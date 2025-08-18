Бабушкин рецепт в современном исполнении: почему манник переживает второе рождение

Что может быть проще и вкуснее домашнего манника? Пышный, ароматный и нежный пирог, который готовится на глаз — без весов и лишних хлопот. Достаточно отмерить ингредиенты стаканами, смешать — и через час у вас на столе румяный десерт к чаю или сытный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты

Кефир — 1 стакан (200 мл)

Манка — 1 стакан

Мука — 1 стакан

Сахар — 1 стакан (можно меньше)

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Сливочное масло — 100 г

Как приготовить

Смешайте кефир, яйца, сахар и манку. Оставьте на 30 минут, чтобы крупа набухла. Для более нежной текстуры можно взбить массу блендером. Добавьте растопленное сливочное масло и растительное. Просеянную муку соедините с содой, введите в жидкую основу и перемешайте до гладкости.

Форму смажьте маслом (если не силиконовая). Вылейте тесто и выпекайте 40 минут при 180°C. Готовность проверьте зубочисткой — она должна быть сухой.

Советы