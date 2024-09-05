Россиянам подсказали простой способ ускорения продажи квартиры с максимальной выгодой

Несколько простых шагов помогут максимально быстро и выгодно продать квартиру. Их читателям РИАМО подсказала заместитель руководителя офиса продаж компании "ТСН Недвижимость" Софья Полякова.
По мере превышения предложения над спросом на вторичном рынке недвижимости растёт срок принятия решения о покупке, объяснила она.
"Выполнение необходимых шагов при продаже стандартной для столичного рынка квартиры стоимостью в 10-11 миллионов рублей позволит реализовать объект по средней или максимальной рыночной цене, сократив срок продажи объекта с 2-3,5 до 1-1,5 месяцев", — заверила собеседница издания.
Для этого нужно максимально оповестить о своём предложении всех и вся.
"Можно использовать социальные сети, баннеры, если это возможно в данном районе, сообщить о своем намерении знакомым, родственникам, друзьям. Можно обратиться к риелтору, у которого есть много коллег с хорошей клиентской базой", — посоветовала эксперт.
Продавцу также следует быть готовым к показу в любой момент — чтобы не упустить покупателя. Чем больше людей увидят квартиру, тем скорее она будет продана, заключила специалистка.
Фото: Freepik/freepik
Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США
Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.
Лавров выразил недоверие словам Макрона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.