дед за рулем
дед за рулем
© freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:57

Немцы постарели — а их машины помолодели: пенсионеры выбирают не Mercedes

Suzuki стала самым популярным авто у пенсионеров Германии

Расхожий стереотип о "немце в возрасте" за рулём старенького Mercedes или вечно осторожного водителя на Volvo давно устарел. Реальность оказалась совсем иной — на улицах Германии пожилые водители чаще всего ездят на японских машинах.

Японский след на немецких дорогах

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, которые приводит издание Auto Motor und Sport, абсолютным лидером в возрастной категории 60+ стала Suzuki. Более половины автомобилей марки — а точнее, 50,6% — зарегистрированы именно на владельцев старшего поколения. Особенно популярен компактный хэтчбек Suzuki Splash: почти семь из десяти таких машин принадлежат пенсионерам.

Японские бренды в целом удерживают прочные позиции у пожилых немцев. Второе место занимает Subaru с долей 49%, далее следуют Honda (47%), Mitsubishi (45%) и Toyota (44%). Эти марки оказались куда ближе и понятнее людям старшего возраста, чем привычные для Германии бренды.

Немецкая классика — не для всех

В статистике всё же нашлось место и "своим". Чаще всего пенсионеры выбирают Opel и Daimler (включая Mercedes-Benz и Smart) — по 41% автомобилей этих марок принадлежат пожилым водителям. Но даже тут результат скромнее, чем у японцев. Volkswagen, несмотря на статус "народного авто", показывает ещё меньший показатель — лишь 34%.

Интересно, что именно немецкие модели иногда закрепляют за собой ярлык "пенсионерских машин". Так, Opel Meriva и Mercedes-Benz B-Class стабильно демонстрируют, что более 70% их покупателей — люди в возрасте.

Молодёжный выбор

Если посмотреть на другую сторону спектра, то здесь всё предсказуемо. Молодые водители Германии чаще отдают предпочтение Seat, Audi и BMW. Эти бренды ассоциируются с динамикой, престижем и современным стилем — то, что редко ищет пенсионер при покупке авто.

