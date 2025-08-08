Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вербена
Вербена
© https://www.flickr.com/photos/80267449@N00/2951652674/ by Rino Porrovecchio from Palermo, Italy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Садоводство
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:13

Посадил однажды — цветут годами: 7 растений, которые сами обновляют ваш сад

Какие самосевные цветы сажать в августе для цветения весной и летом — советы садоводов

Хотите, чтобы ваш сад радовал ярким цветением без постоянных хлопот? Есть растения, которые один раз посеешь — и они сами будут возвращаться из года в год. Август — идеальное время, чтобы заняться такими посадками: растения успеют укорениться до холодов, а весной и летом порадуют буйством красок.

Самосевные однолетники и двулетники после первого цветения сами роняют семена, занимая свободные уголки в клумбах, вдоль дорожек и в миксбордерах. Они создают естественный, "живописный" эффект, за который садоводы их так любят.

Почему стоит сажать в августе

  • Быстрый старт весной — растения уже укоренятся и взойдут раньше.

  • Минимум ухода — достаточно один раз расселить их по саду.

  • Экономия — можно купить подешевевшие к концу сезона взрослые экземпляры, которые сразу дадут семена.

1. Нигелла дамасская (Love-in-a-Mist)

Ажурная листва, нежные цветы небесно-голубого, розового или белого оттенка и декоративные семенные коробочки, которые приятно шуршат на ветру. После цветения можно оставить их в клумбе или собрать и рассеять семена в нужных местах.

2. Лунария однолетняя (Честность)

Известна своими серебристыми, почти прозрачными "монетками" — семенными створками, которые особенно эффектно смотрятся в сухих букетах. После цветения можно оставить стебли в саду для зимнего декора или собрать семена для ручного посева.

3. Василёк синий (Centaurea cyanus)

Неприхотливое растение, которое растёт даже на бедных почвах. Добавляет в сад редкий синий акцент и привлекает пчёл и бабочек. Отлично подходит и для "мини-лугов" в контейнерах.

4. Вербена бонарская (Verbena bonariensis)

Стройные стебли с лиловыми соцветиями оживляют любую клумбу. Если хотите, чтобы вербена самосевом распространялась по саду, не обрезайте все соцветия — оставьте часть для созревания семян.

5. Калифорнийский мак (Eschscholzia californica)

Ярко-оранжевые или лимонно-жёлтые цветы украсят даже самые бедные и сухие участки. Посейте в августе, и растение само разрастётся, создавая золотистые пятна в саду.

6. Аквилегия обыкновенная (Columbine)

Элегантные цветы, распускающиеся весной и в начале лета. Хорошо растёт в полутени, часто появляется на каменистых горках. Оставленные на зиму семенные коробочки служат кормом для птиц.

7. Морковь декоративная "Dara' (Daucus carota "Dara')

Ажурная зелень и соцветия в розово-бордовой гамме придают цветнику лёгкость. Со временем растения формируют семенные головки в виде изящных "чаш", которые красиво смотрятся даже после окончания цветения.

Советы для удачного самосева

  • Оставляйте часть растений с семенами — чтобы они успели созреть и упасть в почву.

  • Следите за "агрессорами" — некоторые виды могут чрезмерно разрастаться.

  • Экспериментируйте с размещением — можно дать растениям сеяться свободно или собирать семена для посева в выбранных зонах.

Правильно подобранные самосевные цветы не только украсят сад, но и сократят время на уход. Посадите их в августе — и весной вас встретит сад, который сам заботится о своём обновлении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продлеваем сезон клубники: секреты ухода и оптимальные сорта сегодня в 11:04

Урожай клубники — как создать ягодный конвейер на участке: секреты и хитрости

Мечтаете о свежей клубнике все лето? Узнайте секреты успешного выращивания от опытных садоводов! В статье: выбор сортов, правильный уход в мае, июне и июле, защита от вредителей, полив и подкормка.

Читать полностью » Когда обрезать малину после плодоношения: главные ошибки, которые лишают урожая сегодня в 11:02

2 ошибки и прощай урожай: как не загубить малину неправильной обрезкой

Осенняя обрезка малины: раскроем главные ошибки, время обрезки и подготовки к зиме для разных сортов. Секреты ухода позволят получить богатый урожай.

Читать полностью » Осенний уход за смородиной: обрезка, подкормка и защита от вредителей сегодня в 10:23

Смородина скажет спасибо: 6 шагов к богатому урожаю — вот что нужно сделать садоводу осенью

Осенний уход за смородиной: обрезка, подкормка, защита от вредителей. Как правильно подготовить кусты к зиме для богатого урожая в следующем году.

Читать полностью » Дачные участки под прицелом: что грозит за неухоженную землю сегодня в 10:04

Заросший участок – бомба замедленного действия: как избежать беды и сохранить землю

Владельцы дачных участков в России обязаны следить за состоянием своей земли. Нескошенная трава, сорняки и опасные растения могут привести к штрафам и даже изъятию участка! Узнайте, какие правила нужно соблюдать, чтобы не потерять свою дачу и избежать неприятностей.

Читать полностью » Дикий луг на участке: как создать клумбу для уникальной флоры Тывы сегодня в 9:42

Клумба-имитация дикого луга: как создать уникальный проект для Республики Тыва

Создание клумбы в стиле дикий луг — это доступный и стильный способ озеленения для Республики Тыва. Изучите, как сохранить местную флору и повысить экологическую сознательность личным опытом.

Читать полностью » Эту ошибку совершают почти все дачники: как не слить деньги на пустышку для рассады сегодня в 9:42

Баночка с "взрывным ростом" или системный подход: что реально работает на грядке

Эксперт раскрывает секреты использования аминокислот для рассады, развенчивая мифы о стимуляторах роста. Узнайте, как правильно применять аминокислоты для получения богатого урожая, избегая обмана и следуя проверенным методам. Статья содержит ценные советы и научные обоснования.

Читать полностью » Установка забора: как избежать ссор с соседями и найти компромисс сегодня в 9:38

Забор раздора? Как житель частного сектора избежал войны с соседями — невероятный финал

История о том, как установка забора по границе участка может стать испытанием. Автор нашёл компромисс с соседями, но не обошлось без нюансов.

Читать полностью » Я забыл про лейку и фитофтору: вот как теперь работают мои томаты сегодня в 8:42

Этот полив сэкономил мне часы и спас растения от стресса — схема проста до безумия

Устали от тяжелых ведер и холодной воды на огороде? Дачник поделился секретом, как организовать теплый полив с помощью подручных материалов и таймера всего за 300 рублей! Узнайте, как увеличить урожай, сэкономить время и забыть про стресс.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения
Питомцы

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов
Спорт и фитнес

Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ с доходом 161,72 миллиона долларов
Красота и здоровье

Тайны новогоднего стола: диетолог раскрыла секреты заготовки продуктов заранее
Питомцы

Как помочь собаке преодолеть страх перед машиной — рекомендации кинологов
Еда

Как приготовить Муравейник в домашних условиях: пошаговая инструкция
Садоводство

Продлите цветение тюльпанов до июня: что нужно сделать сейчас
ДФО

Бакалавры против работодателей: битва за признание на рынке труда Хабаровска
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru