Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Как ИИ влияет на детей в Москве
Как ИИ влияет на детей в Москве
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:48

Приложение, которое шептало детям ложь: как подростков обманывали каждую неделю

FTC подала жалобу на приложение Sendit за обман подписчиков и сбор данных детей

Анонимные приложения давно стали популярным способом общения среди подростков, но вместе с этим они всё чаще привлекают внимание регуляторов. Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала жалобу на Sendit — сервис для анонимных вопросов, который стремительно набрал популярность после закрытия конкурентов YOLO и LMK.

В чём обвиняют Sendit

FTC указывает сразу несколько нарушений:

  • незаконный сбор данных у детей младше 13 лет без согласия родителей, что противоречит закону COPPA;

  • ввод пользователей в заблуждение поддельными сообщениями;

  • непрозрачные подписки, за которые подростки платили больше, чем ожидали.

Приложение предлагало "Бриллиантовое членство" за 9,99 доллара. Пользователи думали, что это разовый платёж, но на деле подписка продлевалась еженедельно. Даже после оплаты Sendit предоставлял ложные "раскрытия" отправителей сообщений.

Как работало приложение

Sendit интегрировался с Instagram, TikTok и Snapchat. Подростки задавали друг другу вопросы, а ответы приходили анонимно. Чтобы узнать, кто именно написал, предлагалась платная подписка. Но FTC утверждает: значительная часть сообщений была искусственно сгенерирована самим приложением.

Примеры "провокационных" сообщений, которые получали подростки:

  • "Ты когда-нибудь встречался со мной?"

  • "Ты пробовал наркотики?"

Эти уведомления создавали ощущение личного контакта, но за ними не стояли реальные люди.

Сбор данных у детей

В 2022 году более 116 000 пользователей указали, что им меньше 13 лет. Несмотря на это, Sendit продолжал собирать их личные данные — имена, возраст, контактную информацию. Родители не получали уведомлений и не давали согласие, что является прямым нарушением COPPA.

Манипуляции с продвижением

TechCrunch ранее сообщал, что Sendit рекламировал себя в App Store как "Sendit Reveal" — сервис, якобы раскрывающий личность анонимных отправителей. На практике это тоже было обманом.

Когда журналисты спросили основателя приложения Хантера Райса о подобных практиках, он заявил:

"В нашей деятельности есть много интересного, заслуживающего освещения в печати. Вы можете развлекаться на эту тему, но меня интересуют только реальные новости", — сказал основатель Sendit Хантер Райс.

Сравнение с другими приложениями

Приложение Судьба Причина проблем
YOLO заблокировано в Snapchat (2021) судебный иск о самоубийстве подростка
LMK заблокировано в Snapchat (2021) аналогичные риски
Sendit жалоба FTC (2025) обман подписчиков и сбор данных детей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать подписку неявной.
    Последствие: жалобы пользователей, претензии регуляторов.
    Альтернатива: прозрачная модель оплаты с уведомлениями.

  • Ошибка: собирать данные у детей без согласия родителей.
    Последствие: нарушение COPPA, штрафы и судебные разбирательства.
    Альтернатива: встроенные возрастные фильтры и родительский контроль.

  • Ошибка: генерировать фейковые сообщения.
    Последствие: потеря доверия аудитории.
    Альтернатива: реальная социальная механика и модерация контента.

А что если…

А что если FTC запретит Sendit? Подростки всё равно будут искать анонимные каналы общения. На смену придут новые приложения, и регуляторам придётся адаптироваться. Вопрос лишь в том, смогут ли разработчики предложить более честные и безопасные механики.

Плюсы и минусы анонимных приложений

Плюсы Минусы
Возможность откровенного общения Риск кибербуллинга
Привлекательность для подростков Уязвимость детей и обман
Быстрый рост популярности Проблемы с безопасностью и законами

FAQ

Почему FTC заинтересовалась именно Sendit?
Из-за массового роста аудитории подростков и жалоб на обман с подписками и данными.

Сколько стоила подписка?
$9,99 в неделю, хотя пользователи думали, что платят один раз.

Что ждёт компанию дальше?
Если жалоба FTC будет удовлетворена, Sendit грозят крупные штрафы и возможное ограничение работы на рынке США.

Мифы и правда

  • Миф: анонимные приложения всегда безопасны.
    Правда: они часто становятся источником буллинга и обмана.

