Свобода или ловушка: как одиночество незаметно меняет жизнь молодых людей

Одиночество может быть полезным в отдельные периоды жизни, однако его влияние зависит от конкретного человека, отметила психолог-консультант Мария Громова. О причинах нежелания молодежи вступать в брак и значении семьи в жизни человека специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось, что российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин рассказал о преимуществах жизни в одиночестве.

По мнению Громовой, жизнь без партнера нельзя однозначно считать нормой или отклонением. Некоторым людям временное уединение помогает разобраться в себе и восстановить силы, однако продолжительность такого периода зависит от индивидуальных особенностей и жизненных обстоятельств.

"Периоды в жизни людей разные. В какой-то период, возможно, нужно побыть в одиночестве. У каждого это может быть. У кого-то день, полгода, у кого-то несколько лет", — полагает психолог.

Специалист считает, что близкие отношения позволяют человеку учиться принимать и отдавать любовь, а также брать на себя ответственность за других. По ее мнению, постоянное одиночество может ограничивать личностное развитие, тогда как создание семьи требует эмоциональной зрелости и готовности учитывать интересы близких.

Громова связывает нежелание молодых людей заключать брак в том числе с изменением отношения к семейным ценностям у предыдущих поколений. Она подчеркнула, что представление о семье формируется не только у молодежи, но и у взрослых, которые становятся для нее примером.

"Самая большая духовность — когда ты живешь в семье, тогда развиваешься духовно, учишься отдавать любовь, брать любовь. А когда живешь один — только иллюзия того, что ты развиваешься. Мужчина тем более успешный, чем больше он берет на себя ответственности. Когда он живет один, у него меньше ответственности, меньше успеха", — отметила специалист.

По словам психолога, для изменения ситуации необходимо укреплять представление о семье как о союзе, основанном на взаимной поддержке, ответственности и эмоциональной близости. При этом решение о браке должно приниматься осознанно, с учетом готовности человека строить длительные отношения.