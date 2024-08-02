Макрон считает, что в плане очистки воды в Сене властям "удалось достичь невозможного"

Французский президент Эммануэль Макрон позитивно оценил усилия по очистке реки Сена, отметив, что благодаря существенным инвестициям в течение четырёх лет удалось достичь уровня чистоты, который позволяет людям безопасно плавать в этой реке впервые за последние 100 лет.
Это достижение, по словам французского лидера, является важным наследием для жителей региона Иль-де-Франс и совпадает с подготовкой к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
"Благодаря масштабным инвестициям со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн, за четыре года нам удалось достичь невозможного: спустя 100 лет в Сене можно плавать. Отличное наследие для жителей Иль‑де‑Франс (район Парижа), которые смогут там купаться", — написал Макрон в своих социальных сетях.
Олимпийские игры 2024 года пройдут до 11 августа и примут участие 15 спортсменов из России, согласно списку, опубликованному на сайте оргкомитета "Париж-2024". Однако, российским спортсменам будет запрещено демонстрировать какую-либо связь со своей страной, а также принимать участие в командных соревнованиях.
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