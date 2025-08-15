Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кино
Кино
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:04

Шпионские игры 80-х: как снимают сериал о противостоянии КГБ и ЦРУ

В Петербурге начались съемки шпионского детектива "Ничья в пользу КГБ"

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного детектива "Ничья в пользу КГБ", основанного на одноименной книге Юрия Грачева. Проект кинокомпании "Триикс Медиа" перенесет зрителей в 1986 год, когда на фоне подготовки к встрече Горбачева и Рейгана в Рейкьявике разворачивается напряженное противостояние советской и американской разведок.

Главную роль майора КГБ исполнил Денис Нурулин, для которого эта работа стала первым опытом в жанре исторического шпионского детектива. Актер признался, что специально изучал архивные материалы о работе органов госбезопасности, чтобы достоверно передать образ своего персонажа.

Особое внимание создатели уделяют исторической достоверности. Художник-постановщик Игорь Панюшкин рассказал, что для воссоздания атмосферы 80-х собрана уникальная коллекция реквизита: более 150 единиц ретро-автомобилей, аутентичные предметы быта и даже специальная шпионская аппаратура того времени.

Сюжетная линия разворачивается вокруг похищенных документов ЦРУ, которые случайно попадают в руки банды грабителей. Майору КГБ предстоит не только найти важные бумаги, но и предотвратить срыв исторических переговоров о разоружении.

Премьера восьмисерийного проекта запланирована на 2026 год. По словам режиссера Михаила Вассербаума, сериал сочетает в себе динамичный сюжет с глубоким погружением в человеческие драмы на фоне глобальных политических событий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ивана Краско похоронят рядом с сыном в поселке Комарово 10.08.2025 в 19:59

Стало известно, где похоронят народного артиста России Ивана Краско

Народный артист России Иван Краско, скончавшийся 9 августа в возрасте 94 лет после продолжительной болезни, будет похоронен на кладбище в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга. Как стало известно, могила актера расположится рядом с захоронением его старшего сына — известного артиста Андрея Краско, ушедшего из жизни в 2006 году.

Читать полностью » Украинские беспилотники впервые достигли Республики Коми 10.08.2025 в 16:22

Дальний удар: дроны ВСУ атаковали российский север

Вооружённые силы Украины впервые нанесли удар по территории Республики Коми. По предварительным данным, для атаки использовались польские разведывательно-ударные беспилотники FlyEye, запущенные с территории Черниговской области, пишет Mash. Взрывы были зафиксированы в районе Ухты.

Читать полностью » На Балтийском заводе затонул строящийся буксир 09.08.2025 в 23:43

Борьба за судно всю ночь: почему утонул новейший арктический буксир

В Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие на территории Балтийского завода — во время достроечных работ затонул морской буксир "Капитан Ушаков". Работники предприятия совместно с аварийными службами города пытались остановить поступление воды и выровнять судно, но их усилия не увенчались успехом.

Читать полностью » Гимнастка Мария Рослякова покорила Северный полюс с лентой и булавами для рекорда 09.08.2025 в 16:02

Рекорд среди льдов: как Мария Рослякова первой в мире выступила на вершине планеты

Российская спортсменка Мария Рослякова вошла в историю, став первой гимнасткой, выступившей на Северном полюсе. Это достижение уже внесено в Реестр рекордов России и подтверждено международными экспертами. Под открытым небом, среди айсбергов и полярных просторов, гимнастка исполнила программу с традиционными предметами — лентой, мячом и булавами.

Читать полностью » Вологодчина войдет в новый национальный туристический маршрут 08.08.2025 в 23:16

От Москвы до Соловков: какой секрет скрывает новый туристический маршрут через Вологду

Вологодская область станет частью масштабного национального туристического проекта "Великий Русский Северный Путь". Как сообщили в региональном правительстве, маршрут соединит Москву и Соловецкие острова, пройдя через ключевые исторические центры Вологодчины — Вологду, Кириллов и Белозерск.

Читать полностью » Учёные из НовГУ предложили технологию одновременной коррекции прикуса и суставных функций 08.08.2025 в 18:09

Российские учёные нашли способ исправить прикус и спасти суставы одновременно

Учёные из НовГУ разработали метод коррекции прикуса, который одновременно восстанавливает работу сустава и мышц нижней челюсти, снижая риск их разрушения.

Читать полностью » На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 08.08.2025 в 17:36

Транспортный прорыв: как новая развязка на М-11 изменит жизнь трех регионов

8 августа на 385-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" состоялось торжественное открытие новой транспортной развязки, расположенной на границе Тверской и Новгородской областей. Объект построен в Валдайском сельском поселении и соединяет федеральную магистраль с региональной дорогой Устюжна — Валдай.

Читать полностью » В центре Петербурга произошло обрушение потолка в доме на Невском проспекте 07.08.2025 в 23:11

Трагедия в историческом здании: есть погибший при обрушении межэтажного перекрытия

В центре Санкт-Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — в жилом доме на Невском проспекте обрушилось межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами. По предварительной информации, инцидент привёл к человеческим жертвам: один человек погиб, ещё один с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Читать полностью »

Новости
Мир

Путин и Трамп начали переговоры после символического рукопожатия в автомобиле
Красота и здоровье

Врач Мухина рассказала о пользе бычьих яиц для мужского здоровья
Садоводство

На дачных землях нельзя возводить многоквартирные дома и коммерческие объекты
Питомцы

ФПК расширила список животных, разрешённых к провозу в поездах РЖД
ЮФО

Краснодарский край представил четыре новых маршрута промышленного туризма
Культура и шоу-бизнес

Ирина Дубцова ответила Игорю Крутому на слова об "отсутствии благодарности"
Еда

Диетологи предупредили о рисках искусственных добавок в белковых батончиках
УрФО

Уральские врачи вернули в строй снайпера, спасшего товарищей от дрона на СВО
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru