Соревнования по плаванию на открытой воде едва ли будут проводиться в Сене

Российский судья Калинин сомневается, что соревнования по плаванию на ОИ-2024 пройдут в Сене

Ситуация с проведением заплывов на открытой воде на Олимпиаде в Париже вызывает серьёзные опасения. Многочисленные отмены тренировок и ухудшение качества воды в Сене из-за сильных дождей ставят под вопрос возможность проведения соревнований в запланированном месте.

Российский судья Алексей Калинин выразил серьёзные сомнения относительно перспектив проведения в Сене соревнований по плаванию на открытой воде, о чём он написал в социальных сетях. Перенос мероприятий и исключение Сены из перечня мест могут быть необходимы для гарантирования здоровья и безопасности спортсменов.

"Мы ждём решения, будут ли завтра соревнования эстафетных команд с плаванием или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона. По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене", — написал Калинин в соцсетях.

Организаторы Олимпийских игр должны принять окончательное решение и, возможно, рассмотреть альтернативные локации, чтобы соответствовать всем стандартам качества воды и обеспечить безопасность участников.

Тем временем, участие российских спортсменов в Олимпиаде остаётся актуальной темой. Они выступают в статусе нейтральных атлетов вследствие санкций, наложенных на российский спорт. Некоторые спортсмены отказались от участия по различным причинам, что также сказывается на составе команды.

Фото: commons.wikimedia.org/Skyguy414 (public domain)