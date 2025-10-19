Семеро упали в бездну — и пролежали там 1700 лет: тайна римских воинов из Мурсы наконец раскрыта
Восточная Хорватия стала местом одного из самых драматичных археологических открытий последнего десятилетия. При раскопках древнего колодца на территории университета в городе Осиек учёные нашли останки семи мужчин, погибших почти 1700 лет назад. Все они, по мнению исследователей, были римскими солдатами, павшими во время кровопролитной битвы при Мурсе в 260 году н. э. Об этом сообщает Live Science, а результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Необычная находка под университетом
В 2011 году археологи проводили стандартные подготовительные раскопки под строительство нового здания университета в Осиека (древняя Мурса). Тогда никто не ожидал, что на глубине нескольких метров они наткнутся на древний колодец, а внутри — на останки семи мужчин.
"Предположительно, прежде чем бросить в колодец, у погибших забрали все вещи — оружие, доспехи, снаряжение, украшения и т. п.", — сказал ведущий автор исследования, биоархеолог Марио Новак из Института антропологических исследований в Загребе.
Все скелеты принадлежали взрослым мужчинам. Четверо из них были молодыми, трое — среднего возраста. На костях сохранились следы ранений: ушибы лба, переломы рёбер и колото-резаные повреждения, характерные для боя. Кроме того, у всех погибших обнаружены признаки лёгочной инфекции — вероятно, бронхита или пневмонии, что говорит о тяжёлых условиях службы.
След войны и кризиса
Радиоуглеродное датирование показало, что останки относятся ко второй половине III века н. э. — времени политического хаоса, известного как "кризис III века", когда Римская империя балансировала на грани распада.
Единственная находка, сопутствовавшая костям, — римская монета, отчеканенная в 251 году н. э. Она помогла уточнить датировку и связать захоронение с конкретным событием: битвой между императором Галлиеном и узурпатором Ингенуем.
Мурса была важным стратегическим пунктом на дунайской границе, где сталкивались интересы претендентов на трон. После поражения Ингенуя его воины, по свидетельствам хронистов, были казнены без пощады — что вполне согласуется с находкой в колодце.
Сравнение
|Период
|Событие
|Правитель
|Итог битвы
|Археологические находки
|251 г. н. э.
|Сражение при Абритте
|Император Деций
|Поражение Рима
|Массовые захоронения солдат
|260 г. н. э.
|Битва при Мурсе
|Галлиен против Ингенуя
|Победа Галлиена
|Скелеты воинов в колодце
|284 г. н. э.
|Конец кризиса III века
|Диоклетиан
|Стабилизация империи
|Монеты и укрепления в Паннонии
Советы шаг за шагом
-
Шаг 1. Извлечение артефактов. Археологи осторожно достали останки и провели стратиграфический анализ колодца, чтобы определить последовательность захоронения.
-
Шаг 2. Радиоуглеродный анализ. Фрагменты костей отправили в лабораторию, где их датировали примерно 250-270 годами н. э.
-
Шаг 3. Судебно-медицинская экспертиза. По следам травм определили, что мужчины погибли насильственной смертью в ближнем бою.
-
Шаг 4. Генетический анализ. ДНК показала этническое разнообразие — типичное для позднеримских армий.
-
Шаг 5. Сопоставление с историческими источниками. На основании хроник и топографии Мурсы исследователи связали останки с битвой 260 года.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ранее подобные находки считались "мирными" захоронениями.
Последствие: игнорировался военный контекст и связь с конкретными событиями.
Альтернатива: использование палеогенетики и криминалистики позволило доказать, что это массовое посмертное захоронение воинов.
-
Ошибка: отсутствие внимания к мелким поселениям Римской провинции Паннония.
Последствие: важные места битв долго оставались неизвестными.
Альтернатива: современные исследования малых городов, таких как Мурса, раскрывают реальные масштабы римских конфликтов.
А что если…
А что если эти солдаты были не жертвами, а победителями? Возможно, это были наёмники, казнённые за измену или попытку перейти на сторону противника. Колодец мог использоваться как место спешного избавления от тел, чтобы скрыть следы расправы. Такое практиковалось в армии Галлиена, где подозрение в нелояльности каралось смертью.
Плюсы и минусы
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Археогенетический анализ
|Позволяет определить происхождение и родственные связи
|Требует дорогого оборудования
|Радиоуглеродное датирование
|Даёт точную хронологию находок
|Разрушает часть образца
|Судебно-медицинская реконструкция
|Помогает определить причину смерти
|Не всегда сохраняется достаточно данных
FAQ
Почему тела оказались в колодце?
Вероятно, колодец использовался как импровизированная братская могила после боя. Это было проще, чем выкапывать новую яму в твёрдом грунте.
Как удалось установить возраст останков?
Радиоуглеродное датирование и анализ зубной эмали показали, что мужчины умерли около 260 года н. э.
Есть ли среди них командиры?
По строению костей и отсутствию отличительных предметов предположить статус невозможно, но различие в возрасте может говорить о смешанных отрядах.
Мифы и правда
-
Миф: римские воины всегда хоронились с почестями.
Правда: в период гражданских войн погибших часто бросали без погребения, особенно мятежников.
-
Миф: битвы на окраинах империи были незначительными.
Правда: именно приграничные сражения решали судьбу императоров и территорий.
-
Миф: кризис III века был только экономическим.
Правда: он сопровождался распадом армии, эпидемиями и кровавыми усобицами.
Исторический контекст
Битва при Мурсе стала одной из многочисленных в череде гражданских войн, потрясших Римскую империю в середине III века. После поражения Ингенуя император Галлиен укрепил власть, но ненадолго — вскоре сам пал жертвой заговора. Эти события положили начало военной анархии, когда на трон претендовали десятки полководцев. Мурса, расположенная на Дунае, была важным узлом между Балканами и Паннонией — здесь пересекались торговые и военные пути, а сегодня — университетский город Осиек.
Три интересных факта
-
В позднеримских армиях Паннонии служили солдаты из самых разных регионов — от Британии до Кавказа. Это подтверждает найденное "высокое генетическое разнообразие".
-
Мурса упоминалась в хрониках как "город, поглотивший больше крови, чем воды Дуная".
-
Следы лёгочных инфекций на рёбрах указывают, что солдаты, возможно, заболели перед битвой — фактор, который мог повлиять на исход сражения.