  • Миф: подписки — это мелкий доход.
    Правда: скрытые еженедельные платежи приносят миллионы.

  • Миф: сбор данных детей — редкость.
    Правда: многие стартапы нарушают COPPA ради роста аудитории.

Исторический контекст

  1. 2021 — YOLO и LMK заблокированы в Snapchat после иска о самоубийстве подростка.

  2. 2022 — расследования TechCrunch о фейковых сообщениях в Sendit.

  3. 2025 — жалоба FTC против Sendit за обман и нарушение COPPA.

3 интересных факта

  • Sendit набрал 3,5 млн загрузок всего за год после блокировки конкурентов.

  • Более 116 000 детей младше 13 лет указали свой возраст в приложении.

  • FTC всё чаще обращает внимание на соцсети и стартапы, ориентированные на подростков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

SK Telecom сообщила об утечке данных 23 млн клиентов после кибератаки в 2025 году сегодня в 3:38

Интернет быстрее пули, а защиты нет: почему в Корее хакеры чувствуют себя как дома

Южная Корея — лидер цифровой эпохи, но в 2025 году она столкнулась с чередой атак. Почему страна с самым быстрым интернетом остаётся уязвимой?

Читать полностью » Toyota инвестирует $1,5 млрд в стартапы в сфере ИИ, робототехники и климатических технологий сегодня в 2:28

Toyota больше не просто автогигант: теперь она выращивает стартапы, как рис у подножия Фудзи

Toyota запускает новые инвестиционные структуры и вкладывает $1,5 млрд в стартапы. В приоритете — ИИ, климатические технологии и робототехника.

Читать полностью » США приобрели долю в Lithium Americas на фоне роста цен на литий сегодня в 1:28

Государство вошло в бизнес: Америка покупает будущее аккумуляторов с дисконтом

Министерство энергетики США вошло в капитал Lithium Americas и совместного проекта с GM, усилив позиции страны в стратегически важной добыче лития.

Читать полностью » Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6 сегодня в 0:18

Меньше криков — больше установок: как Apple решила не злить Европу и случайно помогла всем

Новый процесс установки приложений в iOS 18.6 изменил правила игры: Epic Games уже заметила резкий рост интереса пользователей, но впереди остаются вопросы.

Читать полностью » Politico: Минэнерго США запретило использовать слова вчера в 23:28

Климат отменили? Минэнерго США вычёркивает зелёные слова из лексикона

Минэнерго США запретило использовать слова «изменение климата» и «выбросы». Почему политика Трампа противоречит мировым трендам в энергетике?

Читать полностью » 5G и функции смартфона сокращают время работы батареи — данные тестов ViserMark вчера в 22:52

Флагманы "съедают" заряд как ненасытные: почему дорогие iPhone садятся первыми

Узнайте, почему дешёвые Android-смартфоны иногда держат заряд дольше топовых iPhone, и какие факторы на это влияют.

Читать полностью » OpenAI запустила функцию Instant Checkout в ChatGPT для онлайн-покупок вчера в 21:27

Google и Amazon не ожидали: ChatGPT стал продавцом, кассиром и витриной в одном лице

OpenAI внедрила функцию покупок прямо в ChatGPT. Что такое «Мгновенная оплата» и как это меняет правила игры в электронной коммерции?

Читать полностью » Microsoft начала развёртывание обновления Windows 11 версии 25H2 вчера в 20:43

Любимая Windows 11 больше не та: что Microsoft спрятала в новом обновлении

Microsoft начала выпуск обновления Windows 11 25H2. Оно не меняет внешний вид системы, но приносит улучшения безопасности и новые функции с ИИ.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Автоматические кормушки помогают сохранить режим питания у кошек
Туризм

Великий Шёлковый путь: как Китай стал центром мировой торговли и культуры
УрФО

"Россия" открывает чартерные рейсы Челябинск — Шарм-эль-Шейх с 8 октября
Культура и шоу-бизнес

Аарон Файперс вовлёк Чарли Шина и Брэнди Глэнвилл в развод с Дениз Ричардс
Еда

Салат с курицей, авокадо и грейпфрутом получается сочным
Дом

Хлор улетучивается при кипячении и не превращается в токсичные соединения
Наука

Журнал Astronomy and Astrophysics Review сообщил о необычной структуре космической пыли
Садоводство

Ароматические растения помогают отпугнуть азиатских шершней на огороде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet