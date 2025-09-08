Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:22

Один стакан крупы — и пирог готов: рецепт для ленивых хозяек

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность

Манник — это один из тех простых домашних пирогов, которые мгновенно переносят нас в детство. Его вкус ассоциируется с уютом, теплом и заботой. При этом многие уверены, что без добавления пшеничной муки такой пирог невозможен. На самом деле всё гораздо интереснее: нежный и воздушный манник можно приготовить, используя только манную крупу. Секрет кроется в правильной подготовке теста.

Главный приём: замачивание манки

Чтобы крупа не превратилась в плотную кашеобразную основу, её необходимо предварительно выдержать в жидкости. Идеальным вариантом считается кефир. В нём манка разбухает, становится мягкой, и при выпечке превращается в лёгкое тесто. Этот шаг избавляет пирог от "песочной" или "зернистой" текстуры, которая часто встречается в неудачных рецептах. Чем дольше крупа будет стоять в кефире, тем более нежным получится готовый десерт. Минимум нужно полчаса, но если есть время — оставьте смесь на ночь в холодильнике.

Что понадобится

Для приготовления классического манника без муки используют самые доступные продукты:

  1. Манная крупа — 1 стакан (около 200 г).

  2. Кефир любой жирности — 1 стакан (250 мл).

  3. Яйца — 2 штуки.

  4. Сахар — 0,5 стакана (примерно 100 г).

  5. Ванильный сахар — 1 чайная ложка или немного ванилина.

  6. Разрыхлитель — 1 чайная ложка (или сода, погашенная уксусом).

  7. Щепотка соли.

  8. Немного сливочного масла для смазывания формы.

Пошаговый процесс приготовления

1. Подготовка основы

Манку заливают кефиром, перемешивают и оставляют минимум на полчаса. Опытные хозяйки советуют не торопиться: именно длительное набухание делает пирог лёгким и сочным.

2. Яичная смесь

Яйца взбивают с сахаром, солью и ванильным сахаром. Масса должна стать светлой и пышной. Это придаёт пирогу лёгкость.

3. Объединение

В набухшую манку аккуратно вливают яично-сахарную смесь. Перемешивают венчиком или лопаткой до однородности, но без лишнего усердия.

4. Завершающий штрих

В конце добавляют разрыхлитель или соду. Здесь главное правило — не вымешивать тесто слишком долго, иначе пирог может потерять воздушность.

5. Выпекание

Форму смазывают сливочным маслом, выливают тесто и ставят в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекают 30-40 минут. Готовность проверяют шпажкой: если она выходит сухой, значит пирог пропёкся.

6. Остывание

После выпечки маннику нужно немного постоять в форме. Затем его аккуратно перекладывают на решётку, где он окончательно остывает.

Как подать манник

В классическом варианте пирог просто нарезают и подают к чаю. Но можно сделать его ещё интереснее: присыпать сахарной пудрой, полить сметанным или ягодным соусом, дополнить свежими фруктами.

Калорийность и способы сделать пирог легче

В среднем энергетическая ценность манника составляет 240-260 ккал на 100 г. Это не самый лёгкий десерт, но калорийность можно уменьшить: выбирать кефир низкой жирности (1% или обезжиренный), сократить количество сахара или заменить часть его на стевию либо эритрит.

Ещё один простой способ — контролировать размер порций. Даже небольшой кусочек манника способен подарить ощущение сытости и насытить сладкоежку.

В итоге получается десерт, который удивляет своей нежностью, лёгкостью и универсальностью. И главное — приготовить его может даже новичок.

