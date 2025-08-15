Шпионские игры 80-х: как снимают сериал о противостоянии КГБ и ЦРУ

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного детектива "Ничья в пользу КГБ", основанного на одноименной книге Юрия Грачева. Проект кинокомпании "Триикс Медиа" перенесет зрителей в 1986 год, когда на фоне подготовки к встрече Горбачева и Рейгана в Рейкьявике разворачивается напряженное противостояние советской и американской разведок.

Главную роль майора КГБ исполнил Денис Нурулин, для которого эта работа стала первым опытом в жанре исторического шпионского детектива. Актер признался, что специально изучал архивные материалы о работе органов госбезопасности, чтобы достоверно передать образ своего персонажа.

Особое внимание создатели уделяют исторической достоверности. Художник-постановщик Игорь Панюшкин рассказал, что для воссоздания атмосферы 80-х собрана уникальная коллекция реквизита: более 150 единиц ретро-автомобилей, аутентичные предметы быта и даже специальная шпионская аппаратура того времени.

Сюжетная линия разворачивается вокруг похищенных документов ЦРУ, которые случайно попадают в руки банды грабителей. Майору КГБ предстоит не только найти важные бумаги, но и предотвратить срыв исторических переговоров о разоружении.

Премьера восьмисерийного проекта запланирована на 2026 год. По словам режиссера Михаила Вассербаума, сериал сочетает в себе динамичный сюжет с глубоким погружением в человеческие драмы на фоне глобальных политических событий.