Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:22

Забота возвращается: вот что получает хозяин, помогая пожилой кошке

Пожилая кошка требует особого ухода и внимания

Момент, когда любимая кошка становится пожилой, всегда непросто принять. Но вместо того чтобы думать о грустном, важно сосредоточиться на том, как подарить питомцу максимум заботы и комфорта.

Регулярные визиты к ветеринару

С возрастом многие болезни у кошек протекают скрыто. Плановые осмотры помогают выявить проблемы раньше и увеличить шансы на успешное лечение. Важно не откладывать визит к врачу, если заметили малейшие изменения.

Следите за поведением

Сигналы, которые могут указывать на недомогание:

  • кошка чаще прячется и избегает контакта;

  • теряет интерес к играм и общению;

  • плохо ест, даже лакомства;

  • отказывается пользоваться лотком;

  • пьёт меньше воды;

  • страдает от рвоты или диареи;

  • худеет и много спит.

Любое из этих проявлений — повод обратиться к специалисту.

Коррекция питания

С возрастом активность уменьшается, поэтому кошке требуется меньше калорий. Диету лучше обсудить с ветеринаром. Полезно предлагать мягкий или влажный корм, чтобы облегчить пережёвывание, а также добавки для поддержания суставов и иммунитета.

Вода — всегда доступна

У пожилых животных снижается жажда. Чтобы кошка пила достаточно, миска с водой должна стоять рядом с местами отдыха. Некоторые питомцы охотнее пьют из фонтанчиков.

Уют и удобство дома

Старым кошкам становится трудно забираться на высоту. Помогут пандусы, ступеньки или просто подушки, чтобы питомец без усилий попадал на любимый диван. Игрушки и когтеточки лучше разместить внизу.

Забота и внимание

Ласка, спокойная обстановка и ощущение безопасности так же важны, как питание или лекарства. Общение и забота помогают пожилым кошкам чувствовать себя любимыми и нужными.

Помочь пожилой кошке — значит вовремя замечать её новые потребности, заботиться о здоровье и создавать комфортные условия. Простые шаги продлят активность и подарят питомцу достойную старость рядом с вами.

