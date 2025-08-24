Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:48

Пот как датчик: эта куртка удивит своей терморегуляцией – вам больше не страшны перепады температуры

Саморегулирующаяся куртка: термокомфорт при любой погоде – разработка Китая

В условиях нестабильного климата, когда приходится быстро адаптироваться к изменениям температуры, куртка с автоматической терморегуляцией может стать настоящим спасением для тех, кто много времени проводит на улице. Китайские ученые разработали инновационный материал, который реагирует на пот и автоматически регулирует толщину куртки, обеспечивая комфорт в любую погоду.

В нашем нестабильном климате не позавидуешь тем, кто вынужден много времени проводить на улице — например, курьерам или полицейским. Выглянуло солнце — жарко, приходится снимать верхнюю одежду (а куда ее девать?), спряталось — холодно, нужно утепляться.

Уже есть самоадаптирующаяся одежда, которая охлаждает в жару, пропуская больше тепла в виде инфракрасного излучения. Однако такие материалы обычно работают только в одном направлении и плохо согревают в холодную погоду.

Инновационный материал: скручивание в сухом состоянии и распрямление во влажном

Китайские ученые разработали материал со слоем, который скручивается в сухом состоянии и распрямляется во влажном. Благодаря этому куртка становится толще в прохладной среде и тоньше в теплой, реагируя на пот человека. Новый материал обеспечивает двунаправленную терморегуляцию, согревая в холод и охлаждая в жару.

"Выделение пота — более прямой и своевременный показатель реальных потребностей тела в охлаждении", — говорит Сюйцян Ли из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики. Реагирование на пот позволяет куртке более точно адаптироваться к потребностям организма.

Выглядит эта инновационная куртка как обычный пуховик, но внутри — бактериальная целлюлоза, усиленная полиэстером для прочности и способности расширять внешний слой ткани. Целлюлозный слой, который закономерно скручивается при высыхании, может сохранять заданный угол до 12 часов и выдерживает 200 циклов смены формы. Использование бактериальной целлюлозы делает материал легким, прочным и экологичным.

Теплосберегающие свойства: легкая как рубашка и теплая как пуховик

Куртку испытали на предмет ее теплосберегающих свойств. Оказалось, что во влажном состоянии она легкая, как полиэстеровая рубашка, а в сухом — греет, почти как пуховик. Тесты, результаты которых опубликованы в Science Advances, проводились при контакте материала с голой кожей. Испытания подтвердили эффективность материала в поддержании комфортной температуры.

"Если носить его поверх другой одежды, например, футболки, пот в теории может просочиться через внутренние слои и вызвать истончение материала. Однако такая передача влаги через несколько слоев может значительно замедлить и снизить эффективность реакции", — поясняет Сяофэн Цзян, также из Нанкинского университета.

Учитывая это, исследователи планируют доработать текстиль, чтобы он был достаточно теплым и не требовал дополнительного белья. Дальнейшие исследования направлены на повышение эффективности и удобства использования материала.

Массовое производство: доступность и дешевизна бактериальной целлюлозы

По словам Ли, наладить массовое производство материала будет несложно, так как бактериальная целлюлоза доступна и дешева. Осталось убедиться в достаточной прочности и долговечности новинки. Доступность и дешевизна материала делают его перспективным для массового производства.

Интересные факты о терморегуляции в одежде

Первая одежда с терморегуляцией была разработана для астронавтов.
Существуют различные типы материалов с терморегуляцией, включая те, которые используют фазовые переходы, изменение проницаемости и электрический нагрев.
Одежда с терморегуляцией может быть использована в различных областях, включая спорт, медицину и повседневную жизнь.

В заключение, разработка куртки с автоматической терморегуляцией, реагирующей на пот, является важным шагом в создании комфортной и функциональной одежды для людей, работающих и проводящих много времени на открытом воздухе. Доступность и простота производства материала делают эту технологию перспективной для широкого применения.

