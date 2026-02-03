Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:29

Идеальная формула воспитания ребенка: секрет вовсе не в строгости

Идеальное воспитание начинается с формирования у ребенка чувства безопасности и доверия к миру, отметила детский психолог Дарья Блинова. Она рассказала NewsInfo, какие принципы лежат в основе гармоничного развития ребенка.

По словам психолога, ключевым элементом воспитания является надежная привязанность между родителем и ребенком, которая формирует базовое ощущение принятия и поддержки.

"Отношения транслируют, что я принимаю тебя, я люблю тебя вне зависимости от твоих результатов, твоего сиюминутного поведения. Такая форма взаимодействия надежная позволяет ребенку развиваться, коммуницировать, постигать окружающий мир", — пояснила Блинова.

Психолог добавила, что отсутствие такой привязанности может приводить к тревожности и недоверию, а ответственность за формирование этой базы лежит именно на взрослом.

"Я бы отметила границы. Воспитание требует границ четких, последовательных границ. Иначе мы подкрепляем неуверенность ребенка, хаотичность действий, дезорганизованность. Четкость это про правила, которым должны следовать родители и ребенок. Последовательность это значит, если сегодня мы не допускаем такого, то и завтра следует об этом помнить", — отметила специалист.

Кроме того, Блинова подчеркнула, что дети учатся через подражание, поэтому родителям важно самим развиваться и заботиться о своем состоянии, становясь для ребенка живым примером.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

