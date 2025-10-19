Семеро упали в бездну — и пролежали там 1700 лет: тайна римских воинов из Мурсы наконец раскрыта

Восточная Хорватия стала местом одного из самых драматичных археологических открытий последнего десятилетия. При раскопках древнего колодца на территории университета в городе Осиек учёные нашли останки семи мужчин, погибших почти 1700 лет назад. Все они, по мнению исследователей, были римскими солдатами, павшими во время кровопролитной битвы при Мурсе в 260 году н. э. Об этом сообщает Live Science, а результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Необычная находка под университетом

В 2011 году археологи проводили стандартные подготовительные раскопки под строительство нового здания университета в Осиека (древняя Мурса). Тогда никто не ожидал, что на глубине нескольких метров они наткнутся на древний колодец, а внутри — на останки семи мужчин.

"Предположительно, прежде чем бросить в колодец, у погибших забрали все вещи — оружие, доспехи, снаряжение, украшения и т. п.", — сказал ведущий автор исследования, биоархеолог Марио Новак из Института антропологических исследований в Загребе.

Все скелеты принадлежали взрослым мужчинам. Четверо из них были молодыми, трое — среднего возраста. На костях сохранились следы ранений: ушибы лба, переломы рёбер и колото-резаные повреждения, характерные для боя. Кроме того, у всех погибших обнаружены признаки лёгочной инфекции — вероятно, бронхита или пневмонии, что говорит о тяжёлых условиях службы.

След войны и кризиса

Радиоуглеродное датирование показало, что останки относятся ко второй половине III века н. э. — времени политического хаоса, известного как "кризис III века", когда Римская империя балансировала на грани распада.

Единственная находка, сопутствовавшая костям, — римская монета, отчеканенная в 251 году н. э. Она помогла уточнить датировку и связать захоронение с конкретным событием: битвой между императором Галлиеном и узурпатором Ингенуем.

Мурса была важным стратегическим пунктом на дунайской границе, где сталкивались интересы претендентов на трон. После поражения Ингенуя его воины, по свидетельствам хронистов, были казнены без пощады — что вполне согласуется с находкой в колодце.

Сравнение

Период Событие Правитель Итог битвы Археологические находки 251 г. н. э. Сражение при Абритте Император Деций Поражение Рима Массовые захоронения солдат 260 г. н. э. Битва при Мурсе Галлиен против Ингенуя Победа Галлиена Скелеты воинов в колодце 284 г. н. э. Конец кризиса III века Диоклетиан Стабилизация империи Монеты и укрепления в Паннонии

Советы шаг за шагом

Шаг 1. Извлечение артефактов. Археологи осторожно достали останки и провели стратиграфический анализ колодца, чтобы определить последовательность захоронения. Шаг 2. Радиоуглеродный анализ. Фрагменты костей отправили в лабораторию, где их датировали примерно 250-270 годами н. э. Шаг 3. Судебно-медицинская экспертиза. По следам травм определили, что мужчины погибли насильственной смертью в ближнем бою. Шаг 4. Генетический анализ. ДНК показала этническое разнообразие — типичное для позднеримских армий. Шаг 5. Сопоставление с историческими источниками. На основании хроник и топографии Мурсы исследователи связали останки с битвой 260 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ранее подобные находки считались "мирными" захоронениями.

Последствие: игнорировался военный контекст и связь с конкретными событиями.

Альтернатива: использование палеогенетики и криминалистики позволило доказать, что это массовое посмертное захоронение воинов.

Ошибка: отсутствие внимания к мелким поселениям Римской провинции Паннония.

Последствие: важные места битв долго оставались неизвестными.

Альтернатива: современные исследования малых городов, таких как Мурса, раскрывают реальные масштабы римских конфликтов.

А что если…

А что если эти солдаты были не жертвами, а победителями? Возможно, это были наёмники, казнённые за измену или попытку перейти на сторону противника. Колодец мог использоваться как место спешного избавления от тел, чтобы скрыть следы расправы. Такое практиковалось в армии Галлиена, где подозрение в нелояльности каралось смертью.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы Археогенетический анализ Позволяет определить происхождение и родственные связи Требует дорогого оборудования Радиоуглеродное датирование Даёт точную хронологию находок Разрушает часть образца Судебно-медицинская реконструкция Помогает определить причину смерти Не всегда сохраняется достаточно данных

FAQ

Почему тела оказались в колодце?

Вероятно, колодец использовался как импровизированная братская могила после боя. Это было проще, чем выкапывать новую яму в твёрдом грунте.

Как удалось установить возраст останков?

Радиоуглеродное датирование и анализ зубной эмали показали, что мужчины умерли около 260 года н. э.

Есть ли среди них командиры?

По строению костей и отсутствию отличительных предметов предположить статус невозможно, но различие в возрасте может говорить о смешанных отрядах.

Мифы и правда

Миф: римские воины всегда хоронились с почестями.

Правда: в период гражданских войн погибших часто бросали без погребения, особенно мятежников.

Миф: битвы на окраинах империи были незначительными.

Правда: именно приграничные сражения решали судьбу императоров и территорий.

Миф: кризис III века был только экономическим.

Правда: он сопровождался распадом армии, эпидемиями и кровавыми усобицами.

Исторический контекст

Битва при Мурсе стала одной из многочисленных в череде гражданских войн, потрясших Римскую империю в середине III века. После поражения Ингенуя император Галлиен укрепил власть, но ненадолго — вскоре сам пал жертвой заговора. Эти события положили начало военной анархии, когда на трон претендовали десятки полководцев. Мурса, расположенная на Дунае, была важным узлом между Балканами и Паннонией — здесь пересекались торговые и военные пути, а сегодня — университетский город Осиек.

Три интересных факта