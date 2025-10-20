Они начали тренироваться после 60 — и теперь ставят мировые рекорды
Спортивные рекорды и медали — не только для молодых. Женщины, о которых пойдёт речь, доказывают: активность и сила духа не имеют срока годности. Их истории — вдохновение для всех, кто хочет оставаться в движении, независимо от возраста и обстоятельств.
Энергия жизни: когда спорт — это стиль
На летних Национальных играх ветеранов 91-летняя Фло Майлер установила три мировых рекорда в тройном прыжке, несмотря на усложнённые условия. "Подруга сказала: "Злись почаще, у тебя это работает”", — смеётся спортсменка. Эта энергия, соревновательный азарт и настойчивость — то, что делает её примером для всех.
Она начала заниматься лёгкой атлетикой лишь в 60 лет, а до этого занималась баскетболом и воднолыжным спортом. Её принцип прост: "Никогда не поздно".
Сравнение
|Спортсменка
|Возраст
|Основная активность
|Результаты
|Фло Майлер
|91
|Лёгкая атлетика, многоборье
|40+ мировых рекордов
|Джойс Джонс
|95
|Бадминтон, теннис, пиклбол
|Рекорд Гиннесса как старейшая спортсменка-пиклболистка
|Мэри Коронеос
|100
|Силовые тренировки
|Регулярные занятия с тренером, отличная физическая форма
|Линн Харрел
|91
|Бег, лёгкая атлетика
|Американские рекорды на 400 и 800 м
|Кэрол Рафф
|91
|Плавание
|Победы в Национальных играх ветеранов
Мудрость чемпионок
1. Пробуй новое и не останавливайся
95-летняя Джойс Джонс всю жизнь меняла направления — от бадминтона до пиклбола. Постоянное освоение новых видов спорта помогло ей сохранить интерес и гибкость тела.
"Делать одно и то же постоянно вредно для тела", — говорит Джонс.
Её пример подтверждает: разнообразие движений развивает тело и защищает от травм.
2. Делай шаг за шагом
Майлер делит сложные цели на маленькие задачи. Тренируясь в прыжках с шестом, она сначала отрабатывает разбег, потом прыжки через мягкую ленту, чтобы избежать травм. На соревнованиях она соединяет всё в одно движение — и результат не заставляет ждать.
3. Баланс нагрузки и отдыха
Перед крупными стартами Фло увеличивает интенсивность, но после соревнований обязательно берёт паузу. После десяти стартов подряд она позволила себе неделю отдыха — и только потом вернулась к тренировкам.
4. Регулярность важнее усилий
93-летняя Элейна Гонсалес не пропускает занятия йогой и танцами. Она утверждает: именно стабильность, а не героические усилия, поддерживает здоровье.
"Я не фанатка спорта, просто делаю столько, сколько могу", — признаётся она.
Результат впечатляет: ни одного лекарства, активная жизнь и энергия, которой позавидовали бы молодые.
5. Разминка — лучший защитник
91-летняя Линн Харрел уверена, что успех бега начинается с подготовки. Её команда тратит по 15 минут на разогревающие упражнения: подъемы коленей, махи ногами, прыжки. Это помогает избежать травм и сохраняет подвижность.
6. Поддержка — залог успеха
100-летняя Мэри Коронеос тренируется трижды в неделю под руководством инструкторов, а помогает ей дочь Афина.
"В зале её знают все, она словно мэр клуба", — улыбается Афина.
Психологическая и социальная поддержка делают спорт приятной частью жизни, а не обязанностью.
7. Делай то, что приносит радость
Кэрол Рафф вернулась к плаванию только в пожилом возрасте. Она выбрала дом престарелых с бассейном, чтобы ежедневно наслаждаться любимыми заплывами.
"Я плаваю не ради тренировок, а ради удовольствия", — говорит она.
Когда её сын пригласил поучаствовать в соревнованиях, Кэрол согласилась — и выиграла золото в брассе.
8. Приспосабливайся к изменениям
Возраст — не повод сдаваться, но сигнал прислушаться к телу. Спортсменки заменяют травмоопасные упражнения щадящими. Майлер перешла с барьеров на ходьбу, Рафф выбрала брасс вместо кроля, Джонс переключилась с тенниса на короткие забеги.
Главное — оставаться в движении, даже если приходится менять правила игры.
9. Вдохновляй других
Джонс говорит, что на каждом турнире к ней подходят молодые игроки: "Хочу быть, как вы, когда вырасту".
"Это самое ценное — видеть, что ты можешь мотивировать других", — отмечает Майлер.
Для Харрел же вдохновением становятся новые поколения спортсменов, которые продолжают её путь.
Советы шаг за шагом
-
Ставьте достижимые цели — даже 15 минут движения каждый день приносят пользу.
-
Чередуйте виды активности: плавание, йога, лёгкие силовые нагрузки.
-
Не бойтесь отдыха — он часть прогресса.
-
Поддерживайте общение: занятия с друзьями мотивируют.
-
Меняйте тренировки под себя — возраст не повод останавливаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать боль → Травма → замените упражнения на низкоударные (йога, аквааэробика).
-
Пытаться соревноваться с молодыми → Перегруз → сосредоточьтесь на личных целях.
-
Отказ от отдыха → Усталость → добавьте хотя бы один день восстановления.
Плюсы и минусы
|Активная жизнь после 90
|Плюсы
|Минусы
|Спорт
|Энергия, здоровье, позитив
|Необходимость адаптации к состоянию
|Соревнования
|Социальная активность, мотивация
|Возможен стресс и травмы
|Йога и плавание
|Мягкое укрепление тела
|Требуют регулярности
FAQ
Как выбрать спорт в зрелом возрасте?
Выбирайте то, что приносит радость и не перегружает суставы: ходьба, йога, плавание, скандинавская ходьба.
Сколько стоит участие в ветеранских играх?
Регистрация обычно бесплатна или символическая, но поездки и экипировка требуют вложений.
Что лучше — тренировки дома или в зале?
Для начала подойдёт дом, но фитнес-клуб даёт поддержку и контроль тренера.
Мифы и правда
Миф: после 80 спорт опасен.
Правда: умеренная активность снижает риск падений и улучшает память.
Миф: мышцы уже не растут.
Правда: при правильных нагрузках сила увеличивается в любом возрасте.
Миф: пожилым людям нельзя бегать.
Правда: можно, если нет противопоказаний и есть грамотная разминка.
Интересные факты
-
На Играх ветеранов США участвуют более 12 000 человек старше 50 лет.
-
Самой возрастной рекордсменке в лёгкой атлетике — 105 лет.
-
Учёные подтверждают: активные пожилые люди живут дольше и болеют реже.
Исторический контекст
Первые соревнования для пожилых спортсменов прошли в 1969 году в Канаде. Сейчас такие старты проводятся по всему миру, включая Европу и Азию. Они стали символом движения "здорового долголетия".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru