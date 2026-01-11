Семейные доходы пересчитывают по-новому: единое пособие перестаёт наказывать за разовую помощь

В 2026 году правила назначения единого пособия для семей с детьми уточнили: часть требований к оценке нуждаемости пересмотрели, а подход к учёту доходов сделали более адресным. Об этом сообщает ТАСС, приводя разъяснения председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко. Изменения затрагивают и состав доходов, которые берутся в расчёт, и минимальный уровень заработка, необходимый для права на выплату.

Какие выплаты исключили из расчёта доходов

По словам Рыбальченко, при определении доходов семьи больше не учитываются единовременные материальные выплаты на родившегося ребёнка, которые родители получают от работодателей. Это уточнение важно для семей, где такая помощь выплачивается разово и не отражает реального регулярного бюджета. В результате разовая поддержка не должна влиять на итоговое решение по назначению пособия.

Ещё одно изменение касается адресной помощи, связанной с потерей жилья. Как отмечается в разъяснениях, ежемесячная поддержка жителям Курской области, лишившимся крова из-за украинских атак, также перестанет считаться доходом. Такой подход отделяет социальные выплаты компенсационного характера от заработка и иных источников, используемых для оценки нуждаемости. В результате критерии расчёта становятся более точными в отношении семей, столкнувшихся с экстренными обстоятельствами.

Как изменили требования к минимальному доходу

Ключевая корректировка касается трудоспособных членов семьи и необходимого уровня дохода за расчётный период. Ранее, по словам эксперта, ориентиром были не менее четырёх МРОТ, однако с нового года планка повышается. Новое правило привязано к восьми МРОТ за расчётный период, и в материалах приводится расчёт: 216 744 рубля при МРОТ 27 093 рубля.

"Изменения коснутся и требований по наличию у трудоспособных членов семьи доходов", — поделился председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

При этом в необходимый минимум, помимо зарплаты и доходов от предпринимательства, включаются выплаты по больничному листу. Обновлённое требование о доходе не менее восьми МРОТ распространяется не на все случаи одинаково: оно может не применяться или быть снижено при наличии уважительных причин. В разъяснениях уточняется, что с 1 января 2026 года получение пенсий по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности будет считаться уважительной причиной доходов ниже установленного порога.