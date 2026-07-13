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Современный жилой дом с магазином ONLY
Современный жилой дом с магазином ONLY
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Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:56

Квартира на первом этаже продастся быстрее: вот как найти главные козыри

Продажа так называемых сложных квартир — объектов на первых этажах, жилья без ремонта или вариантов с неудачными видовыми характеристиками — требует от собственника трезвого подхода и стратегии работы с ликвидностью. Как продать свое жилье выгодно и в короткие сроки, NewsInfo рассказал основатель и почетный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев.

Ранее сообщалось, что сложнее всего найти покупателя на квартиры без ремонта, на первом этаже и с рядом других характеристик. Спросом также не пользуются варианты с устаревшей планировкой или с неудачным видом из окна.

При этом грамотное понимание скрытых циклов продаж позволяет реализовать даже неликвидные варианты, если верно расставить акценты.

Базовым аспектом подготовки к сделке Апрелев считает объективную оценку стоимости. Квартиры на первых этажах, как правило, должны стоить на 15-20 процентов дешевле аналогичных предложений. Скидка на верхние этажи в пятиэтажках обычно составляет около десяти процентов из-за риска протечек кровли. Однако, помимо этажности, важно учитывать состояние инженерных систем и качество жилой среды, что нередко требует проведения проверки качества недвижимости перед выставлением цены.

"Нужно объективно оценить цену объекта, сравнить. Если вы продаете квартиру на первом этаже, мимо которой проходит тротуар и он находится прямо под окнами — это одна история. Если нет активного движения под окнами, немножко другая ситуация", — отметил эксперт.

Он пояснил, что снижать цену — не единственный путь. Повысить привлекательность объекта можно за счет благоустройства прилегающей территории, например, высадки густых кустарников под окнам, или грамотного акцентирования на достоинствах квартиры в тексте объявления.

К конкурентным преимуществам относятся вид из окна, отсутствие "окон в окна", количество квартир на лестничной клетке и даже юридическая история собственности. Порой правильное проектирование зон в квартире визуально нивелирует недостатки планировки.

"Нужно понять, какие есть у квартиры достоинства и использовать их при написании рекламного текста. Например, если солнце заглядывает в окна квартиры с утра, это создает преимущество. Иные преимущества — застекленный благоустроенный балкон или, например, удачное расположение самого дома, когда окна выходят не на проезжую часть, а на парковую зону", — пояснил Апрелев.

Не менее важным фактором является эмоциональное восприятие жилья. Свыше восьмидесяти процентов покупателей принимают решение на основе визуальных и бытовых впечатлений. Поэтому подготовка квартиры к показу — критический этап. Устранение посторонних запахов, обеспечение должного освещения и даже косметический ремонт могут окупиться за счет более быстрого закрытия сделки.

Если обстановка в прежнем стиле "давит" на покупателя, ситуацию может исправить минимальный отказ от устаревших интерьерных привычек. Кроме того, владельцам стоит владеть информацией о развитии инфраструктуры района, так как новые парки или доступность транспорта являются весомыми аргументами для аргументированного торга.

В вопросах юридического сопровождения сделок покупатель также ищет дополнительные гарантии, снижающие риски. Эксперты отмечают, что необходимость тщательной проверки чистоты квартиры остается приоритетной задачей для всех сторон, так как это напрямую влияет на стоимость и скорость продажи.

Проверено экспертом: Дизайнер Елена Маркова, Строитель Михаил Волков

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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