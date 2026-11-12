Популярный препарат для похудения связали с потерей зрения: редкое осложнение может оказаться необратимым

Риск развития серьезных патологий органов зрения при использовании популярных инъекций для коррекции веса существует, однако подобные случаи фиксируются крайне редко, пояснила диетолог-нутрициолог, президент "Федерации специалистов превентивной медицины и питания" Ирина Писарева. В комментарии для NewsInfo эксперт проанализировала возможные побочные эффекты терапии семаглутидом и дала рекомендации по безопасности.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что использование препаратов класса GLP-1 может провоцировать возникновение неартериальной передней ишемической оптической нейропатии. Данное состояние характеризуется нарушением кровоснабжения зрительного нерва.

Диетолог подтвердила, что теоретическая опасность ухудшения зрения на фоне приема препарата сохраняется. По словам специалиста, под ударом оказываются пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хроническими сосудистыми нарушениями. При этом медикаментозное вмешательство требует обязательного врачебного контроля, так как препараты для похудения могут вызывать серьезные системные сбои в организме.

"Речь идет о том, что препарат ухудшает зрение и о возможном развитии серьезного заболевания — неартериальной передней ишемической оптической нейропатии. При этом состоянии нарушается кровоснабжение зрительного нерва и может привести к внезапной потере зрения", — рассказала Писарева.

Нутрициолог подчеркнула, что применение сильнодействующих веществ ради избавления от незначительного лишнего веса недопустимо. Часто инъекции используются без учета индивидуальных противопоказаний, что повышает вероятность побочных явлений.

Важно помнить, что даже при доказанной эффективности в лечении ожирения, любой дискомфорт со стороны глаз должен стать поводом для немедленного обследования. Специалисты предупреждают, что игнорируемое ухудшение зрения может привести к фатальным последствиям.

"Я бы предостерегла людей от бесконтрольного применения препаратов ради того, если нужно похудеть всего лишь на несколько килограмм. Это серьезные лекарственные препараты, которые должны назначаться врачом по медицинским показаниям и с оценкой всех рисков. На сегодняшний день прямая причинно-следственная связь между препаратом и потерей зрения не доказана", — пояснила эксперт.

Помимо офтальмологических рисков, пациентам следует учитывать общее состояние сердечно-сосудистой системы. Правильное снижение веса должно базироваться на комплексной диагностике, а не на следовании популярным трендам без медицинского обоснования.

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