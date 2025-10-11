Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Engine9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:17

$165 млрд — в США, но секреты — дома: как Тайвань хитро обошёл союзников в гонке за чипами

Министр экономики Тайваня: передовые техпроцессы останутся на острове, несмотря на давление США

Позиция Тайваня в вопросе передачи технологий производства микрочипов стала одной из самых обсуждаемых тем на мировой технологической арене. В ответ на предложение США построить совместную инфраструктуру по принципу "50 на 50" министр экономики острова ясно дал понять: Тайвань не намерен передавать за границу свои самые передовые техпроцессы. Главная цель — сохранить лидерство и независимость, ведь сегодня микросхемы — не просто товар, а стратегический ресурс, влияющий на национальную безопасность.

Тайвань защищает свои технологии

Полупроводники стали для Тайваня тем, чем нефть была для Ближнего Востока. И TSMC, крупнейшая в мире компания в этой сфере, — ключ к экономическому и политическому влиянию острова. Несмотря на давление со стороны партнёров, она придерживается курса на развитие местной промышленности.

"Наш приоритет — сохранить технологическое лидерство и стратегическую независимость", — заявил министр экономики Тайваня.

На первый взгляд, TSMC активно идёт навстречу Вашингтону: корпорация уже строит шесть заводов в США с общим объёмом инвестиций около $165 млрд. Но за кулисами видна другая стратегия — на Тайване возводится десять новых фабрик, именно сюда идут самые большие вложения и концентрируются ключевые разработки в области 2-нм и 1,6-нм процессов.

Почему США настаивают

После кризиса поставок 2020-2021 годов, когда остановились конвейеры автопрома и IT-компаний, Белый дом начал политику активного возвращения технологий домой. Программа CHIPS Act предусматривает многомиллиардные субсидии, чтобы стимулировать создание производств на американской земле. Идея "friendshoring" — размещать фабрики у союзников — выглядит логичной, если учитывать геополитические риски и зависимость от Китая.

Однако на практике реализация такой схемы требует колоссальных ресурсов. Перенос передовых технологий из Тайваня означает не только строительство зданий, но и создание новой инфраструктуры, налаживание цепочек поставок и подготовку специалистов. По оценкам отрасли, даже при масштабной господдержке это займёт годы.

Сравнение: где выгоднее строить фабрики

Параметр Тайвань США
Стоимость строительства Ниже на 20-30% Выше из-за стандартов и зарплат
Доступ к инженерным кадрам Высокий, сформированная экосистема Нехватка специалистов
Государственная поддержка Стабильная, но не чрезмерная Масштабные субсидии по CHIPS Act
Политические риски Риски со стороны Китая Риски законодательных задержек
Доступ к передовым техпроцессам Полный, включая 2-нм и 1,6-нм Ограничен до 3-нм

Иными словами, США предлагают капитал и безопасность, но Тайвань сохраняет уникальную технологическую глубину и опыт, которые невозможно купить или скопировать.

Как Тайвань защищает свои интересы: шаг за шагом

  1. Инвестиции в местные кадры. Правительство и компании создают программы подготовки инженеров для полупроводниковой отрасли.

  2. Диверсификация поставок. Тайвань формирует устойчивые цепочки для импорта редкоземельных металлов и оборудования.

  3. Фокус на R&D. Исследовательские центры сосредоточены на создании техпроцессов следующего поколения.

  4. Ограничение утечек. Экспорт передовых технологий строго контролируется, особенно в отношении потенциальных конкурентов.

Эта стратегия помогает острову не только защищать свои интересы, но и укреплять позиции в мировом технологическом сообществе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переносить ключевые технологии без учёта рисков.

  • Последствие: потеря конкурентного преимущества и угрозы для национальной безопасности.

  • Альтернатива: развивать совместные проекты только на уровне зрелых узлов (5-7 нм), сохраняя новейшие процессы дома.

Такой подход уже используется в проектах TSMC с американскими и японскими партнёрами — там производят массовые, но не передовые микросхемы.

А что если США всё-таки добьются своего?

Эксперты полагают, что даже в случае давления со стороны союзников, Тайвань не станет полностью раскрывать свои технологические секреты. Возможен компромисс: часть менее чувствительных процессов или оборудования будет передана для совместных предприятий, но контроль над 2-нм и ниже останется у TSMC.

Для острова это вопрос не экономики, а выживания. Потеря лидерства в микроэлектронике означала бы утрату его стратегического значения для всего мира — а значит, и ослабление политической защиты.

Плюсы и минусы удержания технологий

Плюсы Минусы
Сохранение статуса мирового технологического центра Риски давления со стороны союзников
Контроль над критическими цепочками поставок Высокая зависимость от локальных факторов
Привлечение инвестиций в научные исследования Возможная изоляция от глобальных инициатив
Поддержка внутренней занятости и образования Необходимость постоянных вложений в безопасность

FAQ

Почему США так настаивают на локализации производства?
Потому что пандемия показала: даже крупнейшие корпорации уязвимы без собственных поставок. США хотят уменьшить зависимость от Азии, особенно от Тайваня и Китая.

Передаст ли TSMC свои самые передовые технологии США?
Нет. Компания инвестирует за рубеж, но оставляет ключевые разработки на родине, где сосредоточены лучшие специалисты и лаборатории.

Какие техпроцессы считаются передовыми сейчас?
На переднем крае — 2-нм и 1,6-нм узлы, разрабатываемые TSMC и Samsung. Они обеспечивают высочайшую энергоэффективность и производительность.

Какова роль CHIPS Act в этом процессе?
Этот закон предоставляет многомиллиардные субсидии и налоговые льготы компаниям, строящим заводы в США. Однако деньги не решают проблему дефицита инженеров и технологических барьеров.

Мифы и правда о переносе производства

  • Миф: если TSMC построит фабрики в США, технологии автоматически перейдут американцам.
    Правда: оборудование и процессы контролируются Тайванем, и доступ к ним строго ограничен.

  • Миф: производство чипов — просто сборка.
    Правда: каждая стадия — результат лет исследований и тысяч патентов.

  • Миф: можно быстро догнать TSMC с помощью субсидий.
    Правда: технологический разрыв измеряется не деньгами, а годами опыта и школой инженеров.

Исторический контекст

Тайвань стал центром мировой микроэлектроники ещё в 1980-х. Тогда правительство сделало ставку на развитие отрасли, поддержав создание TSMC — компании, которая не разрабатывает свои чипы, а производит чужие, что позволило привлечь заказы со всего мира. За десятилетия эта модель превратила остров в незаменимого партнёра для Apple, Nvidia, AMD и других гигантов.

С тех пор Тайвань стал своеобразным "сердцем кремниевой планеты". Любые сбои здесь мгновенно отражаются на мировой экономике. Именно поэтому США и другие страны стараются диверсифицировать производство, но без потери доступа к технологиям острова.

3 интересных факта

• Тайвань производит около 60% всех микросхем в мире и более 90% самых передовых.
• В разработке 2-нм техпроцесса участвуют более 10 000 инженеров.
• Каждая новая фабрика TSMC стоит дороже авианосца — около $25-30 млрд.

