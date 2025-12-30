Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
семейные пособия
семейные пособия
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:17

Семьям с детьми станет легче: законопроект позволит получать пособие при доходах выше прожиточного минимума

Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила внести изменения в законодательство, касающееся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие). Новый законопроект, согласно которому пособие будет выплачиваться, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум на 20%, направлен в правительство РФ для заключения, сообщает РИА Новости.

Изменения в выплатах на детей

В настоящее время единое пособие предоставляется только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания.

По словам Останиной, это условие ограничивает доступ к пособию для десятков тысяч российских семей. В ближайшие годы, как предполагается, пособие будет получать только около 10 миллионов детей, что составляет всего 30% от общего числа детского населения страны.

"Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Исключение наследственного имущества

Также предложено исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на пособие, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в составе наследства. Это необходимо для того, чтобы семьи с детьми не теряли право на пособие, если получают наследство.

Проблемы многодетных семей

Этот законопроект был предложен на фоне обращений многодетных семей. В частности, семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину на прямой линии с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей.

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, семья Баязитовых не получает пособие, поскольку их доходы на 100-300 рублей превышают установленный минимум для получения льгот.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число студентов из Нигера и Буркина-Фасо в России выросло в пять раз — ЦНД сегодня в 1:24

А что, если уже через несколько месяцев в Африке появится ещё тысяча человек, которые смогут свободно объясниться по-русски? И всё это началось не в Москве, а в Новосибирске.

Читать полностью » Максимализм перед Новым годом усиливает тревогу — клинический психолог Абравитова вчера в 21:55
Финиш года как испытание: почему желание всё контролировать бьёт по нервам

Предновогодняя гонка за идеалом может обернуться тревогой и паническими реакциями. Психолог объяснила, почему важно позволить себе незавершенность.

Читать полностью » Разговоры о здоровье мешают праздничному настрою — эксперт по этикету Николаева вчера в 21:50
Аппетит пропадает первым: разговоры, которые нельзя заводить даже среди близких

Эксперт по этикету объяснила, какие темы могут испортить любое застолье и почему даже безобидные разговоры иногда приводят к неловкости.

Читать полностью » Яндекс Go отметил снижение спроса на такси к 3–4 утра 1 января — Mash вчера в 17:27
Такси в Новый год дорожает не всю ночь: самый жёсткий пик наступает внезапно и быстро проходит

Узнайте, когда такси в новогоднюю ночь становится дорогим удовольствием и как избежать переплаты. Секреты от Яндекс Go помогут спланировать поездки без лишних затрат.

Читать полностью » Таганский суд прекратил иск об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp вчера в 16:16
Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp не стали оценивать в суде: разбирательство завершилось на старте

Таганский суд Москвы прекратил разбирательство по иску о запрете звонков в Telegram и WhatsApp из-за отсутствия доказательств полномочий заявителя. Почему дело остановлено и что это значит для пользователей? Узнайте все детали в нашем материале.

Читать полностью » Злоумышленники распространяют вирусы через новогодние поздравления в интернете — ТАСС вчера в 15:26
Подарки за рубль и вирусы в поздравлениях: как не попасть в ловушку мошенников в праздничные дни

В праздники мошенники используют поздравления "С Новым годом!" для распространения вирусов, а также обманывают с помощью заманчивых предложений и недобросовестных продаж.

Читать полностью » Смывание мусора в унитаз приводит к засорам и поломке канализационной системы — Коняев вчера в 15:08
Маленькая ошибка, большие проблемы: как мусор в унитазе может привести к фекальным авариям

Сантехник предупредил россиян, что смывание мусора в унитаз может привести к засорам, поломкам и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова вчера в 15:03
Успех есть, а радости нет: что такое синдром самозванца и как он крадет успех

Психолог Дарья Блинова объяснила NewsInfo, что такое синдром самозванца и почему люди обесценивают собственные достижения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости
Технологии
В конце года мошенники активизируются, используя фишинг и ложные скидки, предупреждает эксперт — РИА Новости
Общество
С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через "Госуслуги" — РИА Новости
Общество
VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров
Общество
40% россиян ожидают получение 13-й зарплаты в 2025 году, показало исследование — ТАСС
Общество
В России утверждён новый ГОСТ для тюбинговых горок и ватрушек, регулирующий их безопасность — ТАСС
Экономика
Цены на вино в России в 2025 году выросли на 6-8%, но резких скачков не произошло — ТАСС
Общество
Искусственные ели превосходят живые по экологичности и экономичности, сообщает эксперт — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet