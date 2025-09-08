Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капот
Капот
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:54

Авторемонт без затрат: почему запреты на самостоятельный ремонт экономят тысячи рублей

Производители автомобилей запрещают самостоятельный ремонт новых моделей

Представьте: вы беретесь починить свою машину своими руками, а в итоге она отказывается заводиться. Звучит как сцена из фильма ужасов? В современных автомобилях это вполне реально. Времена, когда владелец мог сам ковыряться в моторе или подвеске, давно прошли. Сегодня машины набиты электроникой, сложными механизмами и датчиками. Автоэлектрик назвал системы, ремонт которых действительно под запретом.

Электроника: диагностика — не для новичков

Современные авто — это настоящие компьютеры на колесах. В них полно электронных систем, и при каждом ТО нужна диагностика. Конечно, в интернете можно найти универсальные сканеры, но без специального обучения разобраться в них сложно. Лучше обратиться к профессиональному электрику, чтобы не применить неправильные настройки и не заглушить двигатель навсегда.

Классическую механическую коробку передач обслуживать можно, как и раньше — она не сильно изменилась. Но вот роботы, вариаторы и современные автоматы — это совсем другое дело. Без глубоких знаний и навыков лучше не лезть: один неверный шаг, и коробка выйдет из строя. Доверьте это специалистам.

Двигатель: обслуживание да, ремонт — нет

Никто не запрещает менять масло по регламенту, проверять уровень и фильтры — это по-прежнему в ваших силах. Но если речь заходит о замене прокладки ГБЦ или регулировке клапанов, лучше вызвать мастера. Сложные манипуляции с ДВС требуют опыта, чтобы избежать серьезных проблем.

В премиальных моделях часто стоит пневматическая подвеска с датчиками и вспомогательными системами. Это не та простая ходовка, что на бюджетных машинах. Водителю без понимания узлов лучше не вмешиваться — работу должны делать специалисты.

Редукторы и муфты: для профи

В авто с полным или задним приводом редукторы и муфты тоже требуют профессионального подхода. Обслуживание включает разбор деталей, а без навыков и знаний здесь легко ошибиться. В итоге все манипуляции по ремонту и обслуживанию современных машин лучше поручить сервису. Так вы избежите обидных поломок, которые устранят по гарантии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты назвали три способа сброса ошибок ЭБУ автомобиля вчера в 16:55

Как убрать надоедливый "Check Engine" и не попасть на дорогостоящую диагностику

Удаление ошибок из памяти автомобиля кажется простой задачей, но на деле может обернуться неожиданными проблемами. Что нужно знать перед тем, как "обнулить" ЭБУ?

Читать полностью » Mercedes-Benz не выполняет цели ЕС по выбросам CO₂ в первой половине 2025 года — Transport & Environment вчера в 15:50

Электрошок для премиума: как Mercedes проигрывает битву будущего

Mercedes-Benz рискует потерять позиции в Европе: электромобили набирают популярность, а ставка на ДВС может обернуться миллиардами штрафов.

Читать полностью » Citroen представит обновлённый электромобиль eC3X в 2026 году вчера в 14:45

Citroen готовит сюрприз: новый электрокар обещает больше, чем кажется

Citroen готовит новое поколение eC3 с расширенными функциями и улучшенным комфортом. Чем производитель хочет удивить покупателей в 2026 году?

Читать полностью » Основные причины выхода из строя катализатора и признаки неисправности — мнение экспертов вчера в 13:07

Катализатор не чинят: его либо выбрасывают, либо меняют за огромные деньги

Катализатор может выйти из строя даже на новой машине. Разбираем признаки поломки, причины и самые надёжные способы решения проблемы.

Читать полностью » Какие проблемы могут возникнуть при использовании докатки на автомобиле — разъяснение экспертов вчера в 12:57

Докатка — не спасение, а источник сюрпризов: что нужно знать заранее

Докатка кажется простым решением при проколе, но на деле таит ряд подводных камней. Разбираем, с какими трудностями может столкнуться водитель.

Читать полностью » Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов вчера в 11:53

Эти значки на приборке путают даже опытных водителей

Разбираем, что означают красные, жёлтые, зелёные и синие лампы на приборной панели и какие действия должен предпринять водитель.

Читать полностью » Можно ли смешивать моторные масла разных типов — объяснили эксперты вчера в 10:48

Смешал масла — готовься к осадку и закоксовке: чем рискует двигатель

Разбираемся, можно ли смешивать моторные масла разных марок и типов, чем это чревато и какие правила помогут избежать проблем с двигателем.

Читать полностью » Эксперт Корнев: полная покраска снижает доверие к автомобилю при продаже вчера в 9:18

Освежить или испортить: как полная покраска рушит репутацию авто

Перекрашивать машину из-за пары сколов кажется простым решением, но оно может обернуться потерей денег и проблемами при продаже авто.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью
Еда

Повар сообщил технологию выпекания пирожков с сыром
СФО

Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек
Красота и здоровье

Диетолог Червони: ромашковый чай помогает при бессоннице
Красота и здоровье

Врач Мясников назвал аспирин самым опасным препаратом в России
Дом

Дизайнеры рассказали, как сделать маленькую прихожую удобной и функциональной
Спорт и фитнес

Для пробежки 1,5 мили за 10 минут нужно чередовать длинные и скоростные тренировки
Еда

Чизкейк с вишней на основе шоколада и миндаля получается идеальным
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet