Семейный туризм в России хотят собрать по ГОСТу: гостиницам и трассам готовят единые правила

Семейный отдых в России предлагают сделать более предсказуемым: не по рекламным обещаниям, а по единым правилам, которые будут понятны и туристам, и бизнесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Надежду Школкину ("Единая Россия"). По ее словам, требования к гостиницам, санаториям и базам отдыха должны быть закреплены в национальном стандарте по семейному туризму.

Что должно измениться в средствах размещения

Школкина считает, что стандарт должен охватывать всю туристскую инфраструктуру, но отдельный блок требований необходимо прописать именно для средств размещения. Речь идет о практических вещах, которые определяют, насколько объект действительно приспособлен для отдыха с детьми. Одним из базовых условий она называет наличие номеров, рассчитанных на семьи с ребенком.

"На мой взгляд, национальный стандарт по семейному туризму должен содержать требования ко всей туристской инфраструктуре и средствам размещения. Например, для средств размещения должны быть требования, начиная от наличия номеров для размещения семей с детьми до детских площадок и анимации", — сказала первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Депутат также упоминает такие элементы, как детские площадки и анимация, — то есть инфраструктуру, которая позволяет родителям планировать отдых без постоянного поиска занятий и безопасных зон для ребенка. В этом подходе важна не единичная услуга, а набор минимальных параметров, по которым можно оценить готовность объекта принимать семьи.

Требования к дорогам и придорожному сервису

По словам Школкиной, в стандарте должны быть отражены и требования к дорожной инфраструктуре. Она уточнила, что в зонах придорожного сервиса целесообразно предусмотреть детские площадки. Кроме того, там должно быть организовано горячее детское питание — как часть условий, помогающих семьям комфортнее переносить длительные поездки.

Такой набор мер, по сути, расширяет понятие семейного туризма за пределы гостиницы или базы отдыха. Условия в пути часто становятся решающими для семейных маршрутов, поэтому дорожная инфраструктура рассматривается как равноправная часть туристского сервиса. В этой логике стандартизация должна затронуть не только место проживания, но и то, как устроены остановки и сервис на трассах.

Почему стандарт должен быть рабочим документом

Школкина подчеркивает, что будущий стандарт не должен ограничиться общими формулировками. По ее мнению, документ должен стать полноценным сводом требований, который позволит сделать отдых для семей с детьми более комфортным и безопасным. В ТАСС также отмечают, что Роскачество уже разрабатывает стандарт, ориентированный на потребности путешествующих семей.