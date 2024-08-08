Россияне бросились строиться в ипотеку — стоимость загородного жилья поползла вверх

Доля сделок с использованием ипотеки на рынке загородной недвижимости эконом- и комфорт-класса выросла с 55% в 2023 году до 80%, сообщили "Известиям" в девелоперской компании "Мармакс". Газета попросила экспертов объяснить этот тренд.

Гендиректор Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева связала его с появлением нового банковского продукта — ипотеки на ИЖС, а также более лояльными условиями по ипотеке на загородную недвижимость в сравнении с квартирами в городских новостройках.

Импульс интересу к загородной недвижимости придала пандемия, а усилил его запуск субсидированных ипотечных программ для рынка ИЖС в 2022 году, добавила директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

"С учётом того, что для Москвы сейчас из льготных программ осталась только семейная ипотека, а семейным людям, как правило, требуется больше площади, клиенты этой категории предпочитают взять таунхаус площадью 150 квадратных метров в пригороде, нежели двухкомнатную квартиру 60 квадратных метров в Москве", — заметила она.

Очевидно, что следом за спросом подтягиваются цены. В "Мармаксе" ожидают подорожания загородного жилья на 10% в ближайшие три месяца.

По словам руководительницы департамента загородной недвижимости VSN Group Ольги Магилиной, себестоимость ИЖС выросла в среднем на 25-30%, цена домов для конечного покупателя — примерно на 15% в 2023 году, а в 2024-м подорожание замедлилось. "Сейчас можно ожидать догоняющего подъёма цен, — констатировала она. — Рост цен на 10% за ближайшие три-четыре месяца звучит вполне реалистично — для девелоперов и строителей это уже вынужденная мера".

"Такого роста спроса на рынке загородной недвижимости не было, а ввиду того, что рынок квартир был перегрет и стал менее инвестиционно привлекательным, в ближайшие три года мы ожидаем рост стоимости ИЖС на 50-60%", — спрогнозировала гендиректор компании "Kaskad Недвижимость" Татьяна Кабанова.