Россиянам подсказали простой способ ускорения продажи квартиры с максимальной выгодой

Оповещение знакомых о продаже квартиры поможет ускорить её до 1-1,5 месяцев

Несколько простых шагов помогут максимально быстро и выгодно продать квартиру. Их читателям РИАМО подсказала заместитель руководителя офиса продаж компании "ТСН Недвижимость" Софья Полякова.

По мере превышения предложения над спросом на вторичном рынке недвижимости растёт срок принятия решения о покупке, объяснила она.

"Выполнение необходимых шагов при продаже стандартной для столичного рынка квартиры стоимостью в 10-11 миллионов рублей позволит реализовать объект по средней или максимальной рыночной цене, сократив срок продажи объекта с 2-3,5 до 1-1,5 месяцев", — заверила собеседница издания.

Для этого нужно максимально оповестить о своём предложении всех и вся.

"Можно использовать социальные сети, баннеры, если это возможно в данном районе, сообщить о своем намерении знакомым, родственникам, друзьям. Можно обратиться к риелтору, у которого есть много коллег с хорошей клиентской базой", — посоветовала эксперт.

Продавцу также следует быть готовым к показу в любой момент — чтобы не упустить покупателя. Чем больше людей увидят квартиру, тем скорее она будет продана, заключила специалистка.