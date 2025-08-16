"Мне некрасиво то, что я вижу": откровение Гузеевой о зеркале и камерах

Кажется, главное в этой истории — не возраст или внешний вид, а честность, с которой человек говорит о своих комплексах и привычках. Лариса Гузеева, известная актриса и телеведущая, откровенно призналась: она не в восторге от своего отражения в зеркале, но и под нож хирурга ложиться не готова.

"Я себя безбожно фотошоплю"

66-летняя звезда рассказывает, что не страдает от нарциссизма, который часто можно встретить в соцсетях.

"Я не люблю себя взасос, у меня нет в себя такой влюбленности, которой грешат сегодня многие. Я в другом состоялась, и у меня другие ниши закрыты, заполнены, поэтому мне не надо и в профиль, и анфас себя фотографировать и бесконечно это выкладывать", — говорит Гузеева.

Актриса признаётся: ей тяжело смотреть на себя по утрам. Она не скрывает, что активно использует фоторедакторы, чтобы убрать всё, что ей не нравится.

"Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, всё убираю. А почему нет? Это моё личное дело. Я беру пальчик, беру программу, всё стираю. Я очень хочу отрезать лишнее, сбросить вес. А дальше думаю: вот осень пройдёт, зима наступит, я что-то с собой сделаю… А зачем? А кого удивлять?", — рассуждает телеведущая.

Почему не пластика

Заслуженная артистка России в интервью журналу "Собака" подчеркнула, что не видит красоты в старении. Она бы хотела избавиться от недостатков, но мысль о хирургическом вмешательстве вызывает у неё страх. Да и мотивации гнаться за чьим-то одобрением нет.