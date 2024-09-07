Как получить семейную ипотеку без детей: участие родственников в программе

Если в качестве созаемщиков выступают члены семьи, соответствующей критериям программы, бездетные заемщики могут получить одобрение на семейную ипотеку.

После завершения широкой госпрограммы по ипотекам на новостройки семейная ипотека стала основным фактором роста продаж на столичном рынке. С июля условия ее оформления стали более жесткими: участвовать могут только семьи с детьми до шести лет и с детьми-инвалидами, тогда как ранее это были все семьи с несовершеннолетними. Тем не менее, существует схема, позволяющая получить семейную ипотеку без детей, хотя о ней не так много известно.

Семейная ипотека продолжает оставаться лидером по количеству сделок, однако спрос на новостройки снизился, и застройщики ищут пути стимулирования покупателей. Одним из таких методов является привлечение "доноров" - близких людей, имеющих право на программу. Они могут выступить как созаемщики, получая долю в ипотечном объекте. Хотя предложения по таким схемам не широко рекламируются, эксперты подтверждают их использование в некоторых случаях.

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