Семьям с детьми станет легче: законопроект позволит получать пособие при доходах выше прожиточного минимума

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила внести изменения в законодательство, касающееся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (единое пособие). Новый законопроект, согласно которому пособие будет выплачиваться, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум на 20%, направлен в правительство РФ для заключения, сообщает РИА Новости.

Изменения в выплатах на детей

В настоящее время единое пособие предоставляется только тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания.

По словам Останиной, это условие ограничивает доступ к пособию для десятков тысяч российских семей. В ближайшие годы, как предполагается, пособие будет получать только около 10 миллионов детей, что составляет всего 30% от общего числа детского населения страны.

"Предлагается установить, что единое пособие выплачивается также в случае незначительного превышения размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения. Такое превышение предлагается установить на уровне до 20%", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Исключение наследственного имущества

Также предложено исключить из видов доходов и имущества, учитываемых при определении права на пособие, движимое и недвижимое имущество, приобретенное в составе наследства. Это необходимо для того, чтобы семьи с детьми не теряли право на пособие, если получают наследство.

Проблемы многодетных семей

Этот законопроект был предложен на фоне обращений многодетных семей. В частности, семья Баязитовых из села Абалак Тобольского округа, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину на прямой линии с вопросом о порядке оформления социальных льгот для многодетных семей.

Несмотря на тяжелую финансовую ситуацию, семья Баязитовых не получает пособие, поскольку их доходы на 100-300 рублей превышают установленный минимум для получения льгот.