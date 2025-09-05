Samsung и SK Hynix тоже под ударом — акции рухнули, а TSMC держится

Один из важнейших игроков мировой полупроводниковой индустрии — компания TSMC — с конца года потеряет льготный статус проверенного конечного пользователя для экспорта американского оборудования. Это означает, что начиная с 31 декабря поставки техники на завод в Нанкине (Китай) будут возможны только при наличии экспортных лицензий США.

Почему это важно

TSMC — крупнейший производитель микросхем в мире, контролирующий около 70% рынка литейного производства. Долгое время компания пользовалась исключениями из жёстких экспортных ограничений, введённых ещё при администрации Дональда Трампа. Теперь же TSMC придётся выстраивать новые схемы поставок, параллельно ведя переговоры с правительством США.

Несмотря на изменения, руководство компании уверяет, что работа предприятия в Нанкине продолжится в обычном режиме.

"Мы по-прежнему стремимся обеспечить бесперебойную работу TSMC Nanjing", — сообщили в компании Reuters.

Завод в Нанкине и его роль

Предприятие в Нанкине не относится к числу передовых: здесь производятся в основном 16-нанометровые чипы. На его долю приходится лишь около 2,4% общей выручки компании. Для сравнения: в последнем квартале TSMC заработала 30,24 млрд долларов, и даже падение доходов в пределах этих 2,4% не станет для корпорации критическим ударом.

Основные мощности TSMC расположены на Тайване, где сосредоточено производство самых современных микросхем. Часть технологий компания внедряет и на своих фабриках в США. При этом спрос на более старые и дешёвые решения остаётся стабильно высоким, что позволяет TSMC сохранять сильные позиции на рынке.

Конкуренты тоже под ударом

Ситуация с TSMC совпала с новостью о том, что аналогичные привилегии потеряют и другие гиганты индустрии — Samsung и SK Hynix. Обе компании являются крупнейшими производителями флэш-памяти DRAM и NAND. После этих сообщений их акции заметно просели, в то время как позиции TSMC на бирже пока остаются более устойчивыми.

Однако последствия для рынка могут быть ощутимыми. Ограничения поставок неизбежно приведут к росту себестоимости, а значит, потребители, скорее всего, столкнутся с повышением цен на электронное оборудование.