Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:42

Заемщики массово растягивают ипотеку на максимум: секрет не в желании платить тридцать лет

Ипотеку сейчас выгоднее оформлять на максимально длинный срок, чтобы снизить ежемесячный платеж и сохранить возможность досрочного погашения, отметил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. О том, почему заемщики все чаще выбирают предельные сроки по ипотеке, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Средний срок ипотеки на первичном рынке недвижимости в крупнейших городах РФ приблизился к предельному лимиту в тридцать лет, сообщило ранее издание Lentа.ru.

Рост сроков по ипотеке стал следствием высоких ставок последних лет, пояснил Ракута. По его словам, заемщики выбирают более длинный срок не потому, что планируют платить кредит все тридцать лет, а чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

"Я рекомендую оформлять ипотеку на максимальный срок и выбирать стратегию досрочного погашения. Жизненные обстоятельства, в том числе и финансовые, могут быть разные, ипотека это долгосрочный продукт. Хотя многие планируют закрыть ипотеку в течение пяти-десяти лет досрочно, но тем не менее, чем больше срок, тем меньше ежемесячная нагрузка. Обстоятельства финансовые тоже могут измениться в моменте", — отметил Ракута.

Эксперт добавил, что при коротком сроке ипотеки платеж становится выше, а значит, заемщику нужно подтверждать больший доход. На фоне ужесточения требований банков это может повысить риск отказа в кредите.

"Если заявляем меньше срок, тогда доход у клиента должен быть существенно выше. Сейчас банки очень тщательно и внимательно проверяют доход клиента, запрашивают сведения через Госуслуги, подтверждения, что реально проходит по зарплате", — пояснил специалист.

По словам Ракуты, банки учитывают не только будущий ипотечный платеж, но и текущие обязательства клиента, включая потребительские кредиты и кредитные карты. Поэтому оформление ипотеки на меньший срок может привести к тому, что долговая нагрузка заемщика окажется слишком высокой для одобрения.

