многих ветеринаров возраст старения начинается уже с 7 лет.

"Кошки отлично скрывают боль и болезни, поэтому владельцы часто замечают возрастные изменения слишком поздно", — отмечает ветеринар Мирто Джордзу.

Это значит, что начиная с семи лет, визиты к врачу должны стать регулярными — не реже раза в полгода.

Первые признаки старения кошки

• Потеря веса без изменения рациона.
• Проблемы с прыжками, скованность движений.
• Снижение аппетита или интереса к еде.
• Неприятный запах изо рта, зубной камень.
• Плохое зрение, особенно в темноте.
• Ослабленный слух.
• Увеличение продолжительности сна.
• Меньше внимания к уходу за собой.
• Дезориентация — кошка может блуждать без цели.
• Промахи мимо лотка или трудности с его использованием.

Эти признаки не всегда означают серьёзную болезнь, но говорят о том, что организм требует особого ухода.

Основные болезни пожилых кошек

  • Зубные проблемы. Более 80% кошек старше пяти лет страдают стоматитом и камнем. Чистка зубов специальной пастой помогает предотвратить воспаления.

  • Артрит. До 90% кошек старше 10 лет испытывают боль в суставах. Им трудно прыгать, и они двигаются медленнее.

  • Болезни почек. Более 20% пожилых кошек страдают хронической почечной недостаточностью. Симптомы — частое питьё, потеря веса, вялость.

  • Гипертиреоз. Повышенный аппетит при потере массы, учащённый пульс, беспокойство.

  • Диабет. Распространён у кошек с лишним весом, сопровождается жаждой и частыми походами в туалет.

  • Рак. Чаще поражает кишечник, молочные железы и ротовую полость.

  • Синдром когнитивной дисфункции. Аналог деменции: кошка путается в пространстве, не узнаёт хозяев, мяукает по ночам.

Сравнение: кошка в расцвете и кошка в возрасте

Параметр Молодая кошка (1-6 лет) Пожилая кошка (7+ лет)
Активность Играет, бегает, охотится Дольше спит, меньше двигается
Зрение Отличное Может снижаться
Аппетит Умеренный Может меняться (меньше или больше)
Вес Стабильный Склонность к похудению или ожирению
Реакция на стресс Быстрая адаптация Долгое восстановление

Советы шаг за шагом: как помочь пожилой кошке

  1. Организуйте комфортное пространство. Уберите лестницы, разместите миски и лоток на одном уровне. Старой кошке тяжело прыгать.

  2. Обеспечьте тепло. Поставьте лежанку в тёплом месте, подальше от сквозняков. Кошки любят мягкие одеяла и грелки.

  3. Следите за гигиеной. Если кошка плохо умывается, расчёсывайте её мягкой щёткой, особенно на спине и шее.

  4. Регулярно осматривайте зубы. Используйте специальные пасты и щётки, а при запахе изо рта — обращайтесь к врачу.

  5. Контролируйте питание. Выбирайте корма с пометкой Senior Cat, с пониженным содержанием фосфора и натрия.

  6. Добавьте активности. Небольшие игры и новые игрушки помогают поддерживать умственную и физическую форму.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: кормить кошку как раньше.
    Последствие: ожирение или почечная нагрузка.
    Альтернатива: перейти на специализированный корм для пожилых кошек.

  • Ошибка: реже ходить к ветеринару.
    Последствие: пропущенные болезни на ранней стадии.
    Альтернатива: осмотр каждые шесть месяцев, включая анализ крови.

  • Ошибка: игнорировать малоподвижность.
    Последствие: усиление артрита и болей.
    Альтернатива: мягкие лежанки и добавки для суставов по назначению врача.

А что если кошка "стареет" слишком рано?

Иногда изменения видны уже к 6 годам — особенно у пород с генетическими особенностями (британцы, мейн-куны, персы). В этом случае важно проверить щитовидку, сердце и зубы. Ранняя диагностика продлевает жизнь и качество старости.

Плюсы и минусы пожилого возраста у кошек

Плюсы:

  • становятся спокойнее и ласковее;

  • легче адаптируются к распорядку хозяина;

  • меньше царапают и портят мебель.

Минусы:

  • требуют постоянного наблюдения и лечения;

  • хуже переносят жару и холод;

  • нуждаются в специальной диете и внимании.

FAQ

Сколько лет живут кошки в квартире?
При хорошем уходе — до 16-20 лет. Домашние кошки живут дольше уличных.

Как понять, что кошке больно?
Она становится тихой, прячется, меньше ест и не прыгает. Иногда — наоборот, ведёт себя беспокойно.

Нужно ли давать витамины пожилым кошкам?
Да, но только после анализа крови. Избыток витаминов так же вреден, как и их недостаток.

Как ухаживать за старой кошкой зимой?
Тёплая лежанка, постоянный доступ к воде, ограничение сквозняков и влажный воздух в квартире.

Мифы и правда

  • Миф: старые кошки не играют.
    Правда: игра полезна для мозга и суставов, просто темп нужно снизить.

  • Миф: седая шерсть — признак болезни.
    Правда: это естественный возрастной процесс, как у людей.

  • Миф: пожилые кошки не нуждаются в прививках.
    Правда: наоборот, иммунитет ослаблен, и вакцинация важна.

Три интересных факта

  • Кошка стареет примерно в четыре раза быстрее человека: её 10 лет равны 56 человеческим.

  • Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - это рекорд Гиннесса.

  • Стареющие кошки начинают мяукать громче, чтобы привлечь внимание хозяина, когда плохо слышат.

Пожилой возраст — не приговор, а новый этап заботы. Если дать кошке тепло, внимание и регулярный уход, она проживёт свои "золотые" годы в комфорте, сохраняя ту же мягкость и преданность, что и в молодости.

