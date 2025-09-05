Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Samsung штаб-квартира
Samsung штаб-квартира
© commons.wikimedia.org by Oskar Alexanderson is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters

Один из важнейших игроков мировой полупроводниковой индустрии — компания TSMC — с конца года потеряет льготный статус проверенного конечного пользователя для экспорта американского оборудования. Это означает, что начиная с 31 декабря поставки техники на завод в Нанкине (Китай) будут возможны только при наличии экспортных лицензий США.

Почему это важно

TSMC — крупнейший производитель микросхем в мире, контролирующий около 70% рынка литейного производства. Долгое время компания пользовалась исключениями из жёстких экспортных ограничений, введённых ещё при администрации Дональда Трампа. Теперь же TSMC придётся выстраивать новые схемы поставок, параллельно ведя переговоры с правительством США.

Несмотря на изменения, руководство компании уверяет, что работа предприятия в Нанкине продолжится в обычном режиме.

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить бесперебойную работу TSMC Nanjing", — сообщили в компании Reuters.

Завод в Нанкине и его роль

Предприятие в Нанкине не относится к числу передовых: здесь производятся в основном 16-нанометровые чипы. На его долю приходится лишь около 2,4% общей выручки компании. Для сравнения: в последнем квартале TSMC заработала 30,24 млрд долларов, и даже падение доходов в пределах этих 2,4% не станет для корпорации критическим ударом.

Основные мощности TSMC расположены на Тайване, где сосредоточено производство самых современных микросхем. Часть технологий компания внедряет и на своих фабриках в США. При этом спрос на более старые и дешёвые решения остаётся стабильно высоким, что позволяет TSMC сохранять сильные позиции на рынке.

Конкуренты тоже под ударом

Ситуация с TSMC совпала с новостью о том, что аналогичные привилегии потеряют и другие гиганты индустрии — Samsung и SK Hynix. Обе компании являются крупнейшими производителями флэш-памяти DRAM и NAND. После этих сообщений их акции заметно просели, в то время как позиции TSMC на бирже пока остаются более устойчивыми.

Однако последствия для рынка могут быть ощутимыми. Ограничения поставок неизбежно приведут к росту себестоимости, а значит, потребители, скорее всего, столкнутся с повышением цен на электронное оборудование.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли фрагменты фресок с согдийскими жрецами в Таджикистане вчера в 20:21

Огонь древних в опасности: фрески Таджикистана с жрецами, которые могут исчезнуть навсегда

В Таджикистане раскопали фрагменты фрески с жрецами у алтаря огня. Что это значит для понимания древних согдийцев и Шелкового пути? Открытие обещает новые тайны археологии.

Читать полностью » Мозг выбирает голос в шуме без снижения уровня фоновых звуков — данные экспериментов вчера в 19:29

Внимание под прицелом: почему важные сигналы могут исчезать в шуме

Учёные из Бремена раскрыли, как мозг выбирает важные сигналы, используя точное время поступления информации. Это открытие поможет в лечении заболеваний и развитии новых технологий.

Читать полностью » Астрономы зафиксировали необычный маршрут 3I/ATLAS в плоскости эклиптики — данные ESA вчера в 19:19

Легкий способ распознать: четыре ключа к тайнам межзвездных артефактов за минуты

Появление межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало обсуждения признаков искусственного происхождения космических тел. Узнайте, какие четыре характеристики помогут отличить инопланетный артефакт от природного объекта.

Читать полностью » Археологи нашли украшение из жуков-долгоносиков в лужицкой могиле в Польше вчера в 18:24

Украшение из древних жуков: что скрывает могила лужицкой культуры

В польской могиле лужицкой культуры нашли украшение из жуков-долгоносиков! Узнайте о древних традициях и редкой находке из Antiquity.

Читать полностью » Учёные NASA обнаружили новый минерал гидроксисульфат железа на Марсе вчера в 18:16

Марс на грани: новый минерал предупреждает о скрытой вулканической угрозе планеты

Учёные нашли на Марсе новый минерал, образующийся при сильном нагреве. Он раскрывает секреты древней воды и вулканов планеты. Что это значит для космоса?

Читать полностью » Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека вчера в 17:55

От веток к звёздам: парадоксальный путь наших предков к прямохождению

Новое исследование шимпанзе из танзанийской саванны предлагает свежую гипотезу о том, как и почему наши предки начали ходить на двух ногах, связывая это с особенностями передвижения по ветвям деревьев.

Читать полностью » Учёные выявили связь между искривлением протопланетных дисков и наклонами планет Солнечной системы вчера в 17:06

Протопланетные диски: от идеальной симметрии к скрытому беспорядку, меняющему орбиты навсегда

Международная команда астрономов обнаружила "искривления" в протопланетных дисках, которые могут объяснить различия в наклонах орбит планет Солнечной системы.

Читать полностью » Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения вчера в 16:43

Что скрывают цифры: почему ожирение растёт там, где люди больше двигаются

Новое исследование показывает, что главной причиной эпидемии ожирения являются не снижение физической активности, а потребление ультраобработанных продуктов с высокой энергетической плотностью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Рынок Бразилии: сколько стоят подержанные Mitsubishi в сентябре 2025 года
Дом

Меламиновая губка и аммиак помогут очистить окрашенные стены
Туризм

Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади
Еда

Allrecipes: спагетти "Ковбой Баттер" готовятся за 20 минут
Питомцы

В Атлантических Пиренеях прошёл конкурс легавых собак с участием 114 питомцев
Красота и здоровье

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой
Еда

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet