Манная каша снова под огнём споров: пустая еда или недооценённый завтрак

Манная каша вызывает много споров: кто-то считает её "пустым" продуктом, кто-то — идеальным завтраком. Истина, как обычно, посередине. Манка действительно уступает цельнозерновым крупам по содержанию клетчатки и питательных веществ, но назвать её бесполезной нельзя.

Как получают манную крупу

Манная крупа — это не отдельный злак, а продукт переработки пшеницы. Зерно измельчают, но не до состояния муки, а до мелких крупинок. Существует три марки:

М - из мягкой пшеницы, белая и нежная, при варке превращается в кремовую массу. Т - из твёрдых сортов, зернистая и слегка жёлтая, в готовом виде более рассыпчатая. МТ - смесь двух видов, содержит до 20% твёрдой пшеницы.

Чем манка отличается от муки

И муку, и манку делают из пшеницы, но степень помола разная. У муки частицы мельче, у манки — крупнее. При этом и манка, и обычная белая мука лишены большей части оболочек зерна и зародыша. Именно там содержатся клетчатка, витамины и жиры. Поэтому цельнозерновая мука и крупы полезнее: в них почти втрое больше клетчатки и значительно больше витаминов группы В и минералов.

В 100 г манки содержится примерно 13 г белка, 1 г жира и 73 г углеводов. Для сравнения: в булгуре клетчатки и минералов в несколько раз больше.

Что хорошего в манной каше

Главный плюс — это источник энергии. В ней много крахмала, который даёт длительное ощущение сытости и поддерживает работоспособность. Каша легко усваивается, поэтому её рекомендуют при проблемах с желудком и кишечником, особенно когда нужно временно снизить количество грубой клетчатки.

Она также подходит людям с трудностями при жевании и глотании. Благодаря мягкой консистенции манка — удобное блюдо для тех, кто восстанавливается после операций или травм.

В крупе есть витамины группы В, кальций, магний и железо. Пусть их немного, но назвать манку "пустой едой" нельзя.

Сколько можно есть манки

В 100 г сухой крупы около 360 ккал. Порция каши на молоке с сахаром и маслом содержит примерно 250 ккал — это немного для завтрака.

Однако ежедневно есть манку не стоит. Она не обеспечивает организм клетчаткой, а ежедневные сладкие варианты могут привести к набору веса. Оптимально — до трёх раз в неделю. В другие дни лучше готовить цельнозерновые каши: овсянку, гречку, булгур, перловку.

У манки без сахара и молока гликемический индекс — 54, что считается умеренным. Но за счёт высокой гликемической нагрузки она всё равно резко повышает уровень глюкозы, что важно учитывать людям с диабетом.

Кому манка противопоказана

Людям с целиакией и непереносимостью глютена: в манке много этого белка.

Людям с аллергией на пшеницу: продукт может вызвать расстройства пищеварения, кожные реакции и даже проблемы с дыханием.

Манная каша не бесполезна, но и не является суперпродуктом. Это быстрый и лёгкий завтрак, подходящий в определённых ситуациях. Главное — не делать её основой рациона, а сочетать с другими, более полезными злаками.